Correio B

DIÁLOGO

Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num "chororô só" porque...Leia na coluna de hoje

27/08/2025 - 00h01

Felpuda

27/08/2025 - 00h01
Sophia Loren - atriz italiana
“beleza é como você  se sente por dentro, e isso se reflete em seus olhos”.

Felpuda

Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num “chororô só” porque teriam se sentido alijados dos entendimentos sobre questões relacionadas ao ninho. Quando sacramentou sua saída do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja e Marconi Perillo, presidente nacional da sigla, discutiram o “daqui para a frente” apenas com os deputados federais. A tchurminha se sentiu desprestigiada, e alguns deles ficaram, digamos assim, “mais bicudos” e “arrancando as penas” com o escanteio que levaram da cúpula.

Seguindo

A partir de março de 2026, quando será aberta a janela  para os deputados, a bancada  do PL deverá aumentar  e a do PSDB, diminuir.  Esse poderá ser o efeito  da filiação de Reinaldo Azambuja ao PL, que está prevista para setembro. 

Mais

Atualmente, o PL tem três cadeiras no Legislativo estadual, ocupadas pelos parlamentares Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk. Seis são os tucanos, mas já se ouve dizer nos bastidores que não falta quem tenha planos de seguir Azambuja.

Fernanda Rassi e Marilene Rassi - Foto: Arquivo pessoalFernanda Rassi e Marilene Rassi - Foto: Arquivo pessoal
Caue Gazel, João Bastos e Adriano Mariutti - Foto: Nicolas CalligaroCaue Gazel, João Bastos e Adriano Mariutti - Foto: Nicolas Calligaro

Querendo

Dizem por aí que quem estaria querendo fazer aliança com o PT em Mato Grosso do Sul seria a ministra Simone Tebet, do MDB, que buscaria entendimentos com a sigla da extrema esquerda para a disputa. A emedebista mostra interesse em concorrer ao Senado, tendo o deputado federal Vander Loubet como seu primeiro-suplente.

Ataques

Caso isso ocorra, a ministra selaria aliança com um partido em que uma das suas principais lideranças, o hoje deputado José Orcírio, desferiu ataques pesados, já na condição  de ex-governador, contra pensão vitalícia, constitucional à época, mantida à mãe da ministra, viúva do ex-governador Ramez Tebet. A reação foi porque a OAB-MS buscou o STF contra emenda estadual que concedia pensão aos ex-governadores, uma vez que a Constituição Federal  havia extinguido o pagamento.

Aldeia urbana

A prefeitura assinou acordo,  na sexta-feira, que assegura  a destinação de área  e a construção de 91 moradias para as famílias da comunidade indígena Água Funda,  aldeia urbana da Capital.  A assinatura ocorreu  em cerimônia no local  onde serão erguidas as casas,  no Jardim Noroeste.  O acordo resultou de tratativas conduzidas pelo coordenador  da Central de Conciliação  de Campo Grande, juiz federal Fernando Nardon Nielsen,  que foi quem o homologou.

Aniversariantes

*Colaborou Tatyane Gameiro

26/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Clarice Lispector - escritora brasileira

"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa  ou forte como uma ventania. depende de quando e como você me vê passar...”
 

FELPUDA

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de Contas de MS a suspender licitação de pregão presencial para registro de preços, visando aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar de município do interior.  O valor estimado é de R$ 1,36 milhão. Além disso, contribuiu para  a suspensão do certame a identificação de falhas no processo como  a ausência do estudo técnico preliminar, documento essencial  para o planejamento da contratação. A determinação do TCE prevê a correção do edital e a reabertura da licitação, de modo a assegurar condições, segundo órgão, justas e transparentes de participação.

Bateu, levou...

O deputado Pedro Kemp, do PT, teceu elogios ao resultado de uma pesquisa que aponta uma ínfima melhoria no índice de aprovação do governo de Lula.

Mais

Depois, passou a falar mal  de Bolsonaro. Coronel David, irônico, afirmou sobre as pesquisas: “Eu tenho dúvidas se elas não são feitas nas portas dos presídios”.

DiálogoLiderado por pesquisadores da embrapa instrumentação (sP)  em parceria com a multinacional Bayer, estudo inédito mostrou que  o uso de técnicas baseadas em laser é capaz de medir com precisão  os níveis de carbono no solo em áreas agrícolas do Cerrado, a Mata atlântica e o Pampa. Os pesquisadores identificaram no Cerrado  aumento de até 50% dos estoques de carbono nos solos em propriedades privadas com práticas de manejo sustentável, como  o plantio direto, em relação às áreas nativas. a pesquisa tem implicações diretas para o combate às mudanças climáticas e o fortalecimento  do mercado de créditos de carbono no País.
DiálogoMariana Maiolino

 

DiálogoBeatriz Parente e Paulo Penteado
 

Cadeira

Nos bastidores políticos,  comentários são de que nos planos  do governador Riedel não está  a ideia de formar chapa à reeleição com o deputado Gerson Claro como vice, caso este não  se viabilize para disputar o Senado. Como ingressou no PP, mesmo partido do parlamentar, a vaga deverá ser destinada para futuras alianças partidárias. Além do mais, como escreveu Shakespeare: “Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia...”  

Largada

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito que investigará  a roubalheira no INSS dará início aos trabalhos hoje. Pela manhã,  os integrantes vão votar  os primeiros requerimentos, solicitando servidores  da Controladoria-Geral  da União, da Polícia Federal  e do próprio instituto  para auxiliar nas investigações.  Na quinta-feira, eles deverão votar  o plano de trabalho.

Na lista

Dentre os convocados  e convidados está o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por  descontos indevidos dos aposentados do INSS.  Esse é um dos motivos que levaram o governo federal a tentar barrar  a CPMI, que terá o presidente  e relator da oposição conduzindo todos os trabalhos de apuração  da gatunagem desenfreada. Também fazem parte da lista ministros da Previdência desde o governo de Dilma. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

FIB 2025

Mais de 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano

O levantamento do Governo do Estado apontou que passaram pelo festival uma média de 24 mil pessoas por dia de evento, movimentando a economia em R$23 milhões

25/08/2025 18h05

Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano

Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano Divulgação/Prefeitura de Bonito

Durante os cinco dias de comemoração do Festival de Bonito 2025, o evento reuniu um público estimado em 120 mil pessoas, de acordo com os dados do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Em média, a cada dia, circularam cerca de 24 mil pessoas na cidade e entre os ambientes do evento, confirmando que o Festival é um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste. 

Entre shows, oficinas, estandes, feiras e demais ações culturais, a programação trouxe nomes consagrados para shows, como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência. 

Além destes, o festival abriu espaço para públicos de todas as idades. O Festival Bonitinho trouxe uma programação voltada para as crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis. 

Já o projeto Catedral Erudita, levou música clássica e o estilo chorinho para igrejas da cidade, trazendo uma aproximação da música erudita para a comunidade. 

O sucesso da edição de 2025 do Festival pode ser vista no balanço final em números. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento atraiu visitantes que permaneceram na cidade por três dias, em média, com um gasto diário de R$387 por pessoa. 

O impacto na economia de Bonito chegou a R$23,22 milhões, com o movimento em hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. Os hotéis foram 100% ocupados, restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas e, no comércio, o aumento nas vendas foi de até 70% durante os dias do evento. 

“Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. 

Um exemplo do sucesso em vendas durante o festival é o da comerciante Maria Antônia da Silva, de 38 anos. 

“Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou, afirmando que suas vendas dobraram durante o evento. 

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

O Festival também mostrou que a inclusão e a sustentabilidade são pilares da celebração. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo conduzidas pela Ciclo Azul, bem como o passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade. 

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

