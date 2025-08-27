Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num "chororô só" porque...Leia na coluna de hoje

Sophia Loren - atriz italiana
“beleza é como você se sente por dentro, e isso se reflete em seus olhos”.
Felpuda
Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num “chororô só” porque teriam se sentido alijados dos entendimentos sobre questões relacionadas ao ninho. Quando sacramentou sua saída do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja e Marconi Perillo, presidente nacional da sigla, discutiram o “daqui para a frente” apenas com os deputados federais. A tchurminha se sentiu desprestigiada, e alguns deles ficaram, digamos assim, “mais bicudos” e “arrancando as penas” com o escanteio que levaram da cúpula.
Seguindo
A partir de março de 2026, quando será aberta a janela para os deputados, a bancada do PL deverá aumentar e a do PSDB, diminuir. Esse poderá ser o efeito da filiação de Reinaldo Azambuja ao PL, que está prevista para setembro.
Mais
Atualmente, o PL tem três cadeiras no Legislativo estadual, ocupadas pelos parlamentares Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk. Seis são os tucanos, mas já se ouve dizer nos bastidores que não falta quem tenha planos de seguir Azambuja.
Querendo
Dizem por aí que quem estaria querendo fazer aliança com o PT em Mato Grosso do Sul seria a ministra Simone Tebet, do MDB, que buscaria entendimentos com a sigla da extrema esquerda para a disputa. A emedebista mostra interesse em concorrer ao Senado, tendo o deputado federal Vander Loubet como seu primeiro-suplente.
Ataques
Caso isso ocorra, a ministra selaria aliança com um partido em que uma das suas principais lideranças, o hoje deputado José Orcírio, desferiu ataques pesados, já na condição de ex-governador, contra pensão vitalícia, constitucional à época, mantida à mãe da ministra, viúva do ex-governador Ramez Tebet. A reação foi porque a OAB-MS buscou o STF contra emenda estadual que concedia pensão aos ex-governadores, uma vez que a Constituição Federal havia extinguido o pagamento.
Aldeia urbana
A prefeitura assinou acordo, na sexta-feira, que assegura a destinação de área e a construção de 91 moradias para as famílias da comunidade indígena Água Funda, aldeia urbana da Capital. A assinatura ocorreu em cerimônia no local onde serão erguidas as casas, no Jardim Noroeste. O acordo resultou de tratativas conduzidas pelo coordenador da Central de Conciliação de Campo Grande, juiz federal Fernando Nardon Nielsen, que foi quem o homologou.
Aniversariantes
- Maria Elisa Naglis,
- Georgia Andrea Azambuja de Almeida Zahran,
- Marisa Corrêa Machado Koim,
- Maria Ferreira Bonfim,
- Jacy Corrêa Curado,
- André Luiz Trindade Neves,
- Roberto de Carvalho Morel,
- Douglas Silva,
- Cicero Aparecido Barbosa,
- José Ogeda,
- Augusto Jorge Bacha,
- Luiz Carlos Alencar Filho,
- Sandra Cristina Chinem Tanaka,
- Humberto Rodrigues de Oliveira,
- Rui Guinossi,
- Dirceu Antonio dos Santos,
- Carlos Stefanello,
- Leila Miranda,
- Celso Luiz da Silva Vargas,
- Cláudio Serra Filho,
- Samuel Antonio Figueira Ferreira,
- Fabrício Flôres Grubert,
- Rodrigo Palhano de Figueiredo,
- Mário Márcio Buainain,
- Dr. Iuri Nicolai de Souza Weinmann,
- Dr. Lúcio Mário da Cruz Bulhões,
- Sebastião Aparecido de Souza,
- José Vieira de Camargo,
- Fábio de Matos Pereira,
- Fernando Zanão,
- Antonio Marcelo Lins de Araujo,
- Marleno de Oliveira,
- Andrea Simões,
- Albertina da Costa,
- Carlos Henrique Rocha Goulart,
- Elza de Oliveira Maia,
- Clóvis Fronza Fontana,
- Nilson Tadano,
- Olga Diola Sacaramal,
- Fátima Bezerra,
- Ana Edite Delgado de Oliveira,
- Maria Ângela de Oliveira,
- Raimunda Maria Azevedo da Luz,
- Glória Maria Guimarães de Figueiredo,
- Dr. Alex Bortotto Garcia,
- Mário Luiz Corrêa Gomes,
- João Oliveira Rodi,
- Manoel Carneiro de Souza,
- Antônio Falcão Alves,
- Luiz Henrique Rebechi,
- Deusa Amaral Damore,
- José Flores de Arruda,
- Ana Lúcia dos Santos Fernandes,
- Luiz Carlos Ferreira,
- José Leopoldo Almoas Blans,
- Maria Eulídia Cardoso,
- José Antônio Lima,
- Paulo Henrique Rodrigues,
- Joracy Lopes Pereira,
- Heloisa da Costa Marques,
- Márcia Maria da Fonseca,
- Neuza Seico Kikuchi Kaneki,
- Ivete Eulália Duarte,
- Paulo Luiz Araciro,
- Décio Aredes,
- Marco Antônio Rocha,
- Pedro Moreno Rafael,
- Dr. César Giovani Conte,
- Manoela Gomes Secco Thomé,
- Nilva Maria Arsamendes de Moraes,
- Alexsandra Lopes Novaes,
- Jeferson Rosa Dias,
- Creso Neves Brandão,
- Maria de Fátima Santana Belchior,
- Seleny Ruth Machado,
- Nilton do Carmo Salles,
- Clediso Maciel Tavares,
- Raimundo Nonato de Freitas,
- Eloir José Couto da Silva,
- Eber Vicente,
- Abadia Leda Prence,
- Luiz Carlos Bento Junior,
- Gislaine Araújo da Silva,
- Ana Paula Vareiro Assunção,
- Jamil El Kadri,
- Maiara Sorrilha de Moraes,
- Joatan Loureiro da Silva,
- Eulália Pau Ferro Leite,
- Júlio César Valcanaia Ferreira,
- Willian Ricardo Baraldi Borro,
- Lilian Márcia Lopes Paliarin,
- Ana Karyna Armoa Nagata,
- Liliane Vanzella Dodero,
- Luiz Cézar de Azambuja Martins,
- Rosa Maria Nogueira do Amaral,
- Tayse Cavalcante Trindade,
- Luiz Nelson Lot,
- Paul Oserow,
- Rafaela Tiyano Dichoff Kasai,
- Andrea Oshiro Shinzato,
- Giane Maria Dolenkei Pilati,
- Regina Kerkebe Canniellini,
- Marco Antonio Arguelho da Silva,
- Patrício Phellipe Bento Saraiva,
- Eva Brounel,
- José Ronaldo Bellini,
- Laís Arruda Fontolan,
- Sandra Regina de Oliveira Merlotti,
- Luana Carneiro de Romero,
- Anderson Leandro Monteiro.
*Colaborou Tatyane Gameiro