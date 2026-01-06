Alunos da SED apresentam João e Maria no Teatro Aracy Balabanian

Para marcar a formação da primeira turma do curso de teatro do Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado, os alunos irão apresentar uma adaptação do conto dos Irmãos Grimm: João e Maria. Com entrada gratuita, o espetáculo teatral “João e Maria — Entre lágrimas, risos e vilanias!” será apresentado no sábado (10), às 18h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.
A apresentação é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC).
As aulas do curso teatral foram iniciadas em maio de 2025 e conduzidas pelo diretor e professor Daniel Smidt. Além do trabalho artístico, o processo formativo envolveu os alunos também nos bastidores, produção e apoio técnico, permitindo uma vivência completa do fazer teatral.
“Construir um espetáculo significa pensar no todo: interpretação, cenário, figurino, ritmo de cena… e ver os alunos assumirem esse processo com tanta entrega é muito emocionante. Adaptamos uma história conhecida, mas mantendo leveza, humor e referências de outros clássicos que o público reconhece. Esse trabalho é fruto de dedicação coletiva”, destaca Daniel Smidt, diretor e professor da turma.
“Desde o início do ano, estou fazendo aulas de teatro na NUAC e tem sido uma experiência muito legal. Já aprendi diversas técnicas e percebo o quanto me desenvolvi artisticamente e pessoalmente. Esse processo do espetáculo está sendo desafiador e, ao mesmo tempo, extremamente especial e transformador”, relata a aluna e atriz Giovana Marysol, intérprete de Maria.
O elenco conta com Giovana Marysol, Higor Lopes, Nanda Almeida, Suely Rodrigues, Karol Milk, Carol Silveira e Emily Cabral.
Sinopse
Nesta adaptação, o público é convidado a enxergar o que o conto tradicional nunca contou. Entre a fome, a manipulação e os segredos que rondam um lar em ruínas, João e Maria descobrem que o verdadeiro perigo pode morar dentro de casa. A madrasta, com seu charme venenoso e frases dignas de uma vilã de novela, transforma cada gesto em jogo de poder, enquanto o pai — frágil e dominado — tenta manter a esperança viva.
Quando a inocência das crianças é lançada à mata, a jornada torna-se um espelho da própria condição humana: o medo, a astúcia e o amor entre irmãos enfrentando as tentações de um mundo doce demais para ser real. No caminho, surgem figuras cheias de simbolismo, como a fofoqueira que destila veneno e uma voz materna que ecoa como lembrança e guia.
Tudo se mistura em um espetáculo que alterna humor e crítica, encanto e ironia, revelando o outro lado de uma história que julgávamos conhecer. Porque, afinal, nem sempre a bruxa é a mais perigosa e nem todo sorriso é doce como parece.
Serviço
- Local: Teatro Aracy Balabanian, Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, 453 – Centro
- Data: 10 de janeiro (sábado)
- Horário: 18h
- Entrada gratuita — reserva pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-teatral-joao-e-maria-entre-lagrimas-risos-e-vilanias-12/3249224