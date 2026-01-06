Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Alunos da SED apresentam João e Maria no Teatro Aracy Balabanian

Apresentação conclui a formação no curso de teatro do Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado

Mariana Piell

Mariana Piell

06/01/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para marcar a formação da primeira turma do curso de teatro do Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado, os alunos irão apresentar uma adaptação do conto dos Irmãos Grimm: João e Maria. Com entrada gratuita, o espetáculo teatral “João e Maria — Entre lágrimas, risos e vilanias!” será apresentado no sábado (10), às 18h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A apresentação é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC).

As aulas do curso teatral foram iniciadas em maio de 2025 e conduzidas pelo diretor e professor Daniel Smidt. Além do trabalho artístico, o processo formativo envolveu os alunos também nos bastidores, produção e apoio técnico, permitindo uma vivência completa do fazer teatral.

“Construir um espetáculo significa pensar no todo: interpretação, cenário, figurino, ritmo de cena… e ver os alunos assumirem esse processo com tanta entrega é muito emocionante. Adaptamos uma história conhecida, mas mantendo leveza, humor e referências de outros clássicos que o público reconhece. Esse trabalho é fruto de dedicação coletiva”, destaca Daniel Smidt, diretor e professor da turma.

“Desde o início do ano, estou fazendo aulas de teatro na NUAC e tem sido uma experiência muito legal. Já aprendi diversas técnicas e percebo o quanto me desenvolvi artisticamente e pessoalmente. Esse processo do espetáculo está sendo desafiador e, ao mesmo tempo, extremamente especial e transformador”, relata a aluna e atriz Giovana Marysol, intérprete de Maria.

O elenco conta com Giovana Marysol, Higor Lopes, Nanda Almeida, Suely Rodrigues, Karol Milk, Carol Silveira e Emily Cabral. 

Sinopse

Nesta adaptação, o público é convidado a enxergar o que o conto tradicional nunca contou. Entre a fome, a manipulação e os segredos que rondam um lar em ruínas, João e Maria descobrem que o verdadeiro perigo pode morar dentro de casa. A madrasta, com seu charme venenoso e frases dignas de uma vilã de novela, transforma cada gesto em jogo de poder, enquanto o pai — frágil e dominado — tenta manter a esperança viva.

Quando a inocência das crianças é lançada à mata, a jornada torna-se um espelho da própria condição humana: o medo, a astúcia e o amor entre irmãos enfrentando as tentações de um mundo doce demais para ser real. No caminho, surgem figuras cheias de simbolismo, como a fofoqueira que destila veneno e uma voz materna que ecoa como lembrança e guia.

Tudo se mistura em um espetáculo que alterna humor e crítica, encanto e ironia, revelando o outro lado de uma história que julgávamos conhecer. Porque, afinal, nem sempre a bruxa é a mais perigosa e nem todo sorriso é doce como parece. 

Serviço

 Assine o Correio do Estado

COMPORTAMENTO E SAÚDE

Entenda o perigo da frase "depois das festas eu começo" e saiba como evitar o ciclo do fracasso

o primeiro problema dessa ideia aparentemente simples é criar uma falsa linha de largada, porque o corpo não entende calendário, mas responde aos estímulos

06/01/2026 10h30

Compartilhar
Primeiro passo:

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada" Pixabay

Continue Lendo...

“Depois das festas eu começo!” Essa frase parece inofensiva, quase lógica. Afinal, dezembro é um mês atípico: confraternizações, viagens, rotina desorganizada, alimentação fora do padrão e familiares em casa. Adiar o início do cuidado com a saúde para janeiro soa como uma decisão racional.

“Mas, na prática, essa é uma das frases que mais alimentam o ciclo do fracasso quando o assunto é saúde, exercício físico e mudança de hábitos, especialmente depois dos 40 anos”.

Quem faz o alerta é o professor de educação física Igor Conterato, que é doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP).

O primeiro problema dessa ideia é bem simples de se entender: criar uma falsa linha de largada, como se o corpo funcionasse por datas comemorativas, como se janeiro tivesse algum poder especial que dezembro não tem.

O corpo não entende calendário, porém entende estímulos e sempre responde melhor quando estes começam agora, mesmo que pequenos.

PROMESSA E DESISTÊNCIA

“O segundo problema é psicológico. Quando a pessoa diz que vai começar ‘depois’, ela se autoriza a exagerar ‘antes’. Come mais do que o habitual, se movimenta menos e ignora qualquer sinal de cuidado com o corpo. Porque existe a promessa de que tudo começará no próximo mês, e esse ‘eu’ de agora nunca mais será o mesmo”, observa Conterato.

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada"Regular os horários de descanso também ajuda o corpo a entrar na linha - Foto: Pixabay

O problema é que janeiro chega e o corpo já está cansado, mais pesado, menos disposto, com mais dores e menos energia. A expectativa é alta, porém a condição física não acompanha essa empolgação. O resultado é previsível: tentativas intensas nas primeiras semanas, seguidas de frustração e abandono.

Esse ciclo se repete ano após ano: promessa em dezembro, esforço exagerado em janeiro, desistência em fevereiro – ou em janeiro mesmo – e culpa até o próximo fim de ano. Depois dos 40 anos de idade, esse padrão cobra um preço maior.

O corpo precisa de mais tempo para se adaptar, recuperar e responder aos estímulos. Por isso, exigir mudanças bruscas, treinos longos ou rotinas rígidas logo no início do ano só aumenta o risco de dores, lesões e desmotivação. E o caminho acaba então na desistência.

A HORA É AGORA

Existe uma alternativa muito mais eficiente – e muito menos glamourosa: não esperar o momento perfeito. Evitar o fracasso de janeiro não significa ignorar as festas ou viver em restrição. Significa manter o mínimo de constância.

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada"Foto: Pixbay

Realizar treinos simples e curtos durante a semana, fazer movimentos básicos com regularidade e não agir como se fosse o último fim de ano da vida quando o assunto é alimentação e consumo de álcool. Comece com o mínimo possível e estabeleça, com seu professor ou personal, a progressão do treino.

Quando janeiro chega e o corpo já está em movimento, tudo muda. A disposição é maior, a adaptação é melhor e a chance de manter o hábito aumenta consideravelmente. A mudança deixa de ser um choque e passa a ser uma continuidade. Mas nem tudo está perdido para quem virou o ano na base da procrastinação.

“Saúde não começa em janeiro. Começa quando a decisão deixa de ser adiada”, pontua Conterato.

“Talvez o maior erro não seja exagerar nas festas, mas sim acreditar que existe um mês mágico que conserta tudo depois. O que constrói resultados reais não é a data no calendário, mas o que se faz de forma consistente, mesmo quando a rotina não é perfeita. E, muitas vezes, o melhor jeito de quebrar o ciclo do fracasso de janeiro é simples: não esperar janeiro para começar”, provoca o profissional.

Lembre-se, porém, que nada impede que o primeiro passo em prol de restabelecer o organismo e de hábitos mais saudáveis seja dado hoje.

Diálogo

Parlamentar que seria o "prefeito" de município do interior de MS poderá s... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (6)

06/01/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mário Henrique Simonsen - economista brasileiro

"Os pobres ficam ainda mais pobres quando têm de sustentar os burocratas nomeados supostamente para enriquecê-los”

Felpuda

Parlamentar que seria o “prefeito” de município do interior de MS poderá ser alvo principal de ataques dos adversários, que começaram a fazer denúncias de que o gestor eleito em 2024 continuaria sendo “fantoche” e cumprindo ordens do dito-cujo. As críticas, cada vez mais contundentes, deverão se transformar em “dardos inflamados” contra o deputado, acusando-o de ter realizado determinadas ações que não foram ao encontro dos interesses da população. O objetivo seria desgastá-lo no ano eleitoral. E sai de baixo!

Aquecido

Em 2025, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais. O levantamento foi feito baseado na venda de bilhetes aéreos internacionais com destino ao País.

Mais

A pesquisa revela também o aumento de 23,2% na venda de passagens aéreas para o período de Carnaval, na comparação entre 2025 e este ano. O levantamento é da Embratur.

Diálogo

Está previsto para o dia 13 o início das obras de restauração da igreja de São Benedito e requalificação do entorno da Comunidade Quilombola Tia Eva. O trabalho está estimado em R$ 2,231 milhões e é uma parceria entre prefeitura e governo do estado. O prazo de execução é de 540 dias, a partir da ordem de início dos serviços. O foco principal é o restauro da igreja. De acordo com as informações, será feito o restauro de portas, janelas, estruturas de madeira, que ainda são originais, um reforço do telhado, porque está cedendo, o reforço estrutural de toda a fachada, que apresenta uma fissura centralizada, e ainda o reparo, a pintura e a requalificação de todo o ambiente, pisos e pinturas.

DiálogoAdriana Dupas

 

DiálogoAntenor 

Haja!

Os números são da própria Prefeitura de Campo Grande. Balanço mostra que a situação realmente está “periclitante”, pois a administração municipal fechou 2025 com mais de 173 mil buracos tapados nas vias pavimentadas nas sete regiões urbanas. Foram 34.964 na Bandeira e 33.991 na Anhanduizinho. Na sequência aparecem a região urbana Lagoa (29.103 pontos que receberam nova capa asfáltica), Prosa (24.251), Centro (21.012), Imbirussu (15.833) e Segredo (14.453). E há ainda muitos por aí, segundo queixas de motoristas e pedestres.

Difícil

A rejeição demonstrada a determinados pré-candidatos que têm planos de voltar ao cenário político neste ano, tentando conquistar mandato, tem sido alta e preocupa partidos que estariam apostando nesses nomes. Mudar essa situação é quase impossível, tendo em vista que esta parcela de eleitores não mudará de opinião. Com as redes sociais, fica ainda mais complicado conseguir mudar esse quadro. Mas, mesmo assim, tem gente que não pretende recuar.

Cadeira

Vereadora mais votada em Dourados, Isa Jane Marcondes se prepara para disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de MS. Ela baterá de frente com duas adversárias: as deputadas Lia Nogueira e Gleice Jane, que também são de Dourados. Isa está exercendo o seu primeiro mandato e ficou conhecida nacionalmente por utilizar como slogan de campanha “de zona eu entendo” e ter se autointitulado “dona de bordel”.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Albino Coimbra Neto,
  • Eliza Emília Cesco,
  • Afonso Junior Ribeiro,
  • Lúcia Olímpia Palhano de Figueiredo,
  • João David Charro,
  • Maria Beatriz Molinari,
  • Oraldo Soares Fernandes,
  • Luiz Carlos da Silva,
  • Adilson Ismael do Amaral,
  • Carlos Sugui,
  • Gerson Queiroz da Silva,
  • Isao Hirokawa,
  • Olmar Moura,
  • Adriana de Oliveira,
  • José Antonio Vilanova Filho,
  • Antonio Ronqui Mendes,
  • Renan Salvador Rynaldi,
  • Waldemir Singami,
  • Rosangela de Souza Carretoni,
  • Reinaldo Melanio Peralta,
  • Jarbas Baltazar Schmaedecke,
  • Walmir Martins da Silva,
  • Dr. José Eduardo Prata Cançado,
  • Dr. Reinaldo Atienza Rodrigues,
  • Lourival Carrilho de Oliveira,
  • Jan Adriaan Van Dijke,
  • Marcos de Melo Barbosa,
  • José Reinaldo Juliano,
  • Luiz Marcelo Hipólito,
  • Cláudia Regina Vobeto Pinto,
  • Sandro Alecio Tamiozzo,
  • Andrea Kushiyama,
  • Luiz Guilherme Noronha,
  • Bruno Bocchese Faccio,
  • Reynaldo Luiz Rocha Horn,
  • Gisele Freitas de Oliveira Veiber,
  • Maria Sueni de Oliveira,
  • José Nunes Filho,
  • Nelson Azambuja Almirão,
  • Altamiro Carneiro de Oliveira,
  • Helena Utino,
  • Fábio Martins Cantero,
  • Janaina Frediana de Souza,
  • Paulo César Souza Panissa,
  • Alexandre Fialho de Souza Filho,
  • Lucyanna Pettengill,
  • Frederico Nantes D’Ávila,
  • Edson Manoel Pereira,
  • Sérgio Ricardo Arantes Cavalcante,
  • Rosimari Lamontano,
  • Iraci de Ávila Gordin,
  • Ana Maria Pires Rodrigues,
  • Haroldo de Souza Veras,
  • João Carlos Maldonado,
  • Alair de Oliveira Flores,
  • Odair da Silva Araújo,
  • Fernando Jorge Pereira Nantes,
  • Raymundo Martins de Matos,
  • Liliane de Queiroz Molina,
  • Roberto Costa,
  • José Di Grassi Rulli,
  • Iolanda Tormena Fabris,
  • Reinaldo Alves Romano,
  • Maria Mercedes Filártiga Cunha,
  • Renato Tonelli,
  • Abigail Rosa da Fonseca,
  • Dolores Hisako Sano Iwata,
  • Matilde Lima de Paiva Arantes,
  • Dr. Sérgio Ricardo Ocampos,
  • Rodrigo Azambuja Gabino,
  • Olindina Maciel Lacerda,
  • Dilmar Barros,
  • Telson Silva Macedo,
  • João Cavalcante Costa,
  • Thiago Amorim Cabral,
  • Raul Enrique Cuore Cuore,
  • Osmar Baptista de Oliveira,
  • Jonas Simeoni,
  • Walter José Ribeiro,
  • Marlene Ferreira de Souza,
  • Santino Ruchinski,
  • Carlos Gonçalves de Oliveira,
  • Marcelo Henrique de Mello,
  • Reinaldo Leão Magalhães,
  • Edevaldo Ribeiro Oliveira,
  • Dayane Vanessa Oliveira Garcia,
  • Júlia Silva Ganzelevitch,
  • Adair Albuquerque de Oliveira Siqueira,
  • Solange Cavalheiro Araújo,
  • Reinaldo Pires Pilatti,
  • Fuyo Yamazaki,
  • Anna Aparecida Zeferino,
  • Reinaldo Agueiro,
  • Gracy Kelly Andrade,
  • Adilson Cezar Biselli,
  • Dalva Paiva Queiroz,
  • Lúcia Bittencourt de Moraes,
  • Reinaldo Borges de Souza,
  • Fauze Mohamed Alli,
  • José Luiz Richetti,
  • Mário Reis de Almeida,
  • Reinaldo Celso Guimarães Moreira,
  • Vanda Lúcia da Silva Freitas,
  • André Luiz Ortiz Arinos,
  • Geovani Luiz de Pinho,
  • Jorge Mitsuru Jodai,
  • Samaria Franca Maciel,
  • Elda Aparecida dos Santos Mendez,
  • Suzana Bulgareli Dódero Silva,
  • Taís Ribeiro Zamarrenho.

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

DNIT promete concluir pavimentação do 2&ordm; trecho da BR-419 até julho
OBRA ESTRUTURANTE

/ 1 dia

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)

3

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.
Correio B+

/ 2 dias

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2871, segunda-feira (05/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2871, segunda-feira (05/01)

5

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 19 horas

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?