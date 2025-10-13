Alunos do Senac desenvolvem guia para a fronteira entre Brasil e Paraguai

Correio B+

O Dez de Copas traz uma onda de abundância emocional, alegria compartilhada e plenitude nos relacionamentos. É o momento de celebrar o que está dando certo e valorizar as conexões verdadeiras.

Abundância, alegria e realização emocional estão à sua disposição para serem vividas e agradecidas quando o Dez de Copas se apresenta como carta regente.

Tudo flui de forma harmoniosa, e você pode experimentar um nível de felicidade que talvez jamais tenha imaginado ser possível — como se todos os seus sonhos tivessem enfim se tornado realidade, e cada desejo, atendido.

Paz, harmonia e prosperidade — na vida, nas relações ou nos projetos — fazem você suspirar de gratidão e contentamento. É um convite a reconhecer, com consciência e ternura, as bênçãos que o Universo lhe concedeu. Você encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris.

O Dez de Copas anuncia recompensas merecidas: alegrias compartilhadas, vínculos fortalecidos, e o privilégio de poder olhar para a própria trajetória com emoção — daquelas boas, que aquecem o peito.



Sob sua regência, a vida ganha um tom de equilíbrio e serenidade interior. Pouca coisa é capaz de desanimá-lo, porque essa carta irradia positividade e leveza. Ela fala dos momentos simples e felizes, da paz depois da chuva, da alegria de viver sem precisar provar nada. É hora de abraçar a vida com gratidão e deixar que o arco-íris brilhe sobre você.

O Dez de Copas traz consigo uma felicidade duradoura e fala de bons tempos pela frente, com ainda mais alegria e contentamento. Você encontrou o que procurava, então agradeça e relaxe.

É um momento de compartilhar amor e felicidade com todos ao seu redor, especialmente com familiares e amigos. Você está envolto por uma alegria serena, aquela que transborda naturalmente e ilumina quem se aproxima.

O Dez de Copas é uma carta profundamente positiva, símbolo de união, harmonia e vínculos afetivos genuínos. Ela celebra as relações que nos sustentam e lembram o valor de pertencer — seja a uma família, a um grupo ou a uma comunidade.

Seu lar aparece aqui como um refúgio querido, cheio de boas memórias, afeto e segurança. Há um sentimento de sorte e gratidão por fazer parte de um núcleo onde o amor é recíproco e o cuidado, constante. Essa carta também sugere equilíbrio emocional e consciência do que realmente importa, além de indicar reencontros, celebrações e laços que se fortalecem com o tempo.

O Dez de Copas é o lembrete de que a verdadeira felicidade se multiplica quando é compartilhada.

Como esta carta está fortemente conectada com a família e o lar familiar, você pode estar voltando para casa para morar ou cuidar de um membro da família. Você pode ter um pai ou parente idoso que precisa de sua ajuda e apoio.

O Dez de Copas costuma surgir após o encerramento de tensões ou desentendimentos de longa data. Conflitos que antes pareciam insolúveis — especialmente entre familiares ou amigos — começam, enfim, a se dissipar. O arco-íris que atravessa esta carta simboliza o fim das tempestades emocionais e o retorno da paz. Alguém estende a mão, um acordo é firmado, e o perdão se torna possível. A harmonia é restaurada e todos são convidados a seguir em frente com o coração leve, deixando o passado onde deve ficar.

Se você atravessa momentos de tensão ou mal-entendidos com pessoas próximas, o Dez de Copas indica que você pode ser o elo capaz de restaurar a harmonia. Sua presença tem poder de cura, e um gesto simples de escuta ou gentileza pode unir novamente o que se fragmentou.

Se, por outro lado, foi você quem causou o afastamento, talvez este seja o momento de parar, refletir e abrir o coração. Sua família — ou quem você considera como tal — pode estar pronta para recebê-lo de volta, bastando uma palavra sincera de reconciliação. Você sabe o quanto sente falta desse vínculo, e talvez agora seja hora de declarar uma trégua e permitir que o amor fale mais alto.

Se você está em processo de comprar uma casa e quer saber se será feliz morando nela, o Dez de Copas é um excelente presságio. Esta carta indica que o novo lar trará alegria, harmonia e uma sensação imediata de pertencimento.

O Dez de Copas também sugere uma comunidade receptiva e vizinhos prontos para oferecer amizade e apoio. Você pode até se surpreender com tanta sorte — será um lugar ideal para criar filhos e estabelecer raízes duradouras.

Dez de Copas - Divulgação

A harmonia e a paz doméstica florescem sob a influência desta carta e o casamento é especialmente favorecido. Pode indicar, inclusive, o momento de se estabelecer em um lar com seu parceiro e desfrutar da intimidade e segurança que essa união proporciona.

Como casal, vocês podem estar considerando ter filhos ou outro bebê. Crianças têm um papel muito significativo em sua vida ou representam algo especial para você.

No ambiente de trabalho, o Dez de Copas indica satisfação e harmonia. Todos se dão bem, como se formassem uma grande família feliz. É um ótimo período para trabalho em equipe, cooperação e desenvolvimento de um ambiente social positivo. A carta também pode sugerir que você conseguirá a carreira ou o emprego dos seus sonhos.

Para quem atua em áreas criativas — artistas, escritores, músicos, ceramistas ou designers —, o Dez de Copas indica trabalhos excepcionais. Suas criações podem ser as mais inspiradoras até agora, refletindo uma profunda conexão espiritual e emocional. O reconhecimento pelo seu trabalho pode chegar a níveis significativos.

Além disso, a carta pode indicar situações em que você trabalha em casa para cuidar dos filhos ou opta por ficar em casa para criá-los. Ser dona de casa ou pai presente também é uma possibilidade sugerida. Em todas essas situações, o Dez de Copas aponta felicidade, realização e um sentido de propósito em sua rotina.

No campo dos relacionamentos, o Dez de Copas é a carta do “Felizes para Sempre” e traz uma alegria especial quando aparece em uma leitura. Ela indica realização emocional, estabilidade e, muitas vezes, a formação de uma família. É possível que você tenha encontrado o amor que tanto buscava, sua alma gêmea, ou esteja vivendo uma conexão profunda e cármica com seu parceiro.

Plutão direto em Aquário encerra um ciclo de revisões profundas. Após meses de confrontar sombras coletivas e pessoais, a energia plutoniana se ergue, convidando à reconstrução. Há um sabor de renovação no ar — e o Dez de Copas nos mostra que essa reconstrução pode (e deve) começar dentro de casa, dentro de nós. A paz que queremos ver no mundo começa no pequeno território do afeto.

A Lua Minguante completa o cenário pedindo silêncio e sabedoria. É hora de soltar o que não cabe mais, liberar ressentimentos, expectativas e a necessidade de controle. O Dez de Copas só floresce quando o coração está leve.

Quando o Dez de Copas surge, é como se o arco-íris se abrisse depois da tempestade. Ele anuncia um tempo de paz, harmonia e gratidão, em que tudo parece se encaixar de forma quase mágica — não por sorte, mas porque você cultivou o que agora floresce. Esta carta é o retrato da felicidade construída, da alegria compartilhada, da realização emocional que se expande para além de você e toca quem está por perto.

É o momento de reconhecer que chegou onde precisava chegar. De suspirar fundo e agradecer. Depois de tantas travessias internas, o Dez de Copas lembra que a verdadeira felicidade não é um raio súbito — é um estado de alma cultivado com cuidado, como quem rega um jardim todos os dias.

Seu brilho agora é silencioso, natural, quase doméstico. Vem do coração que encontrou repouso, da alma que aprendeu a estar em paz com o que é.

Vênus em Libra colore esse momento com harmonia, diplomacia e delicadeza. O amor ganha um tom suave, refinado, inteligente. É o amor que sabe ouvir, que prefere o encanto à disputa. Em Libra, Vênus não grita — ela encanta. Fala baixo, mas diz tudo. E o Dez de Copas traduz essa mesma vibração: a alegria que vem da leveza, a beleza que nasce do equilíbrio.

Plutão direto em Aquário marca o fim de um ciclo de revisões profundas. Depois de mergulhos intensos no inconsciente coletivo, ele convida à reconstrução — e o Dez de Copas nos mostra por onde começar: dentro de casa, dentro de nós. A paz que queremos ver no mundo começa no pequeno território do afeto.

A Lua Minguante completa o cenário, pedindo desapego e sabedoria. É hora de liberar o que não cabe mais — ressentimentos, expectativas e o desejo de controlar o que precisa apenas ser. O Dez de Copas só floresce quando o coração está leve, aberto, receptivo à beleza das relações simples e sinceras.

A semana traz, portanto, um respiro de leveza. A harmonia que parecia distante se aproxima. A vida pede calma, elegância nas trocas, gratidão pelos afetos e presença no agora.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão