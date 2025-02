Ameaça dourada

Diálogo

Alexandre Dumas - escritor francês

Podemos curar qualquer mal

com dois remédios:

o tempo e o silêncio".

FELPUDA

É um pássaro? É um avião? Não, são efeitos especiais da propaganda de político que sonha com voos mais altos, usando suas redes

sociais para conclamar as pessoas a participarem de um debate sobre assuntos relativos a Mato Grosso do Sul. Há quem garanta que ele vai ter que suar muito a camisa para, em 2026, "não ir buscar lã e sair tosqueado" diante do humor do eleitorado, que não é nada agradável para com o partido do dito-cujo. Assim sendo...

Líder

O vereador Herculano Borges, do Republicanos, poderá ser o líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal de Campo Grande.

Mais

Assim, a prefeita não ficaria com seu time "capenga", tendo em vista que os demais partidos já indicaram quem estará à frente das bancadas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro não se esqueceu do pastel que comeu no Mercadão e nem do caldo de cana. Ele pretende "repetir a dose" quando voltar a Campo Grande, o que poderá acontecer a partir de março, quando iniciará agenda de viagens. Essa "confidência gastronômica" foi feita ao deputado estadual Coronel David, no encontro realizado em Brasília (DF), no dia 12.

Bolsonaro e Coronel David são amigos, além de parceiros na jornada política. O parlamentar foi o primeiro que defendeu e lançou o nome em MS do então deputado federal Bolsonaro a presidente da República. Em 2026, estarão juntos.

Lara Selem

Rafael Sauer

Cenário

O vice-governador Barbosinha informou ao Diálogo que as definições a respeito da possível incorporação do PSDB ao PSD, seu partido, deverão acontecer até maio. Ele afirmou que a partir daquele mês deverá se ter uma ideia sobre o cenário político do ano que vem. Disse que o foco da administração tem sido a execução de ações nos municípios e que continuará sendo levado avante pelo governador Eduardo Riedel.

Caminhos

O vice-governador acha que ainda está cedo para se discutir sobre seu futuro político. Ele afirmou que existem caminhos que se apresentam e que serão tratados, como a possibilidade de compor a chapa novamente, como vice, ou se candidatar a deputado federal. Em sua bem-sucedida trajetória política, Barbosinha foi prefeito de Angélica, secretário de Estado, dirigente de autarquia, deputado estadual, e em 2022 foi eleito vice-governador.

Gestão

Como vice-governador, Barbosinha optou por não assumir o comando de nenhuma secretaria. Assim, exerce a liturgia do cargo, que é o de substituir o governador quando necessário, representá-lo oficialmente e auxiliá-lo administrar o Estado. Ele, ao lado do governador Eduardo Riedel, tem colocado em prática a gestão municipalista, voltada a atender as 79 prefeituras de MS.

*Colaborou Tatyane Gameiro