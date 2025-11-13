Amigos de outrora, adversários de hoje. Duas figurinhas políticas andam se... Leia na coluna de hoje

Hilda Hilst - escritora brasileira
Você nunca conhece realmente as pessoas. O ser humano é mesmo o mais imprevisível dos animais”
Felpuda
Amigos de outrora, adversários de hoje. Duas figurinhas políticas andam se digladiando e, agora, um deles anda revelando publicamente segredos de bastidores. Contou até que o hoje inimigo político, certa feita, procurou-o “desesperado”, pedindo sua interferência para que não fosse demitido. Afirma, também, que o outrora aliado é “mentiroso” e responsável por não quitar débitos, o que deveria ter feito, pois guardava a chave do cofre. Tem gente que está se divertindo com essas trocas de “gentilezas” entre as duas figurinhas, que devem levar esse embate ainda por algum tempo. Afe!
Contra
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) se tornou protagonista, em níveis estadual e nacional, da oposição ao governo Lula. Ele lidera com 100% contra projetos petistas.
Mais
Isso, segundo a plataforma Placar Congresso. Com base eleitoral em Dourados, ele tem se mostrado fiel às bandeiras do ex-presidente Bolsonaro, além de não criar problemas ao partido.
O cantor e compositor brasileiro Ivan Lins foi homenageado pela Academia Latina da Gravação com o Prêmio à Excelência Musical, durante a Special Awards Presentation, realizada no domingo, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento faz parte da programação oficial da 26ª Entrega Anual do Latin Grammy, que acontece hoje. A distinção é concedida em reconhecimento ao conjunto da obra e à sua contribuição fundamental para a música latina. Além de Ivan Lins, também foram agraciados este ano com o mesmo prêmio a cantora e compositora peruana Susana Baca, o músico espanhol Enrique Bunbury, o grupo mexicano Pandora e a cantora porto-riquenha Olga Tañón.
Começou...
A oposição ao governador Riedel está colocando em prática a estratégia para tentar colocar empecilhos em seu projeto de reeleição. Assim, vem utilizando duas vertentes: a dificuldade econômica que MS tem enfrentado e, paralelamente, colocando em dúvida sua capacidade de administrador. Os ataques deverão se intensificar e, inclusive, ser extensivos ao ex-governador Azambuja, pré-candidato ao Senado.
Conhece
Riedel vem liderando todas as pesquisas até o momento e, em função disso, a oposição quer trabalhar firme para forçar o segundo turno. Isso acontecendo, é uma nova eleição, que poderá trazer resultados inesperados. O seu “padrinho” Azambuja sabe muito bem disso: na disputa eleitoral de 2014, foi para o confronto com Delcídio no segundo turno com 39,29% dos votos, contra 42,67%. No fim, Azambuja “levantou a taça”.
Inércia
Alguns integrantes do grupo político do governador Riedel dizem que estão preocupados com esses ataques dos adversários. Entendem que a esquerda é expert em narrativas e que sabe se utilizar de estratégias, condenáveis ou não, para minar as forças dos adversários. Segundo eles, por enquanto, não se tem conhecimento de que estejam sendo preparados “antídotos” para o contraponto. Acham até que estaria havendo uma certa inércia de setores que deveriam estar engajados mostrando os feitos do governador com mais eficácia.
*Colaborou Tatyane Gameiro