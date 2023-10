Correio B+

"Eu me sinto privilegiada na minha profissão, seja no teatro, no cinema ou na TV". Fernanda é a nossa Capa da semana. Ela fala sobre família, trabalho e sua recém lançada marca de café FNV Cafearia.

A atriz Fernanda Rodrigues, 44 anos, está de volta às telinhas da TV Globo, casa onde começou a sua carreira na televisão em “Fuzuê”, sua vigésima novela. Ela dá vida à Alicia Braga e Silva na trama das 19h da emissora.

A atriz é mãe de Luísa (13 anos) e Bento (7 anos), frutos do seu casamento com o diretor Raoni Carneiro. Fernanda estava longe das novelas desde 2018, quando fez “O Outro Lado do Paraíso”.



"Eu dei duas pausas na minha carreira e foram justamente para viver a maternidade. Tive essa oportunidade de parar nas minhas duas gestações e depois de ter os dois. Um grande privilégio!", relembra a atriz.

Em “Fuzuê”, ela é filha do personagem de Edson Celulari, irmã do Nicolas Prattes e casada com Douglas Silva. Eles são pais de Maria Flor, que é filha de DG na vida real. Alicia sonha em ser blogueira e, segundo o próprio autor, parece a Barbie.



"Eu acho que tem coisas muito positivas e outras nem tento. Tento achar esse equilíbrio entre o mundo virtual e a vida real como tudo na vida né? Equilibro é a palavra-chave!", explica.

A carreira de Fernanda começou bem cedo, aos 3 anos, participando de videoclipes. A primeira novela, no entanto, veio algum tempo depois, quando estava com 11 anos, e o sucesso de “Vamp” aconteceu para a atriz.



Depois vieram muitos outros trabalhos de sucesso e destaque lembrados até hoje pelo público como: “Deus nos Acuda”, “A Viagem” (Prêmio Master – Atriz Revelação), “Malhação”, “O Amor está no Ar”, “Corpo Dourado”, “Estrela Guia”, “A Lua me Disse”, “O Profeta”, “Negócio da China”, “O Astro”, “Sete Vidas”, “O Outro Lado do Paraíso”.

De 2015 a 2020, Fernanda viveu um grande desafio como a apresentadora do programa “Fazendo a Festa”, no GNT. Nas telonas, a atriz já estrelou sete produções, sendo a mais recente, o filme “Nosso Lar 2: Os Mensageiros”, com estreia prevista para janeiro de 2024. Nos palcos já foram seis peças. Com “Tô Grávida”, Fernanda rodou o país ao lado do ator Paulo Vilhena, de 2013 a 2018.



A atriz é a Capa do Correio B+ desta semana, e com exclusividade conversou com a o Caderno sobre família, carreira e sua marca de café recém lançada, a FNV Cafearia a quem está bastante animada e dedicada.

A atriz

CE - Fernandinha você começou a trabalhar muito cedo, pra você era diversão? Seus pais incentivavam você?

FR - Sempre tive minha infância preservada! Sou filha de educadora, minha mãe é psicopedagoga, então essa sempre foi uma prioridade na minha casa. Eu me divertia muito sendo criança, mas também sempre tive noção que aquilo ali era um trabalho, um ofício pra que eu não levasse só na brincadeira algo que era importante pra todos os envolvidos ali.

CE - Como foi o convite e o preparo para você fazer a sua primeira novela?

FR - Eu fiz um teste pra Vamp, com várias outras crianças! Quando passei fizemos várias preparações e ensaios. Eu amava aprender sobre aquele universo mágico q é fazer televisão!

CE - Na TV algum grande desafio que até hoje se recorda?

FR - Concentração né? Hahahaha. Sempre fui uma criança bagunceira, espevitada, então era um desafio era ficar quieta, na na verdade, ainda é!

Hahahahaha.

Fernanda em Fuzuê - TV Globo

CE - Algumas personagens que fez são da minha geração, por exemplo, como em VAMP, A VIAGEM e MALHAÇÃO, pra você também são marcantes até hoje?

FR - Muito marcantes! E nas ruas são essas personagens que as pessoas mais lembram e tem mais carinho também!

CE - Como surgiu o convite para você ser apresentadora e como foi o desafio?

FR - Me convidaram pra apresentar um programa de festas de crianças, eu achei tão legal porque eu sempre amei festa infantil, então foi um presente apresentar o “Fazendo a Festa” no GNT por 6 anos. Aprendi muito fazendo aquele programa e foi um sucesso enorme.

CE - Desde o início da sua carreira sempre atuou na maior emissora do país, o que significa pra você?

FR – Tive o privilégio e ótimas oportunidades na minha carreira, tanto na TV (Rede Globo), como no cinema como no teatro. Eu me sinto muito privilegiada na minha profissão!

CE - A turnê de “Tô Grávida”, como foi?

FR - Foi incrível! Levo muito amor e saudade dessa peça e de toda história dela. Foi muito lindo ficar em cartaz tanto tempo no Rio de Janeiro e viajar o Brasil com um grande amigo fazendo teatro. Muita sorte a nossa! Vamos levar pra sempre essa fase das nossas vidas.

Fernandinha ao lado do marido Raoní e os filhos Luiza e Bento - Divulgação

CE - Quando você ficou grávida (as 2 vezes), como conciliou com o trabalho?

FR - Eu dei duas pausas na minha carreira e foram justamente para viver a maternidade. Tive essa oportunidade de parar nas minhas duas gestações e depois de ter os dois. Um grande privilégio!

CE - Foi a gravidez que incentivou você a falar de maternidade e lançar um livro?

FR - Falar sobre maternidade foi acontecendo naturalmente, mas eu costumo dizer que foi o assunto que me escolheu porque eu não fui atrás dele. Quando eu vi já tinha me envolvido e não conseguia falar de outra coisa. É um assunto que eu amo! Então fazer o Portal Cheguei ao Mundo e lançar o livro foram consequência mesmo.



CE - Fernanda como você mantém a sua saúde e cuidados com a beleza, porque você tem sempre o mesmo rostinho...

FR - Eu sempre me cuidei, me alimentei bem, me exercitei, tenho uma genética boa também, mas isso nunca foi uma questão pra mim. Me importo muito com a saúde, a estética vem como consequência.

Quando a atriz fez MALHAÇÃO outro grande sucesso da TV Globo - Reprodução Internet

CE - Como concilia sua agenda com família e trabalho?

FR - Assim como a maioria das mulheres, estou aqui equilibrando os meus pratinhos... As vezes consigo, as vezes não! Costumo dizer que sou a melhor mãe que posso ser, e assim a gente segue. Tem semanas que arraso, outras nem tanto e vamos. Parei de me culpar e me exigir tanto.

CE - A sua personagem em Fuzuê sonha em ser blogueira, na vida real como vê essa geração de tantos apps e influências?

FR - Eu acho que tem coisas muito positivas e outras nem tento. Tento achar esse equilíbrio entre o mundo virtual e a vida real como tudo na vida né? Equilibro é a palavra-chave!

Novela A VIAGEM - Reprodução Internet

CE - Projetos novos para 2024?

FR - Tenho vários projetos, mas agora estou focada no café. Lançamos uma marca de café especial plantado lá na nossa fazenda em Paty de Alferes região serrana do Rio de Janeiro que se chama FNV Cafearia.

Vou lançar também dois filmes e pretendo viajar um pouco…