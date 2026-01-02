Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ano começa com feiras, rock, pagode, diversão familiar e muitas outras atrações

Confira a programação completa com feiras criativas, shows de rock, pagode, atrações nos shoppings e cinemas para todas as idades

Da Redação

Da Redação

02/01/2026 - 10h00
O primeiro fim de semana de 2026 em Campo Grande promete acolher diferentes ritmos, gostos e idades com uma programação diversa e vibrante.

Enquanto as feiras ao ar livre celebram o novo ano que começa com economia criativa em tardes ensolaradas, as casas noturnas preparam noites carregadas de nostalgia e energia.

Para as famílias, os shoppings oferecem opções lúdicas e seguras para a criançada iniciar o ano com muita diversão.

FEIRAS

Amanhã, a partir das 16h, a 29ª edição da Feira Ziriguidum ganha vida na Praça do Preto Velho. Com o conceito de valorizar e conectar talentos locais, a feira propõe a ser um espaço de expressão e identidade, reunindo arte, música, gastronomia e cultura até as 22h. 

A apresentação cultural da noite fica por conta de Brasilis, Dovalle & A Bregazera e o grupo Nó na Madeira.

O domingo será marcado pela energia contagiante da 19ª edição da Feira Borogodó, que ocupa a Praça do Bairro Coophafé das 9h às 15h.

FEIRA Borogodó - A Banda Brisa do Mato garante a sonoridade especial da manhã de domingo na Feira Borogodó
Foto Divulgação

Com mais de 300 expositores de artesanato, moda autoral, gastronomia, botânica e antiguidades, a feira se consolida como um dos principais pontos de encontro da cultura criativa campo-grandense. A atração musical fica por conta da Banda Brisa do Mato, que promete um repertório renovado, mesclando forró, reggae e pop.

ROCK

A casa noturna Blues Bar inicia 2026 com o pé no acelerador. Hoje, a partir das 20h, acontece o 1º show do ano, com a banda Plebheus comandando uma maratona de quatro horas dos maiores clássicos do rock brasileiro.

MÚSICA Rock - Juntamente com a Cover Up, a banda Prepotentes fará uma viagem no tempo com hits do pop ao rock dos anos 60 ao 2000
Foto: Divulgação

O repertório promete passear por Legião Urbana, Capital Inicial, Mamonas Assassinas, Raimundos, Pitty e Tim Maia. A entrada é limitada e custa R$ 30, somente na hora.

Amanhã, a casa segue no ritmo alto com a Festa do Pop ao Rock. As bandas Prepotentes e Cover Up se alternam no palco para embalar uma viagem no tempo, com sucessos que vão dos anos 60 aos 2000, passando por flashbacks, rock e pop.

A entrada também é R$ 30, com mesas por ordem de chegada.

CLUBE ESTORIL

A primeira Sexta Super de 2026 no Clube Estoril acontece hoje, às 20h, com a Banda Nova Era. O grupo promete uma noite de confraternização e bons sucessos para curtir com amigos e família. Os novos valores de entrada são: R$ 35 (inteira) no dinheiro, R$ 40 no cartão ou PIX, e meia-entrada para estudantes e idosos. Sócios do clube não pagam.

PAGODE

MÚSICA Pagode - Grupo Akagê abre o fim de semana repleto de pagode no Mistura Bar, na Rua 14 de Julho
Foto: Divulgação

O Mistura Bar também esquenta o início do ano com uma sequência de pagode na movimentada Rua 14 de Julho. A programação inclui o Grupo Akagê (hoje, às 20h30min), o Grupo Entre Amigos (amanhã, às 19h30min) e no domingo, a partir das 20h30min, a atração fica por conta do Grupo Resenha do Xavier com a participação especial de Dani Mooni.

PARA TODA A FAMÍLIA

Para as famílias, os shoppings oferecem opções de lazer. No Norte Sul Plaza, o Sítio Kids (Praça de Eventos) simula uma fazenda com torre elástica e escorregadores.

DIVERSÃO Parquinho - O Sítio Kids é uma opção mais tranquila no Shopping Norte Sul para as crianças curtirem as férias escolares
Foto: Divulgação

O T-Rex Tour, na Magic Games, oferece um passeio com dinossauros animatrônicos a partir das 16h (R$ 15). O Coisa de Criança (Praça Central) é uma minicasa lúdica, e o Magic Games tem passaporte livre por R$ 40.

No Shopping Bosque dos Ipês, o Vitinho Park reabre após o recesso com passaporte a partir de R$ 40 e brinquedos como Fly Zone, Montanha Russa, Love Táxi, Tagadisco, Crazy Dance e Kamikaze.

RADICAL Parque de Diversões - Vitinho Park retorna, após o recesso, com muita diversão no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

Dentro do shopping, com ingressos a partir de R$ 29,90, a Vila Trampolim oferece uma variedade de atividades de trampolins para crianças a partir de 2 anos até adultos.

PROGRAMAÇÃO Cinema

Com participação de Selton Mello, Anaconda aposta no humor para reinventar clássico cult
Foto: Divulgação

  • “A Empregada”

Classificação indicativa: 16 anos.
Direção: Paul Feig.
Roteiro: Rebecca Sonnenshine.
Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.

Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.

  • “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”

Classificação indicativa: livre.
Direção: Derek Drymon.
Roteiro: Pam Brady, Matt Lieberman.
Elenco: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown.

Bob Esponja segue o misterioso navio fantasma holandês voador para provar que já é um cara grandinho com coragem suficiente para embarcar numa aventura pelas profundezas marítimas.

  • “Anaconda”

Classificação indicativa: 14 anos.
Direção: Tom Gormican.
Roteiro: Kevin Etten, Tom Gormican.
Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.

Um grupo de amigos em crise de meia-idade decide refazer o filme favorito de sua juventude e viaja para uma floresta tropical. O que começa como uma aventura nostálgica logo se torna um pesadelo. Enfrentando desastres naturais, criminosos perigosos e cobras gigantes, eles percebem que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Entre ação e suspense, “Anaconda” resgata a essência da franquia de 1997, trazendo novos desafios e explorando os limites da amizade e da sobrevivência.

  • “Avatar: Fogo e Cinzas”

Classificação indicativa: 14 anos.
Direção: James Cameron.
Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa.
Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na’vi, a família de Jake Sully e Neytiri deve lutar pelo futuro de Pandora.

  • “Zootopia 2”

Classificação indicativa: 6 anos.
Direção: Byron Howard, Jared Bush.
Roteiro: Jared Bush.
Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo Lombardi.

Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

  • “Five Nights At Freddy’s 2”

Classificação indicativa: 14 anos.
Direção: Emma Tammi.
Roteiro: Emma Tammi, Scott Cawthon.
Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard.

Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos.

Convivência

Confira dicas para se conectar melhor com crianças e adolescentes durante as férias

Especialista aponta que diálogo aberto e planejamento conjunto de atividades podem contribuir para redução de conflitos e acidentes durante a convivência doméstica ou nos programas de lazer

31/12/2025 10h30

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e social

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e social Divulgação

A convivência familiar entre pais e filhos aumenta no período de férias escolares, representando uma oportunidade para o fortalecimento de laços, mas também um desafio para o planejamento de atividades e da boa convivência.

O aumento do convívio e a quebra da rotina podem elevar o nível de estresse e o atrito entre pais e filhos, muitas vezes intensificados pela pressão por proporcionar lazer e pela sobrecarga de responsabilidades.

É fundamental que mesmo durante o descanso seja mantida uma rotina. Ainda que haja um pouco mais de flexibilidade, é importante estabelecer horários de sono e de descanso, refeições balanceadas e atividades diversas sem uso de telas.

Isso auxilia no bem-estar e no desenvolvimento saudável. Além de beneficiar a saúde de modo geral, acordos preestabelecidos, ainda que mais flexíveis, facilitam o retorno às atividades escolares no início do ano letivo.

“Durante o período de férias, é fundamental preservar uma rotina que contemple momentos de lazer, mas também horários regulares. A manutenção de horários para dormir e acordar contribui para a preservação do ritmo biológico das crianças, refletindo diretamente em seu desenvolvimento físico, mental e emocional. Além disso, envolver os filhos em algumas decisões, como a definição da programação das atividades, pode favorecer o sentimento de participação e reduzir situações de frustração”, afirma a pedagoga Leia de Almeida.

Leia é doutora em Educação e uma das gerentes de uma rede de ensino que atua em 25 dos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Ela destaca que a comunicação e o planejamento participativo são essenciais para mitigar o risco de conflitos.

Confira algumas dicas para conseguir um período de descanso seguro e harmonioso.

SENSIBILIDADE

Este período pode gerar o aumento dos conflitos familiares, muitas vezes intensificados pela sobrecarga de responsabilidades e pela pressão por proporcionar lazer. Uma pesquisa de 2023, realizada pela rede de coworking IWG, revelou que 62% dos pais consideram estressante conciliar trabalho e cuidados com os filhos nas férias escolares.

Consequentemente, mais da metade usa suas folgas anuais para cumprir essas responsabilidades pessoais, enquanto apenas 10% aproveitam integralmente seus dias de férias nesse período.

Uma alternativa é recorrer às colônias de férias, contar com o apoio da rede familiar ou, ainda, organizar um rodízio entre os pais da escola para acompanhar as crianças.

Eles costumam querer visitar os amigos e se envolver com eles em atividades diferentes. Estimular isso, pode ampliar o vínculo que ajudará no retorno depois.

Leia explica que, muitas vezes, pelo aumento do convívio familiar com os filhos, algumas preocupações já existentes com certos comportamentos, tais como birras, agressividade, apatia, isolamento, rebeldia ou problemas relacionados ao sono e à alimentação acabam se acentuando, o que pode gerar conflitos.

“É importante desenvolver ainda mais a sensibilidade para buscar compreender as causas e os motivos disso estar acontecendo. A escuta atenta, o diálogo é sempre a melhor alternativa. Busque se conectar com a criança, com o adolescente, com seu filho ou sua filha. Desligue-se também das suas telas por algum momento e olhe no olho deles e delas, explique o motivo de suas preocupações ou curiosidades com afeto e empatia”, recomenda.

PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser leve e variada. É importante limitar o tempo de uso de telas pelas crianças e adolescentes durante as férias escolares.

O aumento do uso de dispositivos eletrônicos é comum nesse período, mas o excesso pode afetar negativamente o sono, a concentração e a interação social. Uma sugestão é estabelecer horários específicos para o uso da tecnologia, equilibrando-os com brincadeiras e atividades físicas.

Além disso, uma programação leve e variada pode estimular o aprendizado e o desenvolvimento dos jovens. Opções como passeios ao ar livre, visitas a museus ou bibliotecas, oficinas artísticas e jogos educativos em família são mais que bem-vindas.

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e socialFoto: Divulgação

“São momentos importantes para formação das crianças e dos adolescentes. Não só fortalecem os laços afetivos, mas também criam memórias duradouras”, diz a educadora.

PLANEJAR

É importante envolver todos os integrantes no planejamento. Que tal fazer algo diferente da rotina? Atividades como passar o dia em um familiar, viajar, conhecer um lugar novo ou encontrar os amigos podem envolver todos os participantes.

A proteção vai além do cuidado com a integridade física, abrangendo também o bem-estar emocional e socialFoto: Divulgação

É fundamental que todos compartilhem seus desejos e expectativas, seja para atividades em grupo, novas aventuras ou experiências gastronômicas. Da mesma forma, é crucial estabelecer limites claros e horários de sono e refeições.

“Uma comunicação familiar aberta, envolvendo crianças e adolescentes nas decisões sobre viagens ou rotinas, pode aumentar a autonomia dos membros e diminuir a chance de frustrações”, observa Leia.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Promover ambientes seguros e protetivos também deve fazer parte dos cuidados para este período. O recesso escolar costuma trazer um aumento significativo nos riscos para as crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante as férias, há um crescimento de até 25% nos acidentes envolvendo esse público, sendo a maioria dentro de casa.

As ocorrências mais comuns incluem quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações. Para reduzir esses riscos, é essencial que haja uma conversa objetiva com as crianças sobre os perigos e que a vigilância seja constante por parte de um adulto responsável.

Entre as recomendações estão: nunca deixar crianças sozinhas em ambientes aquáticos; manter medicamentos e produtos de limpeza em suas embalagens originais, guardados em locais altos e trancados, fora do alcance infantil; e garantir o uso de equipamentos de proteção individual – como capacete, joelheiras e cotoveleiras – em atividades com skate ou bicicleta.

Além da prevenção de acidentes, promover ambientes seguros e protetivos também significa cuidar das relações sociais das crianças. É importante que estejam sempre acompanhadas por pessoas confiáveis, evitando situações de constrangimento ou exposição a riscos emocionais.

A atenção dos adultos deve incluir a observação de possíveis mudanças de comportamento, que podem sinalizar desconforto ou experiências negativas.

Dessa forma, a proteção vai além do físico, abrangendo também o bem-estar emocional e social, assegurando que as férias sejam vividas com segurança, alegria e tranquilidade.

UM BRINDE A 2026

Especialista ajuda a escolher os melhores vinhos e espumantes para a ceia de Ano Novo

Não erre na hora de comprar as bebidas para um brinde ao novo ano inesquecível

31/12/2025 10h00

A poucas horas de 2026, não erre na hora de brindar!

A poucas horas de 2026, não erre na hora de brindar! Divulgação

Com a chegada do Ano Novo, o momento do brinde à meia-noite ganha protagonismo nas ceias e confraternizações. 

O simbolismo de brindar em agradecimento ao ano que termina e as boas vindas ao novo ciclo que começa requer os melhores produtos, que combinem com a ceia e tragam boas lembranças e bons desejos. 

Para começar o novo ciclo com escolhas certeiras à mesa, o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, traz dicas de vinhos e espumantes que harmonizam com os pratos tradicionais da virada e cabem em diferentes orçamentos. 

Segundo o especialista, o segredo está em equilibrar sabores e apostar em bebidas que valorizem a refeição sem sobrepor os pratos. 

“As festas de fim de ano costumam reunir carnes variadas, churrasco e sobremesas mais doces. Por isso, o desafio é harmonizar os vinhos com cada tipo de prato”, afirmou ao Correio do Estado

Então, fique atento às dicas: 

Para as aves, como o Peru e o Chester, por serem aves magras, a recomendação são vinhos de corpo leve a médio. Entre os brancos, o Chardonnay oferece uma ótima estrutura para complementar o tempero das aves, enquanto o Sauvignon Blanc traz frescor, ideal para o clima quente de Mato Grosso do Sul. 

“Deixo a dica para os vinhos Chardonnay ou Sauvignon Blanc da Vinícola Domus Mea, por serem excelentes vinhos, com ótimo custo benefício e representação em Campo Grande”, sugeriu Vinícius. 

Entre os vinhos tintos, as recomendações do especialista são os Pinot Noir ou Gamay, por terem poucos taninos e não interferirem no sabor delicado da carne. 

Já para as carnes suínas, como o pernil e o lombo, o ideal é harmonizar com vinhos de perfil mais frutado. 

“O Tannat, com sua estrutura e notas frutadas características da uva, cria um contraste interessante com a suculência do pernil”, explicou. “Outras opções são vinhos de Tempranillo ou Merlot”. 

Com relação ao tradicional churrasco, carnes como costela e picanha e até mesmo linguiças, por terem boa concentração de gordura, a dica é apostar em vinhos mais encorpados e de boa acidez. 

“Cabernet Sauvignon, Syrah ou o Malbec harmonizam perfeitamente com o sabor defumado da brasa”, afirmou o especialista. 

Para a sobremesa, a orientação é clara: o vinho deve ser tão doce quanto o prato. Por isso, Espumantes Moscatel ou Vinho do Porto são escolhas certeiras. 

E no bolso?

Quando o assunto é o brinde da virada, o Brasil se destaca como referência mundial em espumantes, oferecendo alta qualidade e preços competitivos. 

As dicas do sommelier para os diferentes bolsos são as seguintes: 

Entre os valores acessíveis, de R$ 30 a R$ 60, as recomendações são o Salton Brut, Aurora Procedências ou Casa Perini Aquarela (Moscatel), que oferecem um ótimo custo-benefício para festas com muitos convidados por serem “frescos e fáceis de agradar”. 

Nos valores intermediários, entre R$ 70 a R$ 130, os destaques são para o Chandon Réserve Brut, Domus Mea Brut ou Brut Rosé, Casa Valduga 130 Brut - ícone nacional premiado - ou Pizzato Fausto Rosé, que “elevam o nível da celebração”. 

Para os bolsos mais abertos, entre os acima de R$ 180 se destacam o Cave Geisse Terroir Brut, espumante brasileiro considerado um dos melhores do mundo, o Ferrari Maximum (italiano) ou o Champagne Veuve Clicquot. 

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão. 

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para o Réveillon: 

  • Atenção à temperatura das bebidas - por ser um estado muito quente, recomenda-se que os espumantes e vinhos brancos sejam servidos bem gelados (entre 6ºC e 8ºC). “A dica é colocar em um balde de gelo. Os tintos podem ir para a geladeira por 20 minutos antes de servir para chegarem aos 16ºC, temperatura ideal para o serviço”, explicou. 
  • Ter um espumante “coringa” - para o especialista, se for possível comprar apenas um tipo de vinho para a noite toda, a recomendação é o Espumante Brut, já que ele “limpa o paladar, combina da entrada à sobremesa e é o símbolo máximo da celebração”. 

