Ano começa com feiras, rock, pagode, diversão familiar e muitas outras atrações

O primeiro fim de semana de 2026 em Campo Grande promete acolher diferentes ritmos, gostos e idades com uma programação diversa e vibrante.

Enquanto as feiras ao ar livre celebram o novo ano que começa com economia criativa em tardes ensolaradas, as casas noturnas preparam noites carregadas de nostalgia e energia.

Para as famílias, os shoppings oferecem opções lúdicas e seguras para a criançada iniciar o ano com muita diversão.

FEIRAS

Amanhã, a partir das 16h, a 29ª edição da Feira Ziriguidum ganha vida na Praça do Preto Velho. Com o conceito de valorizar e conectar talentos locais, a feira propõe a ser um espaço de expressão e identidade, reunindo arte, música, gastronomia e cultura até as 22h.

A apresentação cultural da noite fica por conta de Brasilis, Dovalle & A Bregazera e o grupo Nó na Madeira.

O domingo será marcado pela energia contagiante da 19ª edição da Feira Borogodó, que ocupa a Praça do Bairro Coophafé das 9h às 15h.

Com mais de 300 expositores de artesanato, moda autoral, gastronomia, botânica e antiguidades, a feira se consolida como um dos principais pontos de encontro da cultura criativa campo-grandense. A atração musical fica por conta da Banda Brisa do Mato, que promete um repertório renovado, mesclando forró, reggae e pop.

ROCK

A casa noturna Blues Bar inicia 2026 com o pé no acelerador. Hoje, a partir das 20h, acontece o 1º show do ano, com a banda Plebheus comandando uma maratona de quatro horas dos maiores clássicos do rock brasileiro.

O repertório promete passear por Legião Urbana, Capital Inicial, Mamonas Assassinas, Raimundos, Pitty e Tim Maia. A entrada é limitada e custa R$ 30, somente na hora.

Amanhã, a casa segue no ritmo alto com a Festa do Pop ao Rock. As bandas Prepotentes e Cover Up se alternam no palco para embalar uma viagem no tempo, com sucessos que vão dos anos 60 aos 2000, passando por flashbacks, rock e pop.

A entrada também é R$ 30, com mesas por ordem de chegada.

CLUBE ESTORIL

A primeira Sexta Super de 2026 no Clube Estoril acontece hoje, às 20h, com a Banda Nova Era. O grupo promete uma noite de confraternização e bons sucessos para curtir com amigos e família. Os novos valores de entrada são: R$ 35 (inteira) no dinheiro, R$ 40 no cartão ou PIX, e meia-entrada para estudantes e idosos. Sócios do clube não pagam.

PAGODE

O Mistura Bar também esquenta o início do ano com uma sequência de pagode na movimentada Rua 14 de Julho. A programação inclui o Grupo Akagê (hoje, às 20h30min), o Grupo Entre Amigos (amanhã, às 19h30min) e no domingo, a partir das 20h30min, a atração fica por conta do Grupo Resenha do Xavier com a participação especial de Dani Mooni.

PARA TODA A FAMÍLIA

Para as famílias, os shoppings oferecem opções de lazer. No Norte Sul Plaza, o Sítio Kids (Praça de Eventos) simula uma fazenda com torre elástica e escorregadores.

O T-Rex Tour, na Magic Games, oferece um passeio com dinossauros animatrônicos a partir das 16h (R$ 15). O Coisa de Criança (Praça Central) é uma minicasa lúdica, e o Magic Games tem passaporte livre por R$ 40.

No Shopping Bosque dos Ipês, o Vitinho Park reabre após o recesso com passaporte a partir de R$ 40 e brinquedos como Fly Zone, Montanha Russa, Love Táxi, Tagadisco, Crazy Dance e Kamikaze.

Dentro do shopping, com ingressos a partir de R$ 29,90, a Vila Trampolim oferece uma variedade de atividades de trampolins para crianças a partir de 2 anos até adultos.

PROGRAMAÇÃO Cinema

“A Empregada”

Classificação indicativa: 16 anos.

Direção: Paul Feig.

Roteiro: Rebecca Sonnenshine.

Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.

Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.

“Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”

Classificação indicativa: livre.

Direção: Derek Drymon.

Roteiro: Pam Brady, Matt Lieberman.

Elenco: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown.

Bob Esponja segue o misterioso navio fantasma holandês voador para provar que já é um cara grandinho com coragem suficiente para embarcar numa aventura pelas profundezas marítimas.

“Anaconda”

Classificação indicativa: 14 anos.

Direção: Tom Gormican.

Roteiro: Kevin Etten, Tom Gormican.

Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.

Um grupo de amigos em crise de meia-idade decide refazer o filme favorito de sua juventude e viaja para uma floresta tropical. O que começa como uma aventura nostálgica logo se torna um pesadelo. Enfrentando desastres naturais, criminosos perigosos e cobras gigantes, eles percebem que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Entre ação e suspense, “Anaconda” resgata a essência da franquia de 1997, trazendo novos desafios e explorando os limites da amizade e da sobrevivência.

“Avatar: Fogo e Cinzas”

Classificação indicativa: 14 anos.

Direção: James Cameron.

Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa.

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na’vi, a família de Jake Sully e Neytiri deve lutar pelo futuro de Pandora.

“Zootopia 2”

Classificação indicativa: 6 anos.

Direção: Byron Howard, Jared Bush.

Roteiro: Jared Bush.

Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo Lombardi.

Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

“Five Nights At Freddy’s 2”

Classificação indicativa: 14 anos.

Direção: Emma Tammi.

Roteiro: Emma Tammi, Scott Cawthon.

Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard.

Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos.

