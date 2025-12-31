Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (31) e quinta-feira (01)

Ester Figueiredo

31/12/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

MARTHA MEDEIROS - ESCRITORA BRASILEIRA

"Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

 

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra 2025 sem candidato definido para levar às convenções de 2026 na disputa pelo governo de MS. Nos bastidores, há quem afirme que o clima nas hostes petistas é de falta de empolgação jamais vista. Dizem que Trad sabe que, se aceitar ir para o confronto, será “boi de piranha”, e que ele prefere disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para convencê-lo, o PT estaria lhe prometendo “mundo e fundos” de Brasília. Sei não...

O Natal Luz de Gramado foi reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival) pelo Guinness World Records. Com 88 dias de programação, ele combina espetáculos, desfiles temáticos, decoração cenográfica e experiências artísticas que ocupam toda a cidade. Milhões de luzes, vitrines temáticas, atrações gratuitas e apresentações musicais fazem do evento uma celebração reconhecida pela criatividade, organização e capacidade de encantar visitantes de todas as idades. A programação conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, envolvendo aproximadamente 2.500 profissionais em sua realização. O 40º Natal Luz de Gramado teve início em outubro de 2025 e será encerrado dia 18 de janeiro de 2026.
Sérgio de Paula comemora idade nova em 31 de dezembro de 2025.

 

Ana Isabel de Carvalho Pinto

Descaso

Três filiados ao PL estão agindo como se não reconhecessem o comando do ex-governador Azambuja, afirmam alguns liberais. No caso, os deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan, além do Capitão Contar. Os dois primeiros estão interessados em disputar o governo e o terceiro pretende ser o segundo nome do partido para o Senado. O trio esquece quem realmente manda e age “como se não houvesse amanhã”, dizem os liberais.

Dinheirama

Entre as cinco leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas por Lula, que liberam vultosos recursos para órgãos ligados à Justiça, está a que destina crédito suplementar de R$ 13,5 milhões para que o Superior Tribunal de Justiça possa atender despesas de assistência médica e odontológica de servidores e seus dependentes. Uma outra destina R$ 5,3 milhões para despesas com publicidade do Tribunal de Contas da União.

Lei

Publicada no Diário Oficial da União lei que autoriza a poda ou o corte de árvores em locais públicos ou em propriedades privadas, se o órgão ambiental não atender ao pedido de retirada de vegetação por risco de acidentes. Com a mudança, os órgãos ambientais terão até 45 dias para responder aos requerimentos.

Aniversariantes

Quarta-feira (31/12)
Sérgio de Paula, 
Arlindo Antônio da Silva,
Laideclaire Jacobina Stephanini,
Vitor Yoshihara Matoso de Oliveira,
Sônia Bertoli Florence,
Mariângela Ouriveis Razuk,
Dra. Marilda Nascimento dos Santos,
Roney Medeiros Fialho,
Marilene Esteves Santini,
Airton Fernandes da Silva,
Francisco Jonas de Souza,
Ivone Martins,
Alessandro Lewandowski,
Leandro Jair Pandolfo,
Rodrigo Henrique de Almeida Antonelli,
José Silvestre Braulio Cebalho,
Dr. Eliézer José Marques,
Nelson de Almeida Bessa,
Dr. Maurício Duailibi,
Dr. Júlio César Haidamus Monteiro,
Varley Fávaro,
Júlio César Proença Leite,
Nestor Silvestre Tagliari,
Carolina Nimer Leite,

Belaus de Carvalho Pereira, 
Vanessa Rezek Albuquerque, 
Dr. Fernando Bernardo,  
Márcia Otto Mata,  
José Marques de Azevedo Júnior,
Laudemir Vasconcelos,
Maria Helena Tavares,
Luiz Coelho,
Luiza Coelho,
Wanda Queiroz,
Cândida Machado,
Ary de Barros,
Rubem Gonçalves,
Neybe Gomes da Silva Milanez,
Edson de Melo Sartori,
Gerson da Silva Alves,
Luiz Carlos Moreira,
Hedson Hideki Akamine,
Geni Mascarenhas Sant’Agostinho,
Isaque Pereira da Silva,
Jairo Silvestre Beal,
Maria Luiza Campos,
Leonidia Maria França Jardim,
Magda Jackeline Paula Miranda,
Rosalira Figueiredo Makimori,

Dr. Gerson Ribeiro Homem,
Alexandre Mavignier Gattass Orro,  
Pedro Dario Del Campo Klemenco,
Luciana Maria Marangoni Iglecias,
Nathalia Kauana Nedopetalski,
Beatriz Teixeira Morettini Medeiros,
Cláudia Freiberg,
Douglas Kenichi Sakuma,
Glei de Abreu Quintino,
Hemilde Higa,
Paulo Sergio Quezini,
Marta Helisangela de Oliveira,
Pedro Gilz Souza,
Tânia Cristina Fernandes Garcia,
Vanderli Hubner,
Edson Hideo Komiyama,
Nelson Nunez Ferreira,
Regina Marques Pereira Dantas Salina,
Michela Gandolfo Jareta Fabri,
Alessandra Chulli Segawa,
Nilvio Franco,
Alessandra Butera

Quinta-feira (1º/1)
Camilla Muzzi Grinfelder Tofano,
Lamartine Santos Ribeiro,
Lauro Sérgio Davi,
Milton Cappi,  
Gerson Cavalcanti de Oliveira,
Gilberto Peixoto,
Cleuza Costa da Rosa,
Francisco Xavier Gonzales,
Irene Saito, 
Alberto Benedito das Rosas Neves,
Tadayuki Saito,
Ione Vieira de Almeida,
Manoel de Oliveira,
Jussara de Arruda Paula Correa Araujo,
Maria José Garcia,
Roberto Otano Cabral,
Ana Cristina Gonzaga,
José Luiz Munhoz,
Valdenir Machado,
Antônio da Costa Cardozo,
Jorge Shiroma,
Zoleide Sambrana dos Santos,
Mario Augusto Flores Portocarrero,
José Luiz Tobias,

Dr. Marcelo Guimarães El Khouri,  
Hélio Toshiti Sato,
Ivanildo Santos Fontoura Júnior,
Ada Gaúna de Oliveira,
Raffaele Lochi,
Walfrido Minervini Martins da Costa,
Robson Orlei Azambuja Carneiro,
Pedro Rocha,  
Idê Leite Fernandes,
Carlos Antonio Cecilio de Lima,
José Antônio Bandeira,
Nereu Oliveira Coelho,
Muriel Barbosa de Almeida,
Renato Tonelle,
Cristiano Yukio Masaaqui Izeki,
Nivaldo Paes Rodrigues,
Noemy dos Santos Garcia,
Lyria Corrêa Quadros,
Euclydes José Bruschi Júnior,
Vânia Portela Alves,
Sílvio José de Oliveira Filho,
José Ferreira dos Santos,
Ursula Vargas,
Fernando da Rocha Motta,
Heitor Vera,

Luiz Sérgio David,  
Dr. Valdir de Almeida,  
Dr. Marco Aurélio Cabral Duarte,  
Ubirajara Soares Tártaro,
Rodrigo Correa do Couto, 
Itacir Zen,
Francisco Pinto de Arruda,
Olício Ximenes,
Marco Antônio Holzschuh, 
Catarina Sorilha,
Benjamim Yoshisuke Ono,
Taeko Aida,
José Roberto Carli,
Marcos José Vilha,
Roberto Lourençone,
Alan Corbetta,
André Antônio Camargo Lorenzoni,
Issao Luiz Yanagui,
Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
Jamile Gadia Ribeiro Trelha,
Carlos Roberto Rolim, 
Suzana Teruya Hiane,
Rosymeire Trindade Frazão,
Marly de Lourdes Sampaio Ducatti.

Colaborou Tatyane Gameiro

SAÚDE

Ganho de peso, álcool e sedentarismo podem comprometer a qualidade reprodutiva das pessoas

Moderação combina com fertilidade, e nesta época do ano, quando os exageros podem efetivamente comprometer a qualidade reprodutiva de homens e mulheres; especialistas alertam que obesidade é um dos principais fatores de risco para quem deseja engravidar

30/12/2025 09h30

Compartilhar
O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides Divulgação

Continue Lendo...

Ceias fartas, consumo excessivo de álcool e semanas fora da rotina durante as festas de fim de ano podem ter um impacto maior do que muitos imaginam. Antes mesmo de se manifestar em doenças como diabetes ou problemas cardíacos, o ganho de peso associado a esses exageros já pode comprometer a fertilidade de homens e mulheres.

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides, tornando a gravidez mais difícil.

“O excesso de peso provoca alterações hormonais capazes de prejudicar a produção de espermatozoides e a ovulação, impactando diretamente as chances de fecundação”, explica o ginecologista e especialista em medicina reprodutiva Maurício Chehin, que atua em um grupo com experiência de quase 30 anos em reprodução assistida.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso. No caso das mulheres, a obesidade pode gerar ciclos menstruais irregulares e diminuir a frequência de ovulação.

“Recomendamos que pacientes com obesidade ou sobrepeso busquem acompanhamento médico e nutricional antes de engravidar, seja de forma espontânea, seja por fertilização in vitro. A perda de peso aumenta as chances de sucesso e reduz riscos importantes na gestação”, afirma dr. Maurício.

IMPACTO NOS HOMENS

Entre os homens, os impactos também são significativos. A obesidade afeta tanto a quantidade quanto a qualidade dos espermatozoides e pode comprometer a função sexual.

“O acúmulo de gordura altera o equilíbrio hormonal reduzindo a testosterona e aumentando o risco de disfunção erétil. Isso repercute diretamente na motilidade e concentração dos espermatozoides”, acrescenta o especialista.

O crescimento da obesidade no País é impulsionado por padrão alimentar inflamatório, sedentarismo e longos períodos de exposição às telas. Para o médico, esse conjunto tem ampliado os desafios reprodutivos no Brasil.

“Já vemos quase um terço da população vivendo com obesidade, e isso tem consequências claras para a saúde reprodutiva”, observa o ginecologista.

RISCOS NA GESTAÇÃO

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoidesO consumo de álcool também pode ser um inimigo de quem deseja engravidar - Foto: Pixabay

Além de dificultar a gravidez, o excesso de peso aumenta taxas de aborto e complicações obstétricas. “A obesidade eleva o risco de hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro e problemas durante o parto. Controlar o peso antes da gestação é um fator de proteção fundamental para mãe e bebê”, destaca o médico.

PREVENÇÃO

Mudanças simples de rotina têm impacto direto na fertilidade. “Dormir bem, não fumar, manter peso saudável, praticar atividade física, moderar o consumo de álcool, adotar uma alimentação equilibrada e manter relações sexuais regulares cerca de três vezes por semana são medidas que favorecem a saúde reprodutiva”, orienta o especialista.

Chehin faz ainda dois alertas importantes: o uso de lubrificantes vaginais inadequados, que podem comprometer a mobilidade dos espermatozoides, e o risco das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“As ISTs são causas frequentes de infertilidade e muitas vezes só são percebidas quando já provocaram danos”, afirma o ginecologista.

O médico reforça que consultas periódicas com ginecologistas e urologistas são essenciais para monitorar a saúde reprodutiva. “O acompanhamento regular permite identificar e corrigir fatores de risco e preservar a fertilidade antes que ocorram danos irreversíveis”, diz dr. Maurício Chehin.

*Saiba

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso.

Felpuda

Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (30)

30/12/2025 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

DAVI ROBALLO - ESCRITOR BRASILEIRO

"Só se colhe aquilo que se planta. Jamais vi alguém plantar capim e colher alface. A vida devolve  
somente aquilo que semeamos, aquilo que plantamos”.

 

FELPUDA

Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026, antes que a fogueira de vaidades se transforme em grande incêndio que, inclusive, poderá causar estragos em futuras estratégias eleitorais. Dizem que das coisas simples até as de maior complexidade, tudo seria motivo de divergências e, óbvio, para mostrar quem é “que manda”. A situação está chegando a tal ponto que as questões que deveriam ter como foco o benefício à população, tornaram-se embate com resultado satisfatório apenas para as partes. Como se vê...

Aumentando

Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que aumenta a punição pelo ultraje a culto e impedimento ou perturbação de atos religiosos.

Mais

O texto altera o Código Penal e transforma a pena atual, de detenção de um mês a um ano, em reclusão de dois a quatro anos, além de multa. Assim, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo.

DiálogoA maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo foi inaugurada recentemente em Crato, no Ceará. Com 54 metros de altura, a imagem supera o tamanho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros. Ela foi esculpida pelo artista Ranilson Viana, de Petrolina, em Pernambuco. Lá, o escultor moldou as peças gigantes, que começaram a ser transportadas para o município cearense em outubro de 2024. Segundo a prefeitura de Crato, todos os caminhões envolvidos na logística precisaram ser escoltados em razão do imenso tamanho das peças. A nova escultura deverá reforçar o turismo religioso na região conhecida como Cariri.
DiálogoAndré Salineiro e Isabel Salineiro

 

DiálogoWinnie Bastian

Depende

Nos bastidores, conversa é que o futuro político do ex-secretário da Casa Civil Eduardo Rocha (MDB) estaria ligado diretamente à decisão que a ministra Simone Tebet, sua esposa, tomará nas eleições de 2026. Ele deixou a administração estadual neste ano, para começar a preparar sua campanha à uma vaga na Assembleia Legislativa de MS e com apoio do governador Riedel e do ex-governador Azambuja , ambos de linha direta com a direita.

Difícil

A ministra Simone Tebet (MDB) será “cabo eleitoral” da esquerda em MS, e isso ela não esconde de ninguém, apoiando eventual candidatura à reeleição do petista Lula. Os emedebistas de MS já se manifestaram contrários à uma aproximação com o atual governo federal. Se a ministra insistir, poderá ocorrer debandada geral do MDB. Aí Eduardo Rocha, portanto, ficaria prejudicado em um partido esvaziado.

Na praça

O Show da Virada que acontecerá na Praça Ary Coelho, centro de Campo Grande, vai ter contagem regressiva no dia 31. À zero hora de 2026 começará a apresentação, gratuita para a população, do Top Samba. Hoje, no mesmo local, haverá o show com Gabriel e Gleici Helena, a partir das 19h, no Coreto. Já amanhã, antecedendo o Show da Virada, haverá apresentação do DJ Júlio Prodigy, às 21h. Os eventos fazem parte da programação do Natal dos Sonhos, promovido pela prefeitura.

Aniversariantes

Elias Ishy de Mattos,
Gláucia Aparecida da Silva Faria Lamblem, 
Ricardo Thomaz, 
Francisca Viana da Silva,
Wilson Carlos Bogue de Godoy,
Leonardo Busato Zandavalli,
Maria José Carvalho e Castro,
Lilian Moreira da Silva,
Devair Gonçalves Sanchez,
Mariana Braga Montilha,
Manuel Francisco da Cruz,
Rogério Esteves Zamperlini,
Dr. Aldair Capatti de Aquino,
Gilmar Santana da Silva,
Gilson Antônio Martins,
José Paulo Cuissi,
Cristiane Lopes Peralta, 
Francisco Alencar,
Denise Marinho Alves da Silva,
Carolina Garcia Barbosa,
Frei Nereu Todeskato,
José Guilherme Colombo,

Wagner de Oliveira Filippetti, 
Mateus Rodrigues Larrea,
Sílvio Martinês dos Santos,
Oscar Asato,
José Rodrigues Alves,
Alda Raghiant Benitez,
José Pessoa Jacobina,
Othoni Fontoura Barbosa,
Walter Silveira Belo,
Fernando Antonio Battesti de Oliveira,
Wilson Campos Widal Neto,
José Haroldo Antunes,
Wilson Marques Leite,
Rone Ruiz Dias Vasquez,
Natália Ishy Candia,
Maria Aparecida Freitas,
Waldemar de Souza Barbosa,
Zoenir Fernandes da Silva,
Sandra Salomão Nunes,
Argeu Neri de Melo,
João Nascimento da Silva,
Elza de Lurdes Pedroso,

Dr. Jurandir José de Oliveira,  
Cícero Prado Sobral,
Edemilson Thomaz de Andrade,
Roberto Teixeira dos Santos Júnior,
Lenir Pinto Pereira,
Nilson Valter Pimentel,
André Ribeiro Soares,
Edvaldo Stivanelli,
Magno de Melo Freitas,
Márcia Aparecida Antunes 
de Carvalho,
Renata Ferreira de Oliveira,
Nilmar Celente Bermudez,
Carlos Brasil Maciel,
Ahamed Arfux,
Acioli Ribeiro,
Cristyane Solange Azambuja Cavalcante,
Gilmar Fonseca Silva,
Edi Nunes Martins de Araujo,
Maria Mônica de Oliveira Pizzatto,
José Ramon Soares Santana,
Silmar de Fátima Lima Ramos,

Fabiani Fadel Borin,  
Dr. Joarez Simão,
Raul Ernani Ferraz Mendes,
Manuella de Oliveira Soares Malinowski,  
Carime de Carvalho Abreu,
Cândido Burgues de Andrade Filho,
Jacenira Mariano,
Ney Serrou dos Santos,
Érica Alves Correa,
Fernando Casani de Souza,
Fernanda Maia de Souza,
Paula Barbosa Cuppari,
Élio Ricardo Chadid da Silva,
Carla Janaína Barbosa,
Lilianne Nogueira de Oliveira Brites,
Izabella Alcantara Ribeiro,
Sandra Regina Cimatti Moreira,
Haroldo Pires de Queiroz,
Liana de Souza Pietramela,
Márcia Bohn da Vida,
Alessandra da Silva Gouveia Macedo,

Marcelo Cardozo Tomé Rolinho, 
Pedro Alves Pereira,
Marcelo Oliveira de Mattos,
Joselito Ferreira de Camargo,
Izanilda Carlos dos Santos,
Maria Conceição de Souza Barbosa,
Aline Sandra de Souza Rodrigues,
Florinda Maria de Figueiredo,
Cristina Aparecida Galeazzi,
Larisa Figueira Mendes, 
Carolina Pereira de Oliveira, 
Luiz Carlos Santos Correa, 
Coraci Brasil de Lima, 
Mário Sérgio de Almeida, 
Ana Maria Xavier da Silva, 
Solange Soares Ferraz, 
Fátima Maria Moreira de Andrade, 
Moisés Cavalcante Martins, 
Maria Alice Fernandes, 
Osmar Ferreira Gomes.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

4

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 1 dia

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6914, segunda-feira (29/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6914, segunda-feira (29/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)