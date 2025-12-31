Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

MARTHA MEDEIROS - ESCRITORA BRASILEIRA

"Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra 2025 sem candidato definido para levar às convenções de 2026 na disputa pelo governo de MS. Nos bastidores, há quem afirme que o clima nas hostes petistas é de falta de empolgação jamais vista. Dizem que Trad sabe que, se aceitar ir para o confronto, será “boi de piranha”, e que ele prefere disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para convencê-lo, o PT estaria lhe prometendo “mundo e fundos” de Brasília. Sei não...

O Natal Luz de Gramado foi reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival) pelo Guinness World Records. Com 88 dias de programação, ele combina espetáculos, desfiles temáticos, decoração cenográfica e experiências artísticas que ocupam toda a cidade. Milhões de luzes, vitrines temáticas, atrações gratuitas e apresentações musicais fazem do evento uma celebração reconhecida pela criatividade, organização e capacidade de encantar visitantes de todas as idades. A programação conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, envolvendo aproximadamente 2.500 profissionais em sua realização. O 40º Natal Luz de Gramado teve início em outubro de 2025 e será encerrado dia 18 de janeiro de 2026.

Sérgio de Paula comemora idade nova em 31 de dezembro de 2025.

Ana Isabel de Carvalho Pinto Ana Isabel de Carvalho Pinto

Descaso

Três filiados ao PL estão agindo como se não reconhecessem o comando do ex-governador Azambuja, afirmam alguns liberais. No caso, os deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan, além do Capitão Contar. Os dois primeiros estão interessados em disputar o governo e o terceiro pretende ser o segundo nome do partido para o Senado. O trio esquece quem realmente manda e age “como se não houvesse amanhã”, dizem os liberais.

Dinheirama

Entre as cinco leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas por Lula, que liberam vultosos recursos para órgãos ligados à Justiça, está a que destina crédito suplementar de R$ 13,5 milhões para que o Superior Tribunal de Justiça possa atender despesas de assistência médica e odontológica de servidores e seus dependentes. Uma outra destina R$ 5,3 milhões para despesas com publicidade do Tribunal de Contas da União.

Lei

Publicada no Diário Oficial da União lei que autoriza a poda ou o corte de árvores em locais públicos ou em propriedades privadas, se o órgão ambiental não atender ao pedido de retirada de vegetação por risco de acidentes. Com a mudança, os órgãos ambientais terão até 45 dias para responder aos requerimentos.

Aniversariantes

Quarta-feira (31/12)

Sérgio de Paula,

Arlindo Antônio da Silva,

Laideclaire Jacobina Stephanini,

Vitor Yoshihara Matoso de Oliveira,

Sônia Bertoli Florence,

Mariângela Ouriveis Razuk,

Dra. Marilda Nascimento dos Santos,

Roney Medeiros Fialho,

Marilene Esteves Santini,

Airton Fernandes da Silva,

Francisco Jonas de Souza,

Ivone Martins,

Alessandro Lewandowski,

Leandro Jair Pandolfo,

Rodrigo Henrique de Almeida Antonelli,

José Silvestre Braulio Cebalho,

Dr. Eliézer José Marques,

Nelson de Almeida Bessa,

Dr. Maurício Duailibi,

Dr. Júlio César Haidamus Monteiro,

Varley Fávaro,

Júlio César Proença Leite,

Nestor Silvestre Tagliari,

Carolina Nimer Leite,

Belaus de Carvalho Pereira,

Vanessa Rezek Albuquerque,

Dr. Fernando Bernardo,

Márcia Otto Mata,

José Marques de Azevedo Júnior,

Laudemir Vasconcelos,

Maria Helena Tavares,

Luiz Coelho,

Luiza Coelho,

Wanda Queiroz,

Cândida Machado,

Ary de Barros,

Rubem Gonçalves,

Neybe Gomes da Silva Milanez,

Edson de Melo Sartori,

Gerson da Silva Alves,

Luiz Carlos Moreira,

Hedson Hideki Akamine,

Geni Mascarenhas Sant’Agostinho,

Isaque Pereira da Silva,

Jairo Silvestre Beal,

Maria Luiza Campos,

Leonidia Maria França Jardim,

Magda Jackeline Paula Miranda,

Rosalira Figueiredo Makimori,

Dr. Gerson Ribeiro Homem,

Alexandre Mavignier Gattass Orro,

Pedro Dario Del Campo Klemenco,

Luciana Maria Marangoni Iglecias,

Nathalia Kauana Nedopetalski,

Beatriz Teixeira Morettini Medeiros,

Cláudia Freiberg,

Douglas Kenichi Sakuma,

Glei de Abreu Quintino,

Hemilde Higa,

Paulo Sergio Quezini,

Marta Helisangela de Oliveira,

Pedro Gilz Souza,

Tânia Cristina Fernandes Garcia,

Vanderli Hubner,

Edson Hideo Komiyama,

Nelson Nunez Ferreira,

Regina Marques Pereira Dantas Salina,

Michela Gandolfo Jareta Fabri,

Alessandra Chulli Segawa,

Nilvio Franco,

Alessandra Butera

Quinta-feira (1º/1)

Camilla Muzzi Grinfelder Tofano,

Lamartine Santos Ribeiro,

Lauro Sérgio Davi,

Milton Cappi,

Gerson Cavalcanti de Oliveira,

Gilberto Peixoto,

Cleuza Costa da Rosa,

Francisco Xavier Gonzales,

Irene Saito,

Alberto Benedito das Rosas Neves,

Tadayuki Saito,

Ione Vieira de Almeida,

Manoel de Oliveira,

Jussara de Arruda Paula Correa Araujo,

Maria José Garcia,

Roberto Otano Cabral,

Ana Cristina Gonzaga,

José Luiz Munhoz,

Valdenir Machado,

Antônio da Costa Cardozo,

Jorge Shiroma,

Zoleide Sambrana dos Santos,

Mario Augusto Flores Portocarrero,

José Luiz Tobias,

Dr. Marcelo Guimarães El Khouri,

Hélio Toshiti Sato,

Ivanildo Santos Fontoura Júnior,

Ada Gaúna de Oliveira,

Raffaele Lochi,

Walfrido Minervini Martins da Costa,

Robson Orlei Azambuja Carneiro,

Pedro Rocha,

Idê Leite Fernandes,

Carlos Antonio Cecilio de Lima,

José Antônio Bandeira,

Nereu Oliveira Coelho,

Muriel Barbosa de Almeida,

Renato Tonelle,

Cristiano Yukio Masaaqui Izeki,

Nivaldo Paes Rodrigues,

Noemy dos Santos Garcia,

Lyria Corrêa Quadros,

Euclydes José Bruschi Júnior,

Vânia Portela Alves,

Sílvio José de Oliveira Filho,

José Ferreira dos Santos,

Ursula Vargas,

Fernando da Rocha Motta,

Heitor Vera,

Luiz Sérgio David,

Dr. Valdir de Almeida,

Dr. Marco Aurélio Cabral Duarte,

Ubirajara Soares Tártaro,

Rodrigo Correa do Couto,

Itacir Zen,

Francisco Pinto de Arruda,

Olício Ximenes,

Marco Antônio Holzschuh,

Catarina Sorilha,

Benjamim Yoshisuke Ono,

Taeko Aida,

José Roberto Carli,

Marcos José Vilha,

Roberto Lourençone,

Alan Corbetta,

André Antônio Camargo Lorenzoni,

Issao Luiz Yanagui,

Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,

Jamile Gadia Ribeiro Trelha,

Carlos Roberto Rolim,

Suzana Teruya Hiane,

Rosymeire Trindade Frazão,

Marly de Lourdes Sampaio Ducatti.

Colaborou Tatyane Gameiro