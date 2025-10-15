Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DOCUMENTÁRIO

"Apocalipse nos Trópicos"

João Henrique Gorga

João Henrique Gorga

15/10/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais do que um registro jornalístico, “Apocalipse nos Trópicos” (2025) utiliza uma linguagem visual poderosa – alternando imagens de multidões, discursos político-sagrados e momentos íntimos –, construindo uma metáfora audiovisual do apocalipse como acesso ao poder.

A cineasta Petra Costa entrelaça passado e presente com um olhar poético que transcende o mero documentário. Em um Brasil marcado por grandes tensões entre fé e poder, o documentário surge como uma denúncia grave: a diretora mostra como o movimento evangélico – que na atualidade representa 30% da população – foi decisivo na ascensão de Jair Bolsonaro e questiona até onde essa influência pode ameaçar a democracia.

Quando uma democracia se torna vulnerável à manipulação religiosa, intensificando-se com discursos apocalípticos, privilégios institucionais e uma grande estratégia de poder utilizando o medo, a esperança e a fé, ela se consolida por meio de discursos proféticos e políticas voltadas às igrejas, que transformam a fé em identidade política, algo que mobiliza muito mais do que promessas econômicas ou sociais.

Lançado em 29 de agosto de 2024, fora de competição no 81º festival de Veneza, chegou nos cinemas brasileiros em 3 de julho deste e ao catálogo da Netflix no dia 14 de julho.

O documentário parte de uma investigação pessoal da própria diretora Petra sobre os impactos da fé evangélica na política nacional dos últimos d10 anos, com acesso a figuras importantes na política brasileira, como Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, Silas Malafaia, influente televangelista ligado a Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

O longa-metragem traz uma reflexão sobre a ideologia apocalíptica que circula no movimento evangélico e como tudo é instrumentalizado politicamente, trazendo uma perspectiva histórica que recua até a ditadura militar.

Diversos críticos do filme destacam certos pontos sobre o documentário, com diversos elogios, por lançar um alerta urgente sobre os riscos do uso político da fé e provocar reflexões fundamentais sobre como a religião foi transformada em uma ferramenta de poder por certos políticos, em que pastores e líderes religiosos não apenas pregam, mas indicam candidatos e orientam votos, moldando uma narrativa do que é certo e errado na política, e, dessa forma, criam um certo controle ideológico de quem segue a fé, que tende também a seguir a orientação política de seu líder religioso.

Petra Costa convida o espectador a pensar até onde a política pode se misturar com a religião sem comprometer a democracia. Não acusando a fé em si, mas questionando o uso da fé como moeda de poder, usando debates que deveriam ser baseados em ciência, direitos e pluralidade e que se tornaram pautados pela Bíblia e pelo que eles interpretam, a partir de uma leitura própria com intenções preconceituosas.

Em cenas que mesclam cultos pulsantes, arranha-céus do poder e momentos íntimos de oração, “Apocalipse nos Trópicos” nos transporta para um país em transe, onde fé e política se confundem.

Felpuda

As raias de alguns "atletas políticos" considerados quase que imbatíveis...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (15)

15/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

 

FELPUDA

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Diálogo

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar. 

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

DiálogoDr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano
DiálogoNewton Lima e Claudio Barbosa  

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado. 

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Aniversariantes

Dr. Wilson Luiz Maksoud, 
Marilú Segatto Guimarães, 
Artur de Azevedo Perez, 
Lenita Maksoud Piccolo, 
João Victor da Silva Neri,
Marcelo Mansano, 
Edinaldo Alves da Silva,
Jurema Lima Siqueira,
Harley Ferreira Silverio,
Antonio Carlos Goes,
Ramiro Martins,
Juliana Ornela Ribeiro,
Helaine Pontes de Oliveira,
José Fleuri Decco,
Amadeu Medina,
Ednilson de Queiroz, 
Katia Maria Gomes Ferreira Franco,
Márcia Hideko Saito,
Irineo Bortolas,
Maria de Lourdes do Val Jorge,
Terezinha de Jesus Moreira Coelho,
Tereza de Fátima Contini, 
Yoshiharu Guenka, 
Danilo Pereira Correa Neto, 
Lygia Maura Fontoura Campanhã de Souza, 
Marcelo Antonio de Barros Wanderley, 
Emanuel Lacava,
Aidina Mota de Souza,
Mayza Gomes Galvão,
Rogério Mainente,
Mayara Chadid,
Vilfrido Vargas,
Maria Eliza Figueiredo,
Camila Agatha Lovison, 
Vivianne Oliveira Lima,
Dyrma Elisa de Souza Chaves Soares, 
Izaias Rodrigues,
Velza Maria Fregapani,
Nilson Prado da Silva,
João Braz da Silva,
Tereza Cristine Domingues do Amaral Yamashita,
Cláudia Nascimento,
Dra. Helena Maria Libos Simionato Moreira,
Fernando Asato,
Alayde Nunes Martins,
Marcos Antonio Carretoni,
Anecy Antunes da Silva,
Soraya Corrêa Barbosa,
Cleyde Mara Mussi,
Lavinia Pivot Franco,
Breno Ney Mourão,
Romualdo Farias,
Moacir Vieira da Silva,
Cecília Hercilia Moura,
Odilson Nepomuceno,
Ozélia Delmondes Goes,
Gumercindo Barbosa,
Valdelice do Amaral,
Odacir Albuquerque,
Antonieta Tavares Acosta, 
Terezinha Cruz,
Gilda Vera Bigaton,
Walfrido Coelho de Souza, 
Esdras Rodrigues de Souza,
Célia Aparecida Zanetti, 
Guilherme Carneiro Camponez,
Moacir Boer,
Elben de Souza Braga,
Nilce Alves de Oliveira,
Antenor Doreto, 
Osney Novaes Dias,
Ubirajara Aparecido Alves de Oliveira,
Nilza Pinto da Silva,
Paula Rúbia Jornada Bastos,
Reinaldo Ferreira Lino,
Luiz Cordella,
Antonio Miguel Bichara,
Luiz Roberto Cherbakian dos Santos,
Tiago Costa Ferreira,
Ezenilda Claro Chaves,
Dilene Bottega Ebeling,
Alexandre Barros Padilhas,
Luis Fernando Cleveland Cartes, 
Carla Figueiredo Garcia de Queiroz,
Thiago Araújo Nepomuceno,
Marcelo Hamilton Martins Carli, 
Priscila Tirloni Josgrilbert, 
Carmen Lydia Alves Pereira da Costa,
Onildo Santos Coelho,
Ciro Maeda Filho,
Claudemir Oliveira Cavalcante,
Talita Albuquerque de Morais,
Eduardo Alexandre Jorge Warde,
Ricardo Alex Pereira Lima,
Francisco Cleiton Adriano,
João Bosco de Araújo,
Gilson Chaves de Moraes,
Sandra Mattos Vieira Escalante,
Roberto Fauri,
Neusa Maria Teruel de Melo, 
Hélio Valdir Pereira, 
Iolanda São José Falcão,
Robson Valentini,
Mário Júlio Cerveira

Colaborou Tatyane Gameiro

Último Episódio

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande

Com direito a brincadeiras e brindes, a exibição do último episódio da novela será nesta sexta-feira (17). Os participantes ainda podem votar em "quem matou Odete Roitman?"

14/10/2025 13h00

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, voltou a brilhar nos lares brasileiros. E, para fechar com chave de ouro, o último episódio terá exibição gratuita em Campo Grande.

A trama original, lançada em 1988, ganhou um remake neste ano, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão altera a história original de modo que todos ainda querem saber: “Quem matou Odete Roitman?”.

A especulação nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), traz diversas apostas. Inclusive a atriz Déborah Bloch, que interpretou a icônica personagem, chegou a dar um pitaco: em entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que Odete deveria “ser julgada e condenada”.

Especulações à parte, quem quiser aproveitar para assistir ao último episódio da novela pode separar o dinheiro da pipoca e do refrigerante, pois a exibição será gratuita na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, na sexta-feira (17), a partir das 19h30.

Além disso, pensando no público, o shopping preparou uma ação interativa inspirada na personagem Odete Roitman. Na entrada B, serão instalados cubos com a imagem da vilã, rodeada pelos principais suspeitos do crime.

Tem palpite?

O público poderá votar em quem acredita ser o assassino: basta fazer o cadastro no Clube+, o programa de relacionamento do shopping, e, em seguida, procurar uma promotora que estará no local registrando os votos.

Para garantir a diversão, quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) leva para casa uma garrafa de champanhe. Então, separe seus amigos noveleiros para viver a experiência completa, com brincadeiras, palpites e, é claro, descobrir quem é que, desta vez, matou Odete Roitman.

Perdeu o último episódio?

Heleninha pede 'um mambo caliente'

Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente pediu para o DJ tocar um "mambo caliente" no capítulo desta segunda-feira, 13, de Vale Tudo, reprisando a cena que ficou eternizada com Renata Sorrah na versão original da trama, de 1988.

O momento acontece quando ela volta a beber e acaba tomando um porre. Heleninha dá um novo depoimento ao delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) após confessar a Celina (Malu Galli) que havia escondido o fato de ter encontrado a arma no chão do quarto de Odete (Debora Bloch). Desolada e confusa, ela começa a beber e acaba indo para uma festa completamente alterada.

Quem vai atrás dela é Renato (João Vicente), que encontra a namorada embriagada e pedindo para dançar. É neste momento que ela pede para "tocar um mambo caliente".

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."

(Com Estadão Conteúdo)

Serviço:

  • Transmissão da final de Vale Tudo
  • Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.
  • Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza
  • Entrada gratuita

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)

3

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago
RIO PARDO

/ 2 dias

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

4

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 23 horas

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

5

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais
GESTÃO PÚBLICA

/ 2 dias

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?