Correio B

MS DANCE FEST

Após acidente, bailarino Kleiton Medina retorna aos palcos e transforma desafio em dança

Performance de Kleiton Medina, ao lado de outros dançarinos do grupo Funk-se e convidados, abriu a batalha de danças urbanas do MS Dance Fest 2025 na Praça do Rádio Clube

Da Redação

Da Redação

26/11/2025 - 11h00
A abertura da batalha de danças urbanas da 12ª edição do MS Dance Fest surpreendeu o público e foi um ato de resistência, afeto e consciência coletiva.

Entre os bailarinos do grupo Funk-se, um retorno sensibilizou o público com potência silenciosa: o de Kleiton Medina, integrante há mais de uma década e figura fundamental na organização do evento.Ele voltou ao palco após sofrer um grave acidente de trânsito – que quase encerrou sua trajetória como artista – e dançou em uma cadeira de rodas.

A apresentação ocorreu na noite de sábado. No camarim, após a apresentação, Kleiton relembrou o acidente de trânsito que o trouxe até aqui, ressignificando o desafio em dança. “Isso foi há quatro meses. Terminei um trabalho de dança e pedi uma moto de aplicativo.

No caminho para casa, um carro, conduzido por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho, no centro da cidade, e atingiu violentamente a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Três segundos e eu já estava no chão”, conta o dançarino.

Mesmo com cirurgias e lesões, o jovem surpreendeu a equipe médica, ao permanecer apenas quatro dias internado e mostrar evolução acima do esperado.

“Sou muito ativo, sempre trabalhei com o corpo. Paralisar de repente foi difícil, mexeu com meu psicológico, mas parte da recuperação eu devo à dança, pelo meu condicionamento físico. Foi ela também que me puxou de volta e evitou uma depressão. E no MS Dance Fest senti que ainda posso me expressar, independentemente da condição física”, diz Kleiton.

Mas nem tudo foi fácil. Isso porque, até chegar ao palco do festival, Kleiton recordava o dilema de voltar ou não a dançar, considerando que a data para o evento aumentava a cada dia, enquanto a cadeira de rodas e a muleta eram corpos estranhos para um corpo até então livre.
 

“Eu resisti por meses. Achava que não estava bem para estar ali. A cadeira era estranha para o meu corpo, sabe? Eu sempre dancei em pé. Mas, com o passar do tempo e vendo os ensaios do grupo, entendi que dançar não é só sobre as pernas. Aí pensei: ‘Se a dança sempre foi minha forma de expressar, por que não agora?’”, reflete.
 

Nos ensaios finais, a emoção veio antes do movimento. “Antes mesmo de decidir me apresentar, chorava vendo os ensaios do Funk-se. Os colegas me incentivaram a dançar, mas o medo me paralisava. Eu me perguntava: ‘Por que não estou ali também?’ Foi quando falei que queria ensaiar, quis entregar minha verdade. Senti o acolhimento do público e fiz o meu máximo”, diz o dançarino.

Além de testar os seus limites, o acidente fortaleceu laços. Sem celular na hora da colisão, o primeiro nome que surgiu em sua memória foi o de um amigo da dança e, em seguida, do diretor Edson Clair, do grupo Funk-se, do qual ele faz parte.

“Acho que o acidente fortaleceu os vínculos. O celular sumiu com o impacto da batida, e o primeiro número que lembrei foi do Ennio. Preciso lembrar também do Clair. Eles foram maravilhosos, não que minha família e outros amigos fossem menos importantes, não é isso.

Porém, os dois ficaram comigo no hospital de madrugada. Isso me emocionou”, afirma Kleiton. O dançarino também agradece. “Sou grato à minha família e ao meu amigo Jonas, ele que cuidou de mim em casa, sem pedir nada em troca”, reconhece.

FAMÍLIA DE VIDA

Diretor do grupo Funk-se e idealizador do MS Dance Fest, Edson Clair acompanhou todo o processo de reabilitação de Kleiton e foi determinante para sua participação no evento, não apenas nos bastidores.
“Sabia que ele estava abalado e precisava se sentir parte.

Disse para ele: ‘Quero você trabalhando no festival com a gente o tempo todo’. Ele esteve nos bastidores, e vê-lo no palco se expressando foi emocionante. Ele está há 12 anos conosco. É família”, emociona-se Clair.

A coreografia apresentada na terceira noite do festival contou com colegas do Funk-se e convidados como Lavínia de Lucca, da Casa Sherman, Vitor Locking, Henrique Lima e Vini Gomes.

“Quando a participação dele surgiu, entendemos que não era só estética. Era mensagem. Acessibilidade não é adaptação técnica, é presença. E Kleiton provou isso”, diz o diretor do Funk-se.

Outro diferencial no palco foi o seu conhecimento em Libras. É que ele estuda língua de sinais há um ano e meio. “Libras é uma forma de se expressar. Uso muito os braços para dançar. Na cadeira, senti que meu corpo continuava potente. A dança e a língua de sinais me ajudaram a improvisar e continuar dizendo o que precisava”, afirma Kleiton.

A experiência também trouxe reflexões sobre acessibilidade urbana. “Com as limitações, senti no corpo aquilo que a gente sempre trabalha nas artes, a questão da exclusão e o quanto o espaço pode não ser democrático. As calçadas, o acesso é luta diária. Devemos olhar para isso com consciência, porque existem muitos corpos além do padrão”, defende o dançarino.

RECOMEÇO

Quanto ao acidente, Kleiton se recorda que o motorista que o causou, além de embriagado, fugiu sem prestar socorro.

“Muita gente diz ‘eu bebo, mas me controlo’. Não se trata só de você. No trânsito, estamos em sociedade. Um descuido muda vidas. Poderia ter tirado a minha e a do piloto, que está em recuperação usando gaiola e quase perdeu a perna”, alerta.

Hoje, Kleiton encara a dança como renascimento. Voltar ao palco foi uma afirmação de existência. “Ali, dançar era dizer que eu ainda estou aqui. Independentemente da condição, todo mundo pode dançar. Às vezes, a arte é o que resta quando tudo para”, observa o integrante do Funk-se.

A performance emocionou o público e deu ao festival uma mensagem potente de resistência, inclusão e verdade.

“O que importa é expressar minha verdade, mesmo com adversidades e esse universo novo que é a cadeira para mim. Embora, no meu caso, ela seja temporária, estava inteiro no palco e com pessoas que confio. A dança não conhece limites”, afirma.

A história de Kleiton Medina é um convite à empatia, ao cuidado com o outro no dia a dia e ao reconhecimento dos corpos que resistem. E uma prova de que, quando a arte se move, até a dor dança.

Correio B

Professora da UFMS lança romance que entrelaça ficção e memórias familiares

Obra "Antes de Nós" será lançada no dia 28 de novembro, no Auditório da Arquitetura da UFMS

25/11/2025 17h30

Dilvugação

Da conversa despretensiosa com uma sobrinha adolescente sobre a juventude dos avós nasceu a semente de "Antes de Nós", romance de estreia da professora e doutora em Letras da UFMS, Jucelia Silva. O livro, que será lançado no próximo dia 28 de novembro, é uma narrativa sensível sobre ancestralidade, família e pertencimento, ambientada entre o campo e a cidade de Campo Grande.

Publicado pela Editora Oito e Meio, a obra é um tributo ficcional aos pais da autora, Seu Luiz e Dona Juracy, e às raízes que sustentam muitas famílias sul-mato-grossenses.

Em entrevista exclusiva ao Correio B, Jucelia compartilhou o percurso emocionante e por vezes desafiador de dar vida à história. O projeto, que começou a ser rascunhado há cerca de cinco anos, ganhou urgência a partir do diálogo com a sobrinha.

"Eu parei imediatamente aquela outra escrita, outro projeto literário, e iniciei esse. Foi de uma conversa... tentando passar para uma outra geração aquilo que eu recebi pelos meus pais, mas que eu mesma não vivi", relembra a escritora.

A autora passou a se questionar sobre as histórias por trás das figuras que sempre conheceu como pais.

"Puxa vida, às vezes a gente não olha pra trás... Eles também foram jovens, eles também foram crianças, eles brincaram, eles tiveram carência de muitas coisas".

Essa reflexão deu o tom do romance: a ideia de honrar e valorizar aqueles que vieram antes.

Pesquisa afetiva

O processo de escrita foi marcado por uma pesquisa afetiva. Jucelia saiu a campo com um "gravadorzinho que não funcionava" para colher depoimentos de tios e tias, buscando reconstituir o passado. A perda de entes queridos, como sua avó materna, durante o processo, tornou a missão ainda mais urgente e emocional.

Ela também buscou figuras emblemáticas da cidade, como o radialista João Bosco de Medeiros e o Frei Gregório, da Paróquia de Fátima, cujas vozes ecoam a Campo Grande da infância de seus pais.

A trajetória para finalizar o livro, no entanto, foi intercalada por pausas e retomadas marcadas pela superação. Há dois anos, Jucelia tornou-se mãe solo de um bebê com síndrome de Down.

"Eu precisei ser muito forte... foi quando eu retomei a escrita desse romance e eu falei assim: eu não posso colocar nas costas do meu filho que eu não estou lutando por um sonho".

Debilitada por medicamentos no pós-parto, ela não conseguia ler a tela do computador e transferiu a escrita para cadernos, mantendo viva a chama da narrativa no manuscrito.

O incentivo veio de leitores críticos e, principalmente, do Desafio Caratapa, onde editoras avaliam originais anonimamente.

"Eu fui no Caratapa achando que ia falar ainda de uma escrita iniciante... e elas colocaram aquela escrita totalmente pra cima. Isso foi me encorajando", conta.

Realidade x ficção

A pergunta "o que é real e o que é inventado?" é central para entender "Antes de Nós". Jucelia é categórica ao afirmar que Luiz e Juracy, no romance, são personagens.

"Personagens que retratam, que simbolizam os pais de cada um de nós, no sentido de ter história, de ter infância, de ter sonhos, de ter lutas".

Ela estima que cerca de 90% dos fundamentos da trama são reais, mas o "como" essas coisas aconteceram é pura criação literária.

"O fundo, o fundamento do fato... parte de ingredientes reais, que parecem impossíveis na história. E o como aconteceu, aí é comigo, aí eu dei asas à imaginação".

A autora criou situações, diálogos e até um antagonista, o personagem Tonhão, com um "viés mais exagerado" para dar verossimilhança e tensão à narrativa, que aborda temas como a luta contra a fome, o racismo e a busca por educação.

Lançamento 

O lançamento do livro é cercado de um sentimento especial para Jucelia. Seus pais, que inspiraram a obra, enfrentam sérios problemas de saúde. Sua mãe luta contra um câncer pela quarta vez, e seu pai passou por uma cirurgia delicada recentemente.

"A minha expectativa é que eles saíssem desse ano para que eles desfrutassem desse lançamento com saúde, com força, com alegria", compartilha a autora, emocionada.

Para ela, o romance é a forma de honrar o sacrifício daqueles que, com menos oportunidades, abriram o caminho que ela pôde percorrer.

"É gratificante... saber que isso alcança também uma forma de honrar algumas pessoas que plantaram, que são os responsáveis por onde eu estou hoje".

Serviço

Lançamento do livro "Antes de Nós"

  • Data: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Auditório de Arquitetura e Urbanismo – UFMS
  • Pré-venda: O livro já pode ser adquirido em pré-venda pelo link: https://go.hotmart.com/U102538121O

 

MÚSICA

Sidney Magal agita no sábado a pista de dança do Clube Estoril, prometendo embalar o público

Acompanhado de sua banda e de um elenco de bailarinos, o cantor agita a pista de dança com seu gingado e um repertório de sucessos que inclui "Meu Sangue Ferve por Você" e "Me Chama Que Eu Vou"

25/11/2025 10h00

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete "trazer de volta aquele sentimento único dos bailes" no show de sábado no Clube Estoril Divulgação

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama Que Eu Vou”.

É a bordo desses e de outros sucessos de seu próprio repertório, além de clássicos do rock e da canção latina, que o cantor Sidney Magal volta a Campo Grande para apresentar o “Baile do Magal”, um show de pegada dançante, como vem sendo a marca do astro carioca em cinco décadas de carreira.

Anunciada como uma celebração musical, a apresentação será no Clube Estoril, no sábado, com a participação de um elenco de bailarinos que prometem agitar a pista de dança com o ator e sua banda, a partir das 22h.

Os ingressos estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, de hoje até sábado, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Confira os valores para cada setor:

  • Mesas para oito pessoas com open bar (água, refrigerante, cerveja Stella Artois e mix de castanhas e frutas secas).
    • Setor A (amarelo): R$ 3.800;
    • Setor B (vermelho): R$ 3.400.
       
  • Mesas para quatro pessoas com open bar
    • Setor C (verde): R$ 1.500.
       
  • Mesas compartilhadas com open bar – valores por pessoa.
    • Setor A: R$ 475 (inteira) e R$ 355 (meia);
    • Setor B: R$ 425 (inteira) e R$ 320 (meia);
    • Setor C: R$ 375 (inteira) e R$ 280 (meia).
       
  • Área vip com open bar de cerveja, refrigerante e água: R$ 180 (inteira) e R$ 135 (meia), para o primeiro lote.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 Anos. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

NOSTALGIA E ENERGIA

Aos 75 anos, Sidney Magal anuncia que vai “reviver grandes hits em um show repleto de nostalgia e energia, trazendo de volta a atmosfera única dos bailes de outrora”. O público pode se preparar para uma noite especial repleta de memórias e grandes canções do rádio.

Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, Magal apresentará um espetáculo que vem rodando o País, com a celebração de sua carreira e a homenagem a artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Com um repertório vibrante e dançante, o cantor promete transportar o público por meio das gerações, de volta à época em que os bailes eram o ápice da diversão e socialização.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, declara o cantor, que vem experimentando um intenso resgate de sua trajetória, nos últimos anos, graças a produções audiovisuais como “Me Chama Que Eu Vou” (2022) e “Meu Sangue Ferve por Você” (2024).

A playlist do “Baile do Magal” está repleta de ritmos contagiantes, incluindo o embalo da lambada, o calor da Jovem Guarda e a alegria do samba e do rock. Magal traz o novo espetáculo a Campo Grande após o sucesso de suas duas últimas turnês, “Bailamos” e “Rádio do Magal”, que obtiveram grande êxito de bilheteria. Na sequência, o artista segue com o baile para outras regiões.

CINEMA

Na agenda da próxima semana, o “Baile do Magal” aporta em João Pessoa (PB), onde o artista participa do 20º Fest Aruanda – Festival do Audiovisual Internacional da Paraíba.

Além do novo show, que será apresentado na capital paraibana no dia 5 de dezembro, como parte da programação do evento, o cantor ganha homenagem com a projeção de “Me Chama Que Eu Vou”, documentário com direção de Joana Mariani.

Ao longo de 70 minutos, o filme, que já está disponível em plataformas de streaming, conta a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal.

Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira, com sua pinta de galã e um jeito exuberante e provocativo de dançar e se vestir, desafiando padrões, especialmente nos anos 1970.

“O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos próprios participantes da história”, diz a sinopse do documentário.

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete "trazer de volta aquele sentimento único dos bailes" no show de sábado no Clube EstorilO cantor ao lado do ator Filipe Bragança, que interpreta Magal no longa-metragem “Meu Sangue Ferve por Você” (2024), de Paulo Machline; o filme também ganhou formato de série - Foto: Luiza Mariani / Divulgação

Outra produção recente que se abastece do legado de Magal é “Meu Sangue Ferve para Você”. Dirigida por Paulo Machline e disponível na Netflix, a cinebiografia apresenta uma trama ambientada em Salvador e baseada em fatos reais, que narra a história de amor entre o músico e Magali West. A produção também foi lançada no formato de série pelo canal Disney+.

“Em 1979, Magal segue a rotina de shows e compromissos na capital baiana. Durante um programa de TV, conhece Magali e é acometido por uma paixão avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário, além da desconfiança da família, de amigos e da própria amada”, informa a sinopse.

A produção é estrelada por Filipe Bragança (“Cinderela Pop”), Giovana Cordeiro (“Fuzuê”), Caco Ciocler (“Unidade Básica”) e Emanuelle Araújo (“Malhação”), entre outros nomes.

Não é de hoje que Sidney Magal se aventura pelo cinema e pela televisão. Após o lançamento de seu primeiro compacto, com a faixa “Tema de Amor”, ainda sob o nome artístico de Sidney Rossi, Magal segue para a Europa, em 1971, integrando a excursão de um grupo folclórico de música brasileira.

O primeiro dos 18 álbuns lançados pelo artista, “Sidney Magal”, é de 1977. Ele faz a sua primeira participação em um longa-metragem, “O Sexo das Bonecas”, de Carlos Imperial, ainda em 1974.

Em “Amante Latino” (1979), dirigido por Pedro Carlos Rovai, Magal estreia como protagonista e, embalado por sucessos dos dois primeiros discos, como “Meu Sangue Ferve por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, leva 800 mil espectadores aos cinemas.

Após um hiato de mais de uma década, em que flutuou de sua persona artística de cigano para a estampa de cantor romântico, retomando, em seguida o appeal do início da carreira, participa de mais um longa, “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991).

A partir daí, além da recorrente presença em programas musicais, passa a figurar em novelas, seriados e competições musicais da tevê, como a “Dança dos Famosos” (2016).

A partir de 2003, quando integra o elenco do longa “O Caminho das Nuvens”, retoma a carreira cinematográfica: “Um Lobisomem na Amazônia” (2005), “Jean Charles” (2009), “Meu Pai É Figurante” (2011), “Magal e os Formigas” (2016) e “Ninguém Entra, Ninguém Sai” (2017).

Durante esse período, o artista se destaca atuando também como dublador ao assumir as vozes de Amoroso em “Happy Feet: o Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011); Eduardo Perez e El Macho em “Meu Malvado Favorito 2” (2013) e o piloto de helicóptero carioca em “Divertida Mente” (2015).

Uma curiosidade: Magal nasceu no dia 19 de junho, quando também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro.

Em 2022, foi lançada a biografia “Sidney Magal: Muito mais Que um Amante Latino”, de Bruna Ramos da Fonte, livro que deu origem ao musical homônimo lançado no mesmo ano.

