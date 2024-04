Após encantar alunos, show "Pop & Poesia" chega a mais três escolas a partir de hoje

Correio B+

"Unir a minha trajetória com a do grupo do Porta dos Fundos me levou aonde eu não imaginaria"

Ator, diretor e roteirista, o carioca Fábio de Luca acabou de gravar sua participação no remake da novela “Dona Beija”, que estreia em breve na HBOMax, e agora ele também se dedica a escrever um espetáculo que levará aos palcos ainda este ano e um filme de comédia com temática espírita que terá direção de Wagner de Assis, o mesmo de sucessos cinematográficos como “Nosso Lar”.



Fábio prepara uma oficina de interpretação e criação de personagem de comédia, que será ministrada nos próximos meses em seu próprio espaço cultural no Rio. Em paralelo, o artista ainda comanda desde 2015 o canal “Amigos de Luz”, em que fala sobre espiritismo misturado com humor.

Aos 45 anos, Fábio de Luca ganhou exposição na internet ao entrar para o elenco do canal Parafernalha, onde também foi roteirista. Em 2023, atuou em “Sedes”, seu primeiro trabalho dramático e esteve nos cinemas no filme “Não tem volta”, ao lado de Manu Gavassi e Rafael Infante.

Em seu currículo, ainda constam longas como: "Juntos e Enrolados" e "Ninguém é de Ninguém". Já no streaming, o carioca fez parte do elenco do vencedor do Emmy de 2019 "Se Beber Não Ceie" e da série "Eleita", na Prime Video. Na TV, acumula participações em programas como “Tô de Graça”, "Filhos da Pátria", “Sob Pressão” etc.



Festejando 25 anos de carreira, Fábio de Luca resolveu fazer uma reviravolta na sua vida. Por questões de saúde, o ator do Porta dos Fundos está passando por uma reeducação alimentar. Em 2 meses confinado num spa no Paraná, emagreceu cerca de 20kg e parou de fumar. Tudo para se dedicar aos diversos projetos profissionais do ano.



O ator sucesso em Porta dos Fundos conversou com o Correio B+ com exclusividade sobre sua carreira, momento e novos projetos. Fábio celebra seus anos na profissão como nossa Capa desta semana.

Fábio de Luca é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

CE - Fábio de Luca está festejando 25 anos de carreira, mas muita gente te conheceu a partir do Porta dos Fundos. Como é fazer parte desse elenco? Acha que o projeto foi um divisor de águas da sua trajetória?

FL - Embora eu já tivesse trabalhado em outros canais do YouTube antes de chegar no Porta, como ator e roteirista, quando comecei a aparecer nos vídeos do Porta o impacto na minha carreira foi muito grande.

Eles alcançam muita gente, tem muita credibilidade e importância no cenário cultural brasileiro. Aliás, até fora do Brasil! Então, unir a minha trajetória profissional com a trajetória desse grupo me levou a lugares na minha carreira que eu nunca imaginei chegar. E fazer parte de um elenco daquele quilate, conviver com eles, compartilhar um Set de filmagem, participar das criações, é uma baita de uma escola.

CE - Sempre vemos seu trabalho em produções de humor. É uma escolha pessoal ou o mercado de forma geral te coloca nesse nicho?

FL - O humor entrou primeiro na minha vida pessoal, quando percebi que fazer as pessoas rirem me ajudava a me encaixar melhor nos grupos e amigos. Isso acaba especializando a gente, então quando caí no teatro, a comédia já veio meio que se impondo e ficou de vez.

CE - Como é fazer humor hoje em dia com essa preocupação com o politicamente correto?

FL - Exige mais cuidado, porque como a gente está vivendo esse momento em que a sociedade fica se rediscutindo todo dia, principalmente sobre a maneira como a gente se relaciona e se comunica, novos “filtros” sobre o que/como/quem se pode falar surgem a toda hora, e espera-se que a gente os use. Então precisamos estar atentos e atualizados. Concordo com alguns desses filtros, outros acho em exagero, mas na soma geral acho que toda essa discussão tem criado um ambiente mais saudável pra todos.

CE - Você tem um canal no Youtube chamado “Amigos de Luz” em que mistura humor com a temática espírita. Como é fazer esse trabalho e levar o assunto com seriedade para leigos e adeptos da doutrina?

FL - O projeto "Amigos da Luz" é meu xodó, meu jardim particular. É muito bom ver como ele tem florescido e levado a mensagem consoladora do Espiritismo a tanta gente. Eu adoro falar sobre espiritualidade e juntar isso com humor que é outra coisa que amo. Aí é bom demais!

CE - Você está se dedicando ao roteiro de um longa com essa temática espírita que terá direção do Wagner de Assis, conhecido por vários filmes de sucesso desse tipo. O que pode já falar sobre a produção?

FL - Ainda estamos numa fase muito inicial, de desenvolvimento do roteiro e viabilização da produção. Mas acho que não vai demorar pra termos notícias mais concretas sobre nosso filme. A troca com Wagner, que traz consigo aquela experiência toda, a partir de uma carreira tão fértil em filmes de sucesso com essa temática, torna tudo mais ágil e eficiente.

Fábio no GNT - Divulgação

CE - E há planos para se dedicar mais à carreira de autor?

FL - Sem dúvida! Acho que todo ator, ainda mais de comédia, acaba nutrindo um dramaturgo ou roteirista dentro de si. A gente tem que reescreve roteiros o tempo todo pra caber na nossa boca de maneira natural.

CE - Em breve poderemos te ver numa participação no tão aguardado remake de “Dona Beja”, na HBO Max. Como ator brasileiro, há uma cobrança sua e do seu público em fazer novelas?

FL - Do público não, mas minha acho que sim. Sou de um tempo que não tinha internet ou canais de streaming como locais de trabalho pra um ator. Era só teatro e TV aberta. Mas o que te validava mesmo como um ator aos olhos da família e amigos era pintar numa novela.

CE - Fábio, você tem passado por um momento de autocuidado e está em fase de emagrecimento. Essa decisão é totalmente pessoal ou há alguma questão quanto a estética imposta pelo mercado?

FL - Pessoal total. Questão de saúde mesmo, aliás questão urgente! Mas graças a Deus a coisa está caminhando bem.

CE - Aliás, ainda hoje vemos poucos artistas gordos estrelando produções no audiovisual brasileiro. Como você enxerga essa questão?

FL - Acho que termos hoje poucos artistas gordos protagonistas, é ainda reflexo de um passado bem próximo que tínhamos zero artistas gordos protagonistas, ou pretos, gays, etc. É ruim ter poucos, mas já está melhor que antes e acho que vai melhorar. Como disse, estamos no meio de uma “DR” da sociedade com ela mesma. É tudo lento e difícil, mas acho que as próximas gerações vão chegar num mundo cada vez menos desigual.

CE - Por conta desse processo de mudança, você ficou confinado num spa por dois meses. Por que optou em fazer um diário do processo? Como foi o retorno das pessoas que te acompanham?

FL - O vlog diário que está lá no meu Instagram foi meio que pra mim mesmo, pra quando eu precisar poder assistir e resgatar o “espírito saúde” que eu estava naquele momento. E eu tenho usado mesmo! Quanto ao retorno da galera foi sempre de muito incentivo e acolhimento. As redes sociais podem ser bem tóxicas, mas graças a Deus minha relação com a galera que me segue é sempre de muito carinho.

Fábio de Luca - Reprodução Internet

CE - O que te faz rir? E o que te tira o humor?

FL - As piadocas mais bobinhas me fazem rir. Quanto mais ridícula mais a piada me pega. Agora o que me tira o humor totalmente é ter que lidar com burocracia.

CE - Com 25 anos de carreira, quais seus planos para os próximos 25?

FL - Meu objetivo para os próximos 25 anos é expandir meu alcance como ator, tanto na variedade de formatos e gêneros, podendo me conectar com uma audiência cada vez maior, seja através do cinema, da tv, dos streamings, da internet, de onde for.