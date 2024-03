Após turnê pela Europa, campo-grandense Matu Miranda se apresenta na Capital

Como você começou sua carreira na música?

Acredito que minha carreira na música teve início na barriga da minha mãe, por assim dizer. A influência da casa dos meus pais, sempre ouvindo muita música brasileira, a diversidade da nossa música. De fato, minha carreira profissional começou por volta dos meus 18 anos, quando comecei a fazer os primeiros trabalhos, me apresentando em alguns festivais, tocando violão e fazendo releituras de intérpretes da música brasileira.

Você tem algum ritual antes de subir ao palco para se apresentar?

Tenho alguns rituais. Primeiramente, alongo o corpo, aqueço esse instrumento que é a voz, mas é o corpo inteiro. Então, silêncio, faço alguns aquecimentos vocais e me concentro, silenciando a mente. Busco concentrar-me nas músicas que vou cantar, revisitar os arranjos e a ordem das músicas. É um trabalho de concentração, de limpar a mente para estar totalmente presente na música.

Como foi a experiência de representar o Brasil no Festival Brics Young Winds Music Show na Rússia?

Essa experiência na Rússia foi incrível, primeiro por ser uma cultura completamente diferente da nossa. Estive em Sochi, cidade-sede dos Jogos de Inverno e também sede de alguns jogos da Copa de 2018. Fui muito bem recebido e tratado como um artista internacional. A comida era excelente, o hotel, muito bom, e toda a estrutura do evento foi impressionante. Foi um evento gigantesco com artistas dos países do Brics, em que cantei com uma artista pop russa. Foi uma experiência muito interessante.

Como tem sido sua jornada desde o “The Voice Brasil” até os palcos internacionais? Quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo desse caminho?

A jornada no “The Voice Brasil” foi uma experiência muito rica de aprendizado e crescimento profissional. Ao longo desse caminho, aprendi muitas coisas. Muitas portas se abriram, mas também enfrentei desafios. Por exemplo, no “The Voice” foi desafiador cantar sem o violão, que sempre me acompanha e acaba sendo um escudo no palco. Isso me ensinou a explorar meu corpo cenicamente e potencializar o sentido das canções.

Você tem sido reconhecido como uma das novas vozes talentosas da MPB. Como você vê seu papel na preservação e na evolução desse gênero musical tão importante para a cultura brasileira?

Como eu mencionei, é crucial reconhecer a importância da preservação da nossa música, que é tão plural e diversa. Devemos incentivar os jovens a não se limitarem ao que está disponível apenas no TikTok e nas redes sociais, na música pop, que é mais acessível. É essencial que eles também apreciem coisas que demandam um pouco mais de atenção e paciência, músicas que têm mais profundidade. Revisitar nosso passado e nossa história é fundamental para olharmos para o futuro. A música está em constante movimento e é uma expressão viva.

O que lhe inspira a criar música? Existe alguma história por trás do single “Estanco” que você gostaria de compartilhar?

Muitas coisas me inspiram a compor, e cada inspiração é única. Estar atento e conectado com o presente me possibilita enxergar as coisas de maneira poética e traduzi-las na música. O single “Estanco” surgiu de uma maneira interessante. Eu estava navegando pelo Facebook quando vi uma poesia postada pela Bárbara Dantas, uma artista plástica talentosa de Campo Grande e minha amiga.

A poesia dizia: “Às vezes eu estanco, seco mesmo, mas não é que me falta nada, não é só porque eu parei de jorrar ou que eu tô doente, é só que às vezes eu estanco e fico assim meio que em devaneio, meio que presente, às vezes eu estanco”. Enquanto eu lia essas palavras, uma melodia surgia na minha cabeça simultaneamente. A música “Estanco” reflete o movimento que tenho vivido, com muita demanda de trabalho e viagens. Às vezes, é necessário parar e aceitar esses momentos de pausa, entendendo que não somos máquinas e que está tudo bem.

Quais são seus planos futuros em relação à sua carreira musical?

Tenho muitos planos e muitas coisas interessantes acontecendo no presente e que se desdobrarão no futuro. Estou colaborando com artistas já consagrados e lançando meu disco “Matutando” faixa a faixa, single a single, para depois concluí-lo com o álbum completo. Muitas coisas boas estão por vir.

A vontade é continuar compondo, fazendo música e compartilhando-a com o mundo. Pretendo continuar circulando pelos palcos do Brasil e do mundo, levando boas mensagens e esperança, trocando experiências com as pessoas e enriquecendo-me com essas interações. Enfim, desejo continuar vivo, com saúde, cantando, tocando e sendo feliz.

Para você, qual é o papel da música, especialmente em tempos desafiadores como os que vivemos atualmente?

A música é um refúgio, um lugar de esperança e cura. A força dos sons afeta profundamente nosso organismo e nossos sentimentos. Devemos ouvir música com a consciência de como ela afeta nossa mente e nosso corpo. O papel do músico é fundamental na estrutura emocional das pessoas, assim como em profissões como medicina, arquitetura e psicologia. A música proporciona uma base para que o ser humano viva bem.

Como descreveria o tipo de mensagem ou emoção que você espera transmitir por meio de sua música?

Eu acredito que a mensagem ou emoção que minha música transmite, ou que busco transmitir, é de esperança e uma visão peculiar sobre a natureza e o cotidiano. Procuro enxergar as coisas banais, muitas vezes consideradas insignificantes, com mais profundidade. Uma grande fonte de inspiração para mim é Manoel de Barros, nosso conterrâneo, que consegue, a partir do ínfimo, fazer brotar o gigante, o fantástico, o maravilhoso. Assim, é ousado da minha parte dizer isso, mas minha missão como músico é fazer o que Manoel de Barros fazia com as palavras.