Após visitar hospital em Campo Grande, cão terapeuta alegra pacientes em Dourados

SABERES DO SABOR

Com a promessa de uma jornada "que vai além das simples receitas", o livro "Rota Gastronômica Pantaneira por Paulo Machado" será lançado no dia 5 de agosto, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul

Será lançado no dia 5 de agosto, em Campo Grande, o livro “Rota Gastronômica Pantaneira por Paulo Machado”. O evento vai ser realizado no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), localizado na Avenida Calógeras, nº 3.000, às 19h30min. Organizado pelo Instituto Paulo Machado com a produtora Marcia Marinho, a obra permite ao leitor fazer uma jornada saborosa que vai além das simples receitas.

“Tem muita história, curiosidade e informação”, adianta Paulo Machado, que compartilha neste livro não apenas pratos deliciosos, mas a essência de uma cultura rica e diversificada de curiosas descobertas de ingredientes que, nas mãos das cozinheiras e “mestres-cucas” do Pantanal, se tornam verdadeiras joias.

Com prefácio de Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), textos da jornalista Tati Feldens, cofundadora da Rota Gastronômica Pantaneira, e fotografia de Elis Regina, o livro reúne em suas 66 páginas 21 receitas, sendo as 10 primeiras pratos referência da primeira edição da Rota Gastronômica Pantaneira, como os tradicionais sopa paraguaia, macarrão de comitiva, caldo de piranha e sarrabulho.

A publicação é arrematada com outras 11 receitas que revelam não apenas a riqueza dos ingredientes locais, mas também as influências étnicas que moldaram a culinária pantaneira ao longo do tempo, como gaúcha, oriental, terena e indígena, árabe, boliviana, paraguaia, nordestina, doçaria colonial, etc. Entre as iguarias de influência, lapapé com geleia de frutas pantaneiras, uma referência à cozinha indígena terena, mutabal, de influência árabe, e pique a lo macho, de origem boliviana.

Em todas as receitas, uma breve explicação sobre o prato, além de ingredientes, modo de preparo e curiosidades do chef. Um box explicativo com rendimento, tempo de preparo e nível de dificuldade completam essa obra, que teve o projeto gráfico assinado por Fernando Pissuto Trevisan.

VIAGEM PELA HISTÓRIA

“É uma viagem pela história, pelos costumes e pela alma do pantaneiro. Um registro inédito dos sabores de 10 atrativos turísticos de importante destaque nas diferentes regiões e cidades pantaneiras, bem como 11 novas receitas fruto das minhas pesquisas pelo Pantanal”, completa Paulo Machado.

A publicação contou com investimento do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS), da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, do governo do Estado.

Para mais informações sobre o livro e os eventos de lançamento, acesse o perfil oficial da Rota Gastronômica Pantaneira no Instagram ou entre em contato com a editora responsável pela publicação, Life Editora.

A ROTA

A Rota Gastronômica Pantaneira nasce em 2022 da vontade do chef Paulo Machado de mostrar o quanto o Pantanal é rico em histórias, ingredientes e influências culturais. Para essa odisseia, ele convidou a jornalista Tati Feldens, viajante de mão cheia e grande entusiasta de rotas gastronômicas pelo País e pelo mundo, para ajudar nessa tarefa, que contou com o apoio do Sebrae de Mato Grosso do Sul e da Fundtur-MS.

O roteiro propõe uma imersão nos rituais de alimentação em 10 empreendimentos típicos do Pantanal, por meio da convivência com a população local e da descoberta de suas relações com ingredientes autóctones e técnicas culinárias, com o objetivo de resgatar, preservar e dinamizar a cultura gastronômica do Estado por meio do turismo de experiência.

No ano passado, a Rota Gastronômica Pantaneira ganhou uma segunda etapa, a edição Águas, com outros 10 empreendimentos contemplados. Nesse mesmo avno, ocorreu a inscrição do projeto do livro “Rota Gastronômica Pantaneira por Paulo Machado” no FIC-MS, trabalho que agora será lançado, dia 5 de agosto, em Campo Grande.