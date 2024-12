A possibilidade de a presidência da Câmara Municipal ser entregue pelo PP... Leia na coluna de hoje

Correio B+

Em sua marca, produtos de alta qualidade, como joias, skin care, maquiagens, óculos, cintos, bolsas e muito mais.

Aline Campos, anteriormente conhecida como Aline Riscado, é uma atriz de sucesso e está iniciando uma nova jornada como empreendedora no mundo da moda e da beleza. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou sua carreira artística como dançarina no “Domingão do Faustão”, conquistando o público com seu talento e carisma no palco.



Posteriormente, ampliou sua atuação como atriz de cinema e campanhas publicitárias, brilhando com a “Verão” da Itaipava, consolidando-se na mídia brasileira. Apaixonada por arte, movimento e estilo, ela sempre compartilhou com seus fãs um estilo de vida saudável, marcado por práticas esportivas e uma forte conexão com a natureza.

Agora, Aline lança uma marca que reúne produtos de alta qualidade, como joias, skin care, maquiagens, óculos, cintos, bolsas e muito mais, oferecendo uma linha completa de produtos de moda e beleza a preços acessíveis.



A loja conta com uma faixa de preço muito atrativa: produtos a partir de R$ 4,99 – mais barato que a passagem de R$ 7,30 metrô no Rio - e máximo de R$ 259,00. A proposta promete ser uma excelente opção para quem busca presentes elegantes neste fim de ano e que cabe no bolso de todos.

"A ideia da Monabu é oferecer peças que encantem tanto quanto um presente de luxo, mas que sejam acessíveis para todos os bolsos. Quero que as pessoas sintam que podem dar algo especial sem precisar gastar muito", explica Aline, que participou ativamente do desenvolvimento da coleção.

Atriz Aline Campos se lança no empreendedorismo, através de marca própria de franquia - Divulgação

A marca é uma celebração da versatilidade. As semijoias trazem designs modernos, enquanto os acessórios traduzem tendências que agradam desde quem busca sofisticação clássica até quem prefere ousar no visual. Já a linha de maquiagens aposta em diversidade, disponibilizando várias marcas para a escolha.



"Eu quis criar produtos práticos, mas também emocionante de receber como presente. Um brinco especial ou um batom marcante pode transformar o dia de alguém. É isso que quero proporcionar", afirma a empresária.

Inaugurando sua primeira unidade no Park Shopping Campo Grande, Rio de Janeiro, no dia 13 de dezembro. Chegando ao mercado em um momento estratégico, a marca se mostra uma ótima opção para presentes de fim de ano, equilibrando acessibilidade e altíssima qualidade.



A marca busca atender tanto quem deseja surpreender com um presente refinado quanto quem quer se mimar nessa época especial. "Se presentear é um ato de amor-próprio, algo que prezo muito. Quero que a Monabu seja um local onde mulheres se sintam empoderadas", destaca Aline.

Se você busca presentes especiais para o fim de ano, a Monabu oferece uma seleção de acessórios sofisticados com excelente qualidade e preços acessíveis, sendo uma opção prática e elegante para quem quer surpreender nas celebrações, sem comprometer o orçamento e perfeitos para tornar o momento ainda mais marcante.