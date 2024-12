A pouco tempo da eleição para a presidência da Câmara Municipal... Leia na coluna de hoje

AGENDA CULTURAL

Grupo teatral apresenta adaptação de clássico que dialoga com as tradições de MS; Elias Borges lança livro de poesia; Bianca Resende e Marina Torrecilha fazem leitura de aventura indígena infantil; Cia. Yordana estreia espetáculo de dança cigana

Com direção de Natan Soares e cinco atores em cena, a montagem traz o clássico de Molière para as referências de MS; hoje, às 19h30min, no Teatro do Mundo Foto: Divulgação

A Cia. Perspectiva apresentará hoje, às 19h30min, no Teatro do Mundo, a quarta e última apresentação da temporada de estreia de “Don Juan”. O espetáculo é uma adaptação da comédia clássica de Molière (1622-1673) com texto e direção de Natan Soares, que dialoga com elementos da tradição de Mato Grosso do Sul. No elenco estão Tayla Morais, Joca Henrique, Diosant, Thalita Dias e Thiago Bartô. Classificação indicativa: 12 anos. Os ingressos, via Sympla, custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Confira a sinopse.

“Aqui, a jornada do infame sedutor vai além de suas conquistas amorosas. Don Juan se depara com a inevitabilidade das consequências de seus atos em uma trama que combina momentos de humor, drama e introspecção. A adaptação convida o público a descobrir um Don Juan mais humano e complexo. A narrativa explora sua luta interna entre a busca pelo prazer e os dilemas de uma consciência que, gradativamente, o leva à beira da loucura”.

Para Soares, “a peça ganha uma nova dimensão ao incorporar uma visão sul-mato-grossense, enriquecendo a narrativa com uma abordagem que explora temas universais, como moralidade, desejo e redenção, sob um olhar contemporâneo e culturalmente enraizado”.

O encenador Fernando Lopes, responsável pelo Teatro do Mundo, assina embaixo: “Fazem do jeito deles, com muito humor e inteligência. Bom demais”. Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

FRANTIELLY E KELLY

Hoje e amanhã, o Sesc Teatro Prosa abrigará mais duas apresentações da Mostra Sesc Solos em Cena, com ingressos gratuitos pelo Sympla. Hoje, às 19h, Frantielly Khadija apresenta “Relicário de Mim”, com direção cênica de Chico Neller. O espetáculo convida “a adentrar um universo de fragmentos íntimos e memórias corporais”, explorando “as miudezas” da trajetória pessoal e artística da intérprete criadora, que transforma lembranças e experiências em movimento.

A palhaça Mixirica, interpretada por Kelly Figueiredo, ocupará a cena amanhã, às 16h, com o seu “Mixicirquinho”. No espetáculo, com a divertida Mixipulga, a palhaça faz o público mergulhar em um universo de fantasia e imaginação, recriando as aventuras circenses que encantam crianças e adultos. Com uma piscina mágica e uma corda bamba desafiadora, as duas transformam o teatro em um verdadeiro picadeiro repleto de surpresas e diversão.

BIANCA E MARINA

Amanhã, às 16h, na biblioteca do Prosa, bem ao lado da sala de espetáculos, Bianca Resende (texto) e Marina Torrecilha (ilustrações), autoras de “A Guerreira Potira”, receberão o público no encontro Literatura – Hámor no Sesc – Miolo, com a leitura integral do livro criado pela dupla. Não será necessária a retirada prévia de ingressos. Na obra, a indígena Potira ganha uma aventura diferente do que se conhece pelo folclore, em que sua presença está associada ao surgimento dos diamantes nas minas do Centro-Oeste.

Na lenda oral do folclore, o amor de Potira pelo guerreiro Itagibá era tão puro e intenso que, após a morte dele em uma batalha, o deus Tupã teria transformado as lágrimas de dor e saudade dela nas pedras preciosas. No conto do livro, ao se deparar com a violência sofrida pela mata e o impacto ambiental e social que o desmatamento carrega, Potira precisa encontrar forças para guardar o lar que a natureza representa para os homens.

Todo o universo da Potira no livro é construído a partir de referências geográficas, históricas, biológicas e culturais brasileiras. E ela ganha a companhia de seres mágicos e folclóricos que a guiam, ensinam e também aprendem: Mbae, Mbuá, Guayi e Kaluanã. O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, nº 200. Grátis.

ELIAS BORGES

“Exploro a linguagem minimalista, gosto de versos curtos, sou escritor de microcontos também. Esses poemas são para falar dos abismos que as pessoas nos impõe e que nós impomos aos outros nas nossas relações. Amor não é uma coisa fácil, mas a gente não vive sem”.

É assim que o filósofo e professor Elias Borges comenta “Monograma de Amor – De Abismos e De Pontes”, seu novo livro, bancado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC).

Em edição bilíngue (inglês/português), a obra traz 56 poemas curtos e será lançada amanhã, às 17h, na Biblioteca Isaías Paim (Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559), com a presença do autor.

“A minha poética é tragédia e amor, eu copio no sentido da mimesis, é o que eu estudo desde sempre, desde que me propus a estudar os nossos mestres gregos. Procuro com uma linguagem sucinta colocar isso para os leitores. Espero que gostem”, afirma Borges, que também é sociólogo.

YORDANA

A Cia. Yordana de Dança Cigana estreará amanhã “Povo das Estrelas”. O espetáculo será apresentado no Teatro Allan Kardec (Av. América, nº 653, Vila Planalto) a partir das 19h30min. Os ingressos custam R$ 35. Mais informações: (67) 9 9988-3072.

“A dança cigana é uma linguagem que se manifesta a partir de toda uma forma de pensar, sentir e viver do povo cigano. O nomadismo cigano incorporou e transmitiu novas expressões artísticas a sua dança com influência das culturas locais, criando, assim, uma grande diversidade de danças ciganas pelo mundo, cada qual com características típicas de sua região”, afirma a dançarina e produtora Yordana.

