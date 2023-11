Correio B+

Da demonstração de amor à falência: Advogado especialista em Direito de Família esclarece dúvidas sobre o tema e dá dicas sobre como se defender judicialmente desse tipo de abuso

No casamento, a violência patrimonial é qualquer conduta praticada que retenha, subtraia, prejudique, destrua total ou parcialmente, os bens e direitos de seu cônjuge. Por serem atos cometidos dentro de um relacionamento amoroso, muitas vezes esse tipo de crime é naturalizado, sem que a pessoa se dê conta de que está sendo vítima de violência patrimonial.

O advogado especialista em Direito de Família, Dr. Daniel Oliveira, explica o que é, cita exemplos e orienta sobre como se defender dessa prática abusiva.

“Primeiramente, é bom que se diga que qualquer pessoa, independentemente de ser mulher ou homem, em matrimônio ou não, deve sempre acompanhar suas finanças e declarações de Imposto de Renda, seja dela própria ou de uma empresa constituída.

É importante também que sempre leia tudo aquilo que assina, e, caso não entenda o conteúdo do documento, deve submeter antes a um advogado ou pedir explicações ao cônjuge”, indica Dr. Daniel Oliveira.

O doutor ainda cita alguns exemplos de comportamentos por quem pratica a violência patrimonial: “Controle do acesso do outro aos seus proventos e investimentos, causar danos contra objetos que o cônjuge valoriza, contrair dívidas sem o consentimento do parceiro, destruição de documentos, o não pagamento de pensão alimentícia devida pelo ex-cônjuge, partindo depois para condutas mais gravosas e delituosas, como estelionato, furto ou extorsão contra o patrimônio do cônjuge”.

Geralmente, esses atos são praticados mediante a assinatura de uma procuração que concede ao cônjuge plenos direitos sobre o controle dos seus bens materiais. Ao descobrir que está sendo vítima de violência patrimonial, o Dr. Daniel Oliveira explica o que fazer para revogar da assinatura desse documento.

“Se tiver outorgado uma procuração pública, deve-se revogar o documento imediatamente no cartório. Caso tenha sido uma procuração particular, é preciso registrar uma escritura declaratória, também em cartório, informando a revogação daquele documento outorgado de forma particular. Apresentando nos locais onde o instrumento de procuração possa ser utilizado”, afirma.

Conceder ao cônjuge plenos direitos sobre seus bens muitas vezes é confundido com uma demonstração de amor, e o Dr. Daniel Oliveira explica que é uma das maiores justificativas relatas pelos clientes que o procuram afirmando se arrepender da assinatura da procuração. “O que mais eu ouço por aqui é que sempre foi confiado ao outro todas as decisões financeiras do casal, imaginando que aquela pessoa com quem se casou fosse incapaz de prejudicar a família”.

Para finalizar, o advogado complementa: “Outra prática comum é a decisão de um deles não trabalhar mais para cuidar da prole, ficando o outro no controle de tudo o que se é feito em termos financeiros do casal. Caso ocorra uma ruptura futura, a pessoa não possui qualquer valor para se sustentar e nem experiência para reingresso imediato no mercado de trabalho, ficando sob controle do outro até que o divórcio se resolva. Jamais se deve outorgar uma procuração a terceiros, mesmo sendo ao cônjuge, com poderes totais e ilimitados”.