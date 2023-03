Aprenda a fazer uma Paella da Montanha maravilhosa

No ano de comemoração dos 10 anos de operação do grupo Dona Chica Alimentação de Campos do Jordão, o chefe Anderson Oliveira, proprietário do conhecido Restaurante Dona Chica no Parque Campos do Jordão - Horto Florestal, inaugurou este mês o novo Dona Chica na Horta, dentro do Espaço Chão no bairro dos Mellos.

O diferente e lindo restaurante está dentro de uma grande estufa de legumes e hortaliças, o que proporciona um alimento ainda mais fresco nos novos pratos no conceito do campo à mesa.

“Para mim é uma imensa alegria abrir uma unidade no bairro dos Mellos, pois nele tenho as minhas referências familiares, meus avós são do bairro e nossa história começa ali. Podemos dizer que o Dona Chica volta para o seu chão”, enfatiza o chef.

Segundo o chef Anderson, o cardápio reúne algumas receitas típicas da região como grelhados feitos na parrilla e novas criações veganas e vegetarianas com ingredientes dos produtores locais e principalmente com legumes e hortaliças cultivados e colhidos no próprio espaço.

Além da apresentação dos legumes frescos a ideia é que também sejam apresentados em diversas formas como: na brasa, rescaldo, purês, fermentados e baixa cocção. Novos drinks com e sem álcool também ganharam produtos regionais e compõem a diversificada carta de bebidas, que inclui cervejas produzidas na Serra.

O restaurante tem espaço de brincar para crianças, é pet friendly – com menu especial preparado pelo chef - Feira de Orgânicos e um Empório com produtos artesanais locais como azeites, queijos, geleias e vinhos, entre outras delícias.

Ainda é possível apreciar lindas plantas cultivadas por Marco e Ingrid do Espaço Chão.

Uma experiência imperdível na Mantiqueira!



E na gastronomia do Correio B+, o chef Anderson nos ensina um dos pratos da casa, uma deliciosa Paella da Montanha com exclusividade para o Caderno! Confira!



Paella da Montanha

Serve de 3 a 4 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

INGREDIENTES:

600g de truta

160g de arroz PiaguÍ

60g de linguiça caseira de fumeiro

20g de ervilha fresca

5g alho

80g azeite

40g de shimeji

40g de cogumelo paris

- 40g de shitake

70g de pinhão cozido

100g de tomate de arvore

50g de tomate cereja

20g de broto de alfafa

Sal qb

Pimenta qb

Noz moscada qb

Modo de preparo

- Com um fio de azeite refogue o alho em uma panela de pressão pequena.

- Na sequência acrescente o arroz PiaguÍ, cubra com água e cozinhe por cerca de 10 minutos na pressão.

- Frite a linguiça em uma frigideira e reserve.

- Após o arroz cozido coloque em uma panela aberta tipo um paellera.



- Acrescente a truta, pinhões, linguiça, ervilha e cogumelos sobre o arroz Piaguí.

- Cubra com papel alumínio e leve ao fogo e cozinhe no vapor lentamente até que a truta esteja cozida.

- Corrija sal, pimenta e noz moscada.

- Decore com o tomate de árvore, tomate cereja e broto de alfafa.