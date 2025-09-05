Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ARTE URBANA

Artistas ministram oficinas de 'lambe-lambe' até outubro em Campo Grande

Participantes irão preparar uma exposição com os trabalhos executados, marcada para o dia 31 de outubro

da redação (com assessoria)

da redação (com assessoria)

05/09/2025 - 12h15
Movimento batizado de "Decoupando Paredes", um projeto gratuito trará para a Casa de Cultura de Campo Grande oficinas para imersão na arte urbana do "lambe-lambe" até o mês de outubro, com a primeira edição que acontece amanhã (06) tendo as inscrições preenchidas em um prazo de 24 horas. 

Idealizado pela artista visual e produtora cultura Laís Rocha Oliveira, conhecida como Bejona, o projeto terá quatro edições até outubro, sendo duas oficinas por mês, com os seguintes ministrantes: 

  1. Bejona (Laís Rocha Oliveira)
  2. Kelton Medeiros
  3. Meio Trash (Nathan Brito)
  4. Thalita Nogueira 

Conforme a organizadora, em nota divulgada pela assessoria do projeto, o intuito da ação é promover o acesso à arte e à cultura através do popular "lambe-lambe". 

"Lambe-lambe"

Vertente de arte urbana, o lambe-lambe faz uso de cartazes e colagens para manifestar ideias, passar mensagens, emoções e narrativas, com o projeto trazendo tanto a teoria quanto a prática para os participantes. 

Desde a história, até as técnicas e os materiais, as oficinas de lambe-lambe foram escolhidas inclusive por seu "caráter inclusivo", como bem explica a organizadora. 

"A arte lambe-lambe é uma forma acessível e democrática de expressão artística, que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou experiência prévia, possa participar e criar". 

Espaço para troca e diálogo, essa oficina deve bordar e discutir temas sociais como forma de promover uma maior conscientização sobre determinadas questões. 

Sendo que o projeto prevê até mesmo certificado de participação, a oficina de "lambe-lambe" irá oferecer a alimentação e materiais que os participantes irão precisar para cada atividade. 

Além dos ministrantes, Mayara Santos Severino e João "Jão" Lucas dos Reis Gonçalves estarão presentes para auxiliar os participantes, que irão preparar uma grande exposição com os trabalhos executados, marcada para o dia 31 de outubro. 

Além da exposição ao final do projeto, o evento de encerramento prevê apresentação de dança com o trio Luara Maria, Lívia Lopes e Rose Mendonça; discotecagem com DJ Marcelinho e roda de conversa sobre a técnica. 

As oficinas "decoupando paredes" estão marcadas para acontecer entre 08h e 12h na Casa de Cultura, nos dias: 06/09; 20/09; 04/10 e 18/10. 

 

Correio B

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande..leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (4)

04/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rubem Alves - escritor brasileiro. "Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior”.

 
FELPUDA

 

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande andaram se estranhando durante uma das sessões por uma questão de divergência ideológica que descambou para bate-boca no plenário. O imbróglio teve como pano de fundo a trágica ocorrência envolvendo uma criança e um estuprador contumaz, que resultou na morte de ambos: a criança pelas mãos do maníaco e o criminoso em troca de tiros com os policiais . Aí uma das excelências congratulou-se com a polícia. A outra excelência não concordou com os elogios e, aos berros, afirmou que iria até “tribunais internacionais de direitos humanos” para repudiar o colega. Afe!

Diálogo

Divulgação

A Câmara Municipal lançou o livro “Vamos Colorir Campão Juntos?”, voltado ao público infantil. A publicação conta com ilustrações da capivara, apelidada de Capy Guatá, em um passeio turístico pelos principais monumentos da cidade. A obra, lançada em homenagem aos 126 anos de Campo Grande, foi escrita e ilustrada pela publicitária Mari Armôa, servidora efetiva daquela Casa. A Capy Guatá aparece no Parque das Nações Indígenas, em frente ao monumento Zarabatana, tomando o tradicional tereré gelado.

A personagem vai, ainda, na Feira Central, a Feirona, saboreando um sobá, no monumento Maria Fumaça, que fica perto da Esplanada Ferroviária e no Monumento Índia Terena, em frente ao Mercadão Municipal. 
As ilustrações também mostram a capivara de bicicleta passando pelo monumento O Beijo, perto do Lago do Amor, sentada ao lado do poeta Manoel de Barros, representado em estátua de bronze na Avenida Afonso Pena. Ela segue pela avenida, passando pelo relógio da Rua 14 de Julho, pela Morada dos Baís e pelo Obelisco. A Capy Guatá estende sua visita ainda para o Monumento da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio Clube. Mostra ainda a Praça das Araras. Além dos desenhos para colorir, a obra traz algumas receitinhas, como chipa e pastel. O livro está disponível para download no site da Câmara Municipal.

Tudo azul

 

Tudo indica que a relação da prefeita Adriane Lopes com a Câmara Municipal de Campo Grande estaria
“de céu de brigadeiro”. 

Tanto é que vereadores mantiveram vetos do Executivo a 36 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem biquinhos de insatisfação.

Mas, no total, 241 emendas dos vereadores propondo melhorias para a cidade foram sancionadas. A previsão da LDO é de R$ 6,66 bilhões para 2026.

Mais um

Outro veto mantido foi ao projeto que reduz para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços, incidente sobre os que são prestados por startups de informática, empresas de informática e congêneres.

A prefeitura justificou a medida alegando inconstitucionalidade formal, ante a ausência de estudo de
impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação. A administração municipal alega, ainda, descompasso com o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.

Diálogo

Camila Muzzi Grinfelder Tofano e Elton Fabricio Tofano / Studio Volkopff

Diálogo

Ana Carolina Auriemo / Foto: Paulo Freitas


Jeitinho

O Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. O texto aprovado unifica em oito anos o prazo para os políticos impedidos de se candidatar.

O projeto, relatado pelo senador Weverton, segue para sanção presidencial. Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim do mandato, o que pode estender o período para mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia.


Colaborou Tatyane Gameiro

FEIRA LITERÁRIA

Feira Literária de Bonito homenageia a escritora sul-mato-grossense Flora Egídio Tomé

Escritora sul-mato-grossense foi membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante do Suplemento Cultural do Correio do Estado

03/09/2025 10h00

Flora Egídio Thomé

Flora Egídio Thomé FOTO: Divulgação

De 17 a 21 deste mês, a charmosa Praça da Liberdade, em Bonito, transforma-se novamente no palco da palavra, das ideias e da cultura na 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O evento consolidado no calendário cultural do Estado se destaca não apenas pela qualidade e diversidade dos nomes que reúne, mas também pela valorização profunda da literatura sul-mato-grossense. 

Este ano, a feira presta uma homenagem especial à escritora Flora Egídio Thomé, uma das vozes mais elegantes e reflexivas da cena literária local, reafirmando o compromisso em promover o diálogo entre os protagonistas da arte escrita de ontem, hoje e amanhã.

HOMENAGEM

Professora por quatro décadas, Flora Egídio Thomé é uma figura singular na literatura sul-mato-grossense. Membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante de veículos como o Suplemento Cultural do Correio do Estado e o Jornal do Povo, Flora construiu uma obra poética repleta de lirismo e meditação sobre o tempo, a memória e a condição humana. Autora de livros emblemáticos como “Cirros” (1980), “Cantos e Recantos” (1987), “Retratos” (1993), “Haicais” (1999) e “Nas Águas do Tempo” (2002), além de ser organizadora da “Antologia Dimensional de Poetas Três-lagoenses”, sua poesia ainda aguarda maior reconhecimento fora dos círculos literários especializados, e a Flib surge como um importante espaço para ampliar esse alcance.

Flora será homenageada ao lado de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras do século 20, cuja obra social e literária permanece viva em debates e estudos no País inteiro. A homenagem conjunta dessas duas autoras une a literatura de diferentes origens, estilos e realidades, aproximando o público de vozes que falam tanto da intimidade pessoal quanto das grandes questões sociais.

A homenagem a Flora Egídio Thomé resgata a voz de uma escritora fundamental, cuja obra poética merece maior difusão, e, ao mesmo tempo, dialoga com Carolina Maria de Jesus, que traduz a força da literatura afro-brasileira e das vozes marginalizadas.

LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Além da homenagem, a Flib reafirma seu papel como um polo importante para a diversidade e pluralidade da produção literária contemporânea no Brasil. Entre os autores que já confirmaram presença estão nomes que representam diversos gêneros, estilos e trajetórias, compondo um mosaico rico e multifacetado. Estarão presentes escritores como Anarandá, Andressa Arce, Carlos Magno, Diana Pilatti, Elias Borges, Eusvaldo Rocha Neto, Febraro de Oliveira, Gean Euzébio, Henrique Pimenta, Idayane Jacques, Isaac Ramos, Luciana Kinikinau, Lucilene Machado, Maria Carol, Mazão Ramires, Olimpio Leme, Percival Lelo Gomes, Rodrigo Teixeira, Rogério Pereira, Silvio Santana de Souza, Susylene Dias de Araujo e Wanderson F. Fonseca.

A participação de autores com diferentes perfis e produções mostra a vocação da feira para reunir público e criadores, fomentando trocas que ampliam o conhecimento e o interesse pela literatura em suas múltiplas expressões.

INTEGRAÇÃO

A Flib, que vem crescendo a cada edição, também reforça sua abrangência nacional com escritores reconhecidos em outras regiões do País. Estarão presentes autores como Keka Reis, roteirista e escritora finalista do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019, o jornalista e crítico musical Júlio Maria, responsável pela biografia “Nada Será Como Antes”, sobre Elis Regina, o duo formado por Sirlene Barbosa e João Pinheiro, criadores da HQ “Carolina”, que retrata a vida de Carolina Maria de Jesus.

Além destes, participam profissionais como a socióloga e romancista Ana Cristina Braga Martes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, a escritora Aline Bei, vencedora do mesmo prêmio em 2018, o poeta e cronista Henrique Rodrigues, o pesquisador Gustavo de Castro, especialista na obra do poeta Manoel de Barros, e a escritora e professora Andressa Marques.

O aporte desses nomes, com reconhecida trajetória e relevância nacional, impulsona a feira como um evento que ultrapassa regionalismos e discute a literatura brasileira em sua complexidade e riqueza.

TEMA 

A curadoria da Flib 2025 – liderada pela professora Maria Adélia Menegazzo – fixou como eixo central do evento a ideia da narrativa pessoal enquanto instrumento criativo e transformador da realidade. Com o tema Literatura: a autoria, a arte e a vida, autobiografias, autoficções, diários, memórias e biografias ganharão destaque em debates, oficinas e mesas-redondas, buscando refletir sobre as múltiplas possibilidades da escrita como ferramenta para ressignificar a história, os afetos e o mundo.

“É justamente essa convivência entre diferentes trajetórias e estilos que torna a Flib especial. Cada escritor e escritora que integra a programação contribui para ampliar o olhar do público e fortalecer essa grande celebração da literatura”, enfatiza Maria Adélia.

A FLIB

A Feira Literária de Bonito é uma realização conjunta da prefeitura municipal de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do governo do estado de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio de diversas instituições culturais e empresas parceiras. Em agosto deste ano, a Flib foi oficialmente incluída no calendário oficial de eventos do Estado, por meio do Decreto-Lei nº 6.457, o que reforça sua importância cultural e estratégica para o território.

O projeto também foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, garantindo a infraestrutura necessária para a concretização de um evento de alta qualidade técnica e artística. A organização é feita pela Bolt Realizações, em parceria com o Instituto Ìmòlé.

A cada edição, a Flib consolida sua missão de democratizar o acesso à literatura, reunindo público diverso – desde estudantes, professores, leitores frequentes até curiosos e famílias – em uma programação que inclui lançamentos de livros, debates, oficinas, rodas de conversa, exposições e apresentações culturais.

