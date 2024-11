As oito cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por representantes... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

George Bernard Shaw - escritor irlandês

A vida é uma pedra de amolar:

desgasta-nos ou afia-nos,

conforme o metal de que somos feitos”.

FELPUDA

As oito cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por representantes de Mato Grosso do Sul estão sendo motivo de sonhos acalentados por políticos de vários partidos, inclusive alguns com mandatos nas esferas estadual e municipal. Nos corredores dos Poderes, o que se fala é que existem brechas, principalmente de atuação com resultados dos atuais parlamentares. Em outras palavras, o trabalho de alguns deles tem deixado a desejar perante um eleitorado cada vez mais exigente. Aí, é uma tropa encilhada passando em direção a Brasília. A questão é quem conseguirá chegar lá...

Perfil

O prefeito eleito André Guimarães (PP), de Nioaque, cidade conhecida como Vale dos Dinossauros, porque lá foram encontradas pegadas desses animais, definiu o secretariado, focando no perfil técnico.

Mais

Ele pretende investir nas potencialidades da cidade, inclusive turísticas, atrair investimentos estaduais, federais e internacionais, além de aproveitar os benefícios que a Rota Bioceânica vai proporcionar.

A Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), projeto que há 30 anos vem promovendo a educação de crianças e jovens em todo o País por meio do ensino da música de concerto, chegará oficialmente a Campo Grande no dia 4 de dezembro, às 18h, com a realização de concerto gratuito, executado por 85 estudantes de 8 a 17 anos, no pátio da Casa da Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270). Além de oficializar a inauguração do núcleo Maestro David Machado, a apresentação será também o reconhecimento da dedicação e do esforço de todos que vêm frequentando o projeto, que tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Fumaça branca

O conselheiro Flávio Kayatt será o novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) no biênio 2025-2026. Conforme o Diálogo havia informado, a reunião seria nesta semana para tentar o consenso. Os três integrantes da Corte Fiscal chegaram a um acordo na manhã de ontem (27). O atual presidente Jerson Domingos abriu mão de tentar a reeleição e será

o vice-presidente, enquanto Marcio Monteiro ocupará a Corregedoria-Geral.

Na CPI

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve a convocação aprovada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets. A proposta é da relatora Soraya Thronicke, e ele, obrigatoriamente, terá de comparecer. Desde 2022, quando declarou, durante show, apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o artista vem vivendo inferno astral. Em tempo: a parlamentar que propôs a CPI foi eleita na onda bolsonarista em 2018, depois virou adversária ferrenha do ex-presidente.

Em discussão

“O Uso de Celulares por Crianças e Adolescentes: Riscos, Cuidados e Controle” é o tema da audiência pública que será realizada nesta sexta-feira (29), às 18h, pela Câmara Municipal de Campo Grande. No evento, serão discutidos os riscos, os cuidados e os impactos do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos na saúde de crianças e adolescentes. A iniciativa é da vereadora Luiza Ribeiro.

