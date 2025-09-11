Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Literatura

ASL destaca poesia de Dora Ribeiro

Da Redação

Da Redação

11/09/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A obra da poeta sul-mato-grossense Dora Ribeiro será o foco do clube de leitura Leituras & Conversas promovidas pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), hoje, às 19h30min, com entrada gratuita – Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco. As acadêmicas Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco estarão coordenando e apresentando o evento.

O projeto Leituras & Conversas é uma iniciativa mensal de apresentação, reflexão e diálogo entre leitores e obras, valorizando tanto os autores regionais quanto nomes nacionais e internacionais, promovendo encontros que ampliam o repertório dos participantes e estimulam o pensamento crítico.

Dora Ribeiro tem sua obra marcada por uma linguagem que desafia os limites da expressão lírica e se inscreve como resistência à espetacularização da literatura. Ela estreou em 1984 com “Ladrilho de Palavras”, em coautoria com sua mãe, Lélia Rita Figueiredo Ribeiro, também escritora, pesquisadora e saudosa acadêmica da ASL.

Entre seus livros publicados, “Começar e o Fim” (Fundação Catarinense de Cultura, 1990) foi vencedor do Concurso Nacional de Poesia Luís Delfino, em 1988. Entre outros, publicou também “Bicho do Mato”, “Taquara Rachada”, “O Poeta Não Existe” e “A Teoria do Jardim”. Após décadas no exterior, atualmente vive em São Paulo.

A escrita de Dora Ribeiro é marcada por minimalismo verbal: versos curtos, elípticos, que sugerem mais do que dizem. A natureza como metáfora, o cerrado, o Pantanal, a taquara, o bicho do mato. Tudo é símbolo de resistência e identidade, silêncio como potência: o não dito, o intervalo, o vazio são elementos estruturantes de sua poética; assim como a desconstrução do sujeito lírico, a exemplo de “O Poeta Não Existe”, em que Dora questiona a própria noção de autoria e presença. 

Veja abaixo dois poemas de Dora Ribeiro, extraídos de seu livro “A Teoria do Jardim” (2009):

o traçado do teu jardim
ignora parágrafos
para avançar nas
delicadezas do imprevisto
e da inexatidão

à procura do engenho do desejo
invoco a ingenuidade do belo:

deslizante caça dialética

 

na véspera de tudo
o melhor é ficar em casa
e rasgar o chão
os olhos dos caminhos
as dilatadas fomes
tudo o que possa clarificar
as ausências e os medos

na véspera do mundo
todas as ruas são construções
sem cheiro
sem sexo

na véspera do jardim
fico imaginando
um tempo cromossômico
sem a tua insinuação biloba

Diálogo

Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo desta quinta-feira (11)

11/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carlos Hilsdorf  - escritor brasileiro

Sucesso é um esporte coletivo.  demonstre gratidão a todos  os que colaboram com suas vitórias”.

Felpuda

Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como testemunha, percebeu que ele teve um “mestre”, cujo nome começa com “L”: na maioria das perguntas a resposta foi de que não sabia disso ou daquilo, repetindo como um mantra que o INSS é um órgão que tem autonomia. O dito-cujo, munido de papéis, fez mais jogos de palavras em suas respostas. Aí a oposição foi com chumbo grosso para cima e a situação se encaminhou às conhecidas narrativas da esquerda. Procuraram encontrar um culpado e lógico que o escolhido foi Bolsonaro. Tal narrativa, porém, está sendo desmontada.

Lado a lado

O deputado estadual Coronel David foi o maior responsável em fortalecer o nome do então deputado federal e pré-candidato à Presidência da República  Jair Bolsonaro em MS. 

Mais

Agora, ele deverá colaborar  com o ex-governador Azambuja na condução do Partido Liberal, quando este assumir o comando da sigla. O deputado está em seu terceiro mandato.

Diálogo

Está tramitando na assembleia Legislativa de ms, projeto de lei que institui a juruva como ave símbolo  dos domínios da mata atlântica do estado. A proposta tem como objetivo valorizar a biodiversidade regional e reforçar a identidade ecológica. A medida prevê que o Poder executivo utilize a imagem da ave em campanhas educativas, materiais oficiais e eventos relacionados ao meio ambiente. A juruva é uma espécie bioindicadora, presente em áreas bem preservadas. Aprovado o projeto, a ave será apresentada como símbolo na 15ª reunião da Conferência das Partes, evento mundial sobre espécies migratórias, a ser sediado em Campo Grande, em março de 2026, conforme o autor do proposta, deputado Renato Câmara.

DiálogoFernando Rodrigues, Theresa Hilcar e Osmar Bastos

 

DiálogoDaniela Bulhões

Novo rumo

A deputada estadual Mara Caseiro deverá deixar o PSDB, quando  da abertura da janela partidária  no início do ano que vem, para  se filiar ao PL. Ela não disputará  a reeleição, tendo em vista que  seu projeto é o de tentar conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. A parlamentar tem todo apoio do ex-governador Azambuja, tendo exercido  o cargo de diretora-presidente da Fundação de Cultura em sua administração. Em 2022, Mara  teve 49.512 votos, sendo a campeã  nas urnas para a Assembleia.

Missão

Sem ainda ter encontrado  um nome para lançar oficialmente como pré-candidato ao governo  de MS, o PT continua pensando em soluções. As principais lideranças ainda tentam convencer Fábio Trad a encarar a missão quase que suicida, enquanto esse reluta em bater o martelo, pois sabe que artilharia pesada está sendo posicionada contra ele, caso decida entrar na disputa. Como já exerceu mandatos sabe muito bem da velha máxima de que “barata esperta não atravessa galinheiro”.

Cadeira

Petistas que têm maior potencial de votos estão pulando fora  de ser cabeça de chapa  na majoritária para encarar  a disputa em 2026. O deputado José Orcírio, por exemplo é um deles e fala até em lançar a esposa, mas como vice. Com o governo federal da esquerda caindo  pelas tabelas, envolvido em casos de corrupção e cada vez mais afastado do povo, o PT vai ter que lançar um “boi de piranha” para tentar eleger alguns deputados.

ANIVERSARIANTES

Dra. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco  
Dra. Catarina Maria Fagundes Magalhães  
Larissa Moraes Cantero Pereira  
Maria Clara Pontes Alvares  
Patricia Jacob de Brito  
Argemiro Rodrigues Machado  
Catarina Yukiko Tsuge  
Jaime Carlos de Oliveira Filho  
Arnildo Ferre Irbe  
Marcelo Ferreira Miranda  
Nilson Neves Barbosa  
Rita Hildebrand Almeida  
Stelvia Gomes Moreno  
Edson dos Santos Sales  
Thietre Pires  
Mário Sérgio Vasquez Dorneles  
Jacson Mateus Alba  
Oscar Rocha  
Ivan Gibim Lacerda  
Julliane Suzzie Ramos de Lima  
Maikon Barbosa  
Joel Pizzini  
Thiago Sartori Dib  
Dr. Alfredo Alves Bobadilha  
Maria Auxiliadora Ferraz  
Dr. Antônio Silveira Leite  
Odilson Vitório  
Luana Rodrigues do Nascimento  
Marcio Irala de Lima  
Andréia Regis Guimarães  
Oscar Inácio Peixer  
Luiza Cantero Faria  
Pedro dos Santos Filho  
José Corrêa Filho  
Eliane Ferreira Kruki  
Narimã de Oliveira Costa  
Yolanda Assunção Barboza  
Maria Neide Romero  
Adélia Sebastiana Simioli  
Maria Madalena Conte  
Wanda Girão Faria  
André Luiz Nacer de Souza  
Roberto da Costa  
Darci Umbellino Dias  
Dra. Norman Regina Brum Gomes  
Sidney Carlos Leschine  
Luiz Carlos Ribeiro  
Valderez Oliveira  
Tânia Mara de Andrade  
Luciene Vaz Baltuilhe  
Marcelo de Araújo Schneider  
João Carlos Melli  
Vânia Vilalba Acosta  
Écio Mendes Garcia  
Giovani Nesello  
Tatiana de Oliveira  
Elza Salvador Albuquerque  
Déborah Freitas Soto  
Carolina Souza Meier  
Hudson Ferreira  
Geisa Francisca da Silva  
Ynara Santos  
Danilo Rocha Silva  
José Avelino de Oliveira  
Delizete Maria Correa Alves  
Edy Fernando de Souza  
Isabel Aparecida Fernandes Ribeiro  
Adriane de Mello Nogueira Queder  
Fabíola Meldau Lemos  
João Fernando Villela  
Paulo Sérgio Franco do Amaral  
Roberto Dias Figueiredo  
Saul Girotto Júnior  
José Antonio Tozzi  
Hélio César de Mello  
Josenir Pereira de Oliveira  
Laura Aparecida Ferreira Vieira  
Ângela Maria Barbosa de Paula  
Henriqueta Garcia Ribeiro  
Antonia Aparecida de Souza  
Ila da Silva Fernandes  
Tayta Regina Drissen de Farias Reis  
Marcos Antonio Maganhotte Silva  
Olivia Tosta de Macedo Vianna  
João Bosco Homem de Carvalho Filho  
Dr. Emílio Morita Sakura  
Thaiz Paulino de Mattos  
Juliana Foscaches de Paula  
Anivaldo José da Silva  
Ulisses Alberto Vessechia  
Vera Lúcia Magalhães de Souza  
Luzineis Bernandes Arantes  
Marli de Fátima da Silva Gamarra  
Maria José Pereira França de Jesus  
Carlos Alberto Rodrigues Conessa  
Marilda Rolon do Vale  
Eliane Novaes Guimarães Mercadante  
Lúcio Ballerini  
Anagilda de Oliveira  
Lyllian Aparecida Xavier Naglis de Lacerda  
Sônia Paixão Passos da Silva  
Katiuscia Estevam Perez  
Nelide do Carmo Cremasco Ostetto Oliveira  
Péricles Landgraf Araújo de Oliveira  
Renato Ferreira Morettini

*Colaborou Tatyane Gameiro

Na França

Maria Fernanda Figueiró é um dos nove artistas do País selecionados a integrar o Focus Dance

Sob a curadoria do português Tiago Guedes, a Bienal de Dança de Lyon (França), mais importante festival de dança do mundo, completa 21 anos, mesmo tempo de carreira de Maria Fernanda Figueiró

10/09/2025 10h00

Compartilhar

Foto/ Ederson Almeida

Continue Lendo...

Integrante da Ginga Cia de Dança, a bailarina de Campo Grande é um dos nove artistas do País selecionados pela Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais a integrar o Focus Dance, espaço do evento que funciona como vitrine e ponte para troca de ideias com programadores, curadores e coreógrafos. “A dança é a maneira como enxergo o mundo”,  diz Maria Fernanda diretamente de Lyon, onde faz uma apresentação solo no dia 18.

A BOLSA DA FUNARTE

Considero muito interessante a proposta de reunir diferentes jovens criadores que atuam no Brasil para representar a dança brasileira na Bienal de Dança de Lyon [em sua 21ª edição], um dos eventos mais importantes do mundo. Vejo como valiosa a iniciativa da Funarte em fortalecer os laços culturais entre Brasil e França por meio de seus jovens artistas, que certamente poderão colher muitos frutos dessa experiência.

O NOVO SOLO

Quem a Mim Nomeou o Mundo? é um solo de dança contemporânea em que eu tenho o intuito de questionar quais são as palavras que moldam os sujeitos e os corpos, tendo em perspectiva essa reflexão sobre o que é gênero. A partir do corpo-depoimento, em cena eu investigo minhas dúvidas, angústias e minhas percepções sobre o que é ser nomeada enquanto mulher, quais as limitações que simbolicamente são colocadas sobre o corpo das mulheres que as impedem de ser livres, de fazer o que querem, e de pensar livremente.

São imposições ao feminino que cerceiam a forma de ver o mundo, as possibilidades do corpo e da existência. Reconhecendo que o debate de gênero é amplo e atravessado por muitas questões que envolvem diferentes sujeitos mas que, no espetáculo, o recorte estabelecido é a partir das minhas experiências em cena. Eu chamo a Vanessa Macedo (que co-dirige a montagem com Fernanda) justamente por reconhecer na pesquisa dela, na pesquisa sobre o corpo-depoimento, algo que é muito caro quando pensamos no trabalho de cena na contemporaneidade.

É um espaço em que os sujeitos podem falar de si, da sua subjetivação, ao mesmo tempo em que se relacionam com a “outridade”. O espetáculo também reflete sobre mulheres que me inspiram, nas quais busco referências, e sobre os discursos que atravessam a ordem das coisas. A Vanessa traz sua “pérola rara”, seu olhar e sua forma de pensar, que sempre admirei mas que agora pude admirar mais de perto.

Trabalhar com ela me permitiu compreender um pouco sobre sua linguagem, que pra mim sempre foi muito instigante, provocativa, onírica, que faz eu querer saber mais sobre tudo o que ela pensa e produz. A pesquisa corporal do solo é diferente da que faço no coletivo, em que naturalmente é preciso negociar e dialogar com meus pares. 

No solo, a corporeidade leva mais o que venho pesquisando, o que permite uma assinatura mais clara do que pretendo fazer. 

CHICO NELLER

Comecei a dançar aos quatro anos e, neste ano, completo 21 anos de dedicação à dança. Profissionalmente, iniciei em 2019, muito graças ao estímulo de Chico Neller, que me convidou para integrar a Cia do Mato e a quem devo muito de tudo que sei. Foi ali que comecei a atuar de forma profissional. 

Em 2021, recebi o convite para entrar na Ginga e, a partir daí, minha trajetória na dança foi se intensificando cada vez mais, no sentido da profissionalização dessa atividade que sempre esteve presente no meu cotidiano.

As companhias, especialmente o estímulo do Chico, foram fundamentais para que eu enxergasse a dança também como uma possibilidade de profissão. Embora minha formação acadêmica seja em psicologia, considero a dança a minha primeira profissão, já que a psicologia veio depois.

Ao longo desse processo, além de atuar como bailarina, passei a desenvolver outras atividades ligadas à dança: produção cultural, gestão e elaboração de projetos.

COMPANHIAS

Tenho buscado constantemente me aperfeiçoar e ampliar minha formação nessas áreas, o que hoje me permite trabalhar tanto nas companhias [Cia do Mato e Ginga] quanto em projetos independentes. Considero essa diversidade muito enriquecedora, pois gosto de trabalhar em coletivo e me sinto honrada em fazer parte das duas companhias mais antigas do nosso Estado. Com meus colegas e com Chico aprendo muito: nosso trabalho é intenso, baseado em pesquisa e troca constante, o que alimenta profundamente meu percurso artístico.

Nos últimos anos, no entanto, também tenho sentido o desejo de desenvolver trabalhos individuais [solos e pesquisas autorais] que me permitam construir uma linguagem e assinatura próprias. Acredito que esse movimento de pesquisa individual se retroalimenta com o trabalho coletivo: o que desenvolvo como artista independente fortalece minha atuação dentro das companhias, ao mesmo tempo em que o coletivo inspira e sustenta minhas investigações pessoais.

Para mim, esse equilíbrio é essencial para me tornar uma artista mais consciente do meu corpo, da minha linguagem e da forma como posso contribuir com o coletivo. As diferenças entre os trabalhos são muitas. 

Talvez por eu estar mais acostumada ao trabalho em coletivo, sinto mais facilidade em produzir e pensar com outras pessoas.
Já a experiência como artista independente é mais recente para mim, e percebo a diferença justamente nesse aspecto: há menos gente para trocar ideias e eu passo a seguir muito mais a minha intuição, minhas sensações, meus ideais e meu entendimento de dança. É um processo mais interno.

Ao mesmo tempo, percebo que nenhum trabalho solo é totalmente solitário. Sempre buscamos alguém para colaborar, assistir ao espetáculo, conversar e trocar ideias. Então, embora seja um desafio, é também uma experiência muito boa. Nesse momento em que estou desenvolvendo meu trabalho solo, percebo que ele nunca é tão “solo” assim.

REPRESENTAR MS

Falar em representar a dança de Mato Grosso do Sul na França é complexo. Isso porque a dança do nosso estado é extremamente plural e diversa, com muitos fazedores de dança em diferentes perspectivas. 

No caso específico deste edital, dentro dos critérios estabelecidos, acredito que meu trabalho se encaixou. Mas não penso que eu represente “a” dança do Estado em sua totalidade. O que levo é “uma” das danças possíveis. Aquela que desenvolvo na pesquisa em dança contemporânea, sempre atravessada pelas formas de viver em Mato Grosso do Sul, pela nossa política, economia, fauna, flora e regionalidade.

Busco que minha dança e a dança que faço nos coletivos que integro dialoguem com a realidade social e contemporânea da nossa Região. Não é uma dança feita apenas para entreter, mas para questionar, provocar e ressignificar imagens cristalizadas no imaginário coletivo sul-mato-grossense. Nesse sentido, sinto que represento uma possibilidade de dança que nasce do meu trabalho e das companhias com as quais atuo, mas poderia ser qualquer um dos meus colegas.

Ao mesmo tempo, o fato de ter sido selecionada como única representante do Estado me parece importante não apenas pelo reconhecimento externo, mas, sobretudo, para que a comunidade local perceba o valor da dança enquanto profissão. 

Ainda hoje, no Brasil e em Mato Grosso do Sul, o profissional da dança não é amplamente reconhecido como um trabalhador essencial para o desenvolvimento simbólico e econômico de uma comunidade. Poder estar aqui é um modo de afirmar que esse ofício existe e é vital.

Chegar a Lyon e testemunhar a forma como eles celebram a dança me emocionou. Ver pessoas de todas as idades dançando nas ruas, perceber o espaço central que a dança ocupa nesse festival, foi inspirador, mas também impactante porque expõe a distância em relação à nossa realidade em Campo Grande, que recentemente foi apontada como a capital que menos consome cultura no Brasil.

NÃO ME APEGO

O rótulo de “representar a dança sul-mato-grossense” não me atrapalha porque não me apego a ele. Pelo contrário, vejo nele uma oportunidade de chamar atenção não apenas do público externo, mas principalmente do público interno, para que as pessoas de Mato Grosso do Sul voltem o olhar para quem produz dança, conheçam, apoiem, compareçam ao teatro e entendam a importância de fomentar esse trabalho.

O que buscamos não é só reconhecimento institucional, melhores condições de trabalho ou direitos assegurados, embora isso já seja essencial.Mas também que a dança esteja inserida no cotidiano das pessoas, que ir ao teatro não seja um privilégio, mas uma prática naturalizada. 

Por isso, mais do que carregar um título de representação, sinto-me parte de uma história maior, construída por tantos artistas que vieram antes de mim e tornaram possível que hoje eu possa chamar a dança de profissão.

POR QUE DANÇAR?

Essa é uma pergunta que me faço recorrentemente. Não é uma profissão fácil: traz muitos desafios e exige de quem a pratica uma dedicação de vida inteira. 

O que me move, no entanto, é o desejo. Tenho um desejo imenso de dançar, de produzir, de criar. Apesar de ser um trabalho exigente e desafiador, a dança me realiza profundamente como pessoa e isso já é suficiente para me manter em movimento, produzindo e trocando.

Também acredito na dança como uma poderosa forma de subjetivação, de emancipação humana e de promoção de autonomia. Essa crença no papel social da dança para além de sua dimensão cultural é o que me faz enfrentar as dificuldades e continuar.

PÉROLA RARA

Se eu tivesse que definir a dança, diria que para mim ela é a maneira como enxergo o mundo, a maneira pela qual compreendo as relações humanas e pela qual encontrei de ser, estar, pensar e desejar. 

Há uma definição de dança que ouvi de Morena Nascimento durante uma residência que fiz com ela e que levo comigo até hoje. Ela disse que a dança é uma pérola rara.

Essa imagem me marcou profundamente, porque sinto que a dança realmente é isso: uma pérola, algo raro e precioso que não pertence apenas a quem a pratica, mas também ao público. É rara no sentido de ser potência, de transformar, de atravessar vidas, de criar sentido. 

Por isso, acabo tomando emprestada essa definição de Morena para mim também, pois acredito que traduz de forma muito bonita o que a dança representa na minha vida.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema
Facão

/ 21 horas

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

3

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 1 dia

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

4

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028
ARTICULAÇÕES

/ 1 dia

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028

5

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 2 dias

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei