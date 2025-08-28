ASL homenageia hoje o escritor Abílio de Barros na Roda Acadêmica

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza hoje mais uma edição de sua Roda Acadêmica. O homenageado deste mês é o imortal Abílio de Barros, reconhecido por seu trabalho essencial na preservação da memória histórica e cultural do Pantanal. O evento acontece presencialmente, a partir das 19h30min, no auditório da ASL, com entrada gratuita.

Escritor, advogado, filósofo e pecuarista, Abílio de Barros ocupou a cadeira de número 32 da Academia e deixou um legado literário marcado pela sensibilidade e o profundo compromisso com a cultura regional. Sua obra, composta por crônicas, memórias e reflexões sobre o Pantanal e a vida no interior, é descrita por seus pares como de estilo direto, observador e profundamente humano.

A tarefa de revisitar e apresentar a trajetória do acadêmico saudoso ficará a cargo de três imortais: Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira, que estudaram e analisaram sua vida e obra.

HISTÓRIA

Corumbaense, Abílio Leite de Barros nasceu em 15 de janeiro de 1929, com uma diferença de 12 anos de seu irmão mais velho, o poeta Manoel de Barros.

Abílio estudou Filosofia no Rio de Janeiro, onde conheceu a baiana Carolina Leite de Barros, com quem se casou e teve três filhos: Mercedes, Leonardo e Luciano.

Após o falecimento do pai de Barros, o casal se mudou para Corumbá para cuidar da fazenda da família. Com a mudança, Abílio e Carolina deixaram a carreira de professores universitários para se dedicarem ao campo.

Para dar suporte à educação dos filhos, Abílio e Carolina se mudaram depois de alguns anos para Campo Grande, onde o escritor escreveu suas primeiras crônicas para o jornal do sindicato rural do município.

A maior fonte de inspiração de sua escrita era o Pantanal, especialmente em razão do nível de desinformação que as pessoas tinham sobre o bioma.

Foi criador do movimento com denúncias sobre a matança de jacarés na década de 1980 e é reconhecido como personalidade-chave na preservação, conhecido como o Guardião do Pantanal. Em abril de 2015, durante a abertura da Expogrande, foi homenageado com selo comemorativo dos Correios.

Abílio escreveu nove livros: “Gente Pantaneira”, “Uma Vila Centenária”, “Opinião”, “Histórias de Muito Antes”, “Pantanal – Pioneiros”, “Crônicas de Uma Nota Só (A Era Lula)”, “Recoluta”, “Poesia” e “A Crônica dos Quatro”, com Maria Adélia Menegazzo, Maria da Glória Sá Rosa e Theresa Hilcar.

O autor faleceu em 28 de outubro de 2019, aos 90 anos de idade, após passar duas semanas internado no CTI de um hospital, em Campo Grande.

ARTE

A noite de celebração cultural será ampliada com a Confraria Sociartista, que levará seu projeto Arte na Academia ao local, com uma exposição que destacará a produção de duas de suas integrantes: Adelaide Barbosa Martins e Ana Oiticica.

Adelaide, pintora, ceramista e fundadora da confraria, tem suas raízes nas tradicionais famílias Baís e Barbosa Martins. Sua trajetória artística começou na infância, passando pelo teatro e apresentações musicais em circos de Campo Grande.

Já Ana Oiticica, professora aposentada, destaca-se em linguagens diversificadas, como pintura e estamparia em tecido, e na criação de bonecos, transitando entre diferentes suportes com grande expressividade.

MÚSICA

A música erudita também terá seu espaço, por meio da parceria entre a ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, do Movimento Concerto. Quem sobe ao palco é o doutor em Música Rafael Salgado, técnico e músico da UFMS e integrante do quarteto de violões Toccata e do duo Entrecordes.

Para finalizar a noite, após a palestra, o público poderá conferir uma apresentação musical no foyer com Alvani Calheiros, músico experiente que já participou de diversos grupos e gravações na cena local e fundou o grupo de estudos JazzLab.

O evento reforça o papel da ASL, que, em outubro, completará 54 anos como a mais alta e representativa entidade literária de Mato Grosso do Sul, de fomentar e celebrar a produção cultural do Estado.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL em homenagem a Abílio de Barros

Data: hoje, às 19h30min.

Local: Auditório da ASL – Av. 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

