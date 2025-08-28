Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ESCRITOR

ASL homenageia hoje o escritor Abílio de Barros na Roda Acadêmica

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras homenageia hoje o escritor na Roda Acadêmica, com apresentações musicais e exposição de artes visuais

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

28/08/2025 - 11h00
A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza hoje mais uma edição de sua Roda Acadêmica. O homenageado deste mês é o imortal Abílio de Barros, reconhecido por seu trabalho essencial na preservação da memória histórica e cultural do Pantanal. O evento acontece presencialmente, a partir das 19h30min, no auditório da ASL, com entrada gratuita.

Escritor, advogado, filósofo e pecuarista, Abílio de Barros ocupou a cadeira de número 32 da Academia e deixou um legado literário marcado pela sensibilidade e o profundo compromisso com a cultura regional. Sua obra, composta por crônicas, memórias e reflexões sobre o Pantanal e a vida no interior, é descrita por seus pares como de estilo direto, observador e profundamente humano.

A tarefa de revisitar e apresentar a trajetória do acadêmico saudoso ficará a cargo de três imortais: Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira, que estudaram e analisaram sua vida e obra.

HISTÓRIA

Corumbaense, Abílio Leite de Barros nasceu em 15 de janeiro de 1929, com uma diferença de 12 anos de seu irmão mais velho, o poeta Manoel de Barros. 

Abílio estudou Filosofia no Rio de Janeiro, onde conheceu a baiana Carolina Leite de Barros, com quem se casou e teve três filhos: Mercedes, Leonardo e Luciano.

Após o falecimento do pai de Barros, o casal se mudou para Corumbá para cuidar da fazenda da família. Com a mudança, Abílio e Carolina deixaram a carreira de professores universitários para se dedicarem ao campo.

Para dar suporte à educação dos filhos, Abílio e Carolina se mudaram depois de alguns anos para Campo Grande, onde o escritor escreveu suas primeiras crônicas para o jornal do sindicato rural do município.
A maior fonte de inspiração de sua escrita era o Pantanal, especialmente em razão do nível de desinformação que as pessoas tinham sobre o bioma. 

Foi criador do movimento com denúncias sobre a matança de jacarés na década de 1980 e é reconhecido como personalidade-chave na preservação, conhecido como o Guardião do Pantanal. Em abril de 2015, durante a abertura da Expogrande, foi homenageado com selo comemorativo dos Correios.

Abílio escreveu nove livros: “Gente Pantaneira”, “Uma Vila Centenária”, “Opinião”, “Histórias de Muito Antes”, “Pantanal – Pioneiros”, “Crônicas de Uma Nota Só (A Era Lula)”, “Recoluta”, “Poesia” e “A Crônica dos Quatro”, com Maria Adélia Menegazzo, Maria da Glória Sá Rosa e Theresa Hilcar.

O autor faleceu em 28 de outubro de 2019, aos 90 anos de idade, após passar duas semanas internado no CTI de um hospital, em Campo Grande.

ARTE

A noite de celebração cultural será ampliada com a Confraria Sociartista, que levará seu projeto Arte na Academia ao local, com uma exposição que destacará a produção de duas de suas integrantes: Adelaide Barbosa Martins e Ana Oiticica.

Adelaide, pintora, ceramista e fundadora da confraria, tem suas raízes nas tradicionais famílias Baís e Barbosa Martins. Sua trajetória artística começou na infância, passando pelo teatro e apresentações musicais em circos de Campo Grande. 

Já Ana Oiticica, professora aposentada, destaca-se em linguagens diversificadas, como pintura e estamparia em tecido, e na criação de bonecos, transitando entre diferentes suportes com grande expressividade.

MÚSICA

A música erudita também terá seu espaço, por meio da parceria entre a ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, do Movimento Concerto. Quem sobe ao palco é o doutor em Música Rafael Salgado, técnico e músico da UFMS e integrante do quarteto de violões Toccata e do duo Entrecordes.

Para finalizar a noite, após a palestra, o público poderá conferir uma apresentação musical no foyer com Alvani Calheiros, músico experiente que já participou de diversos grupos e gravações na cena local e fundou o grupo de estudos JazzLab.

O evento reforça o papel da ASL, que, em outubro, completará 54 anos como a mais alta e representativa entidade literária de Mato Grosso do Sul, de fomentar e celebrar a produção cultural do Estado.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL em homenagem a Abílio de Barros
Data: hoje, às 19h30min.
Local: Auditório da ASL – Av. 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.
 

DIPLOMA NA MÃO, BOTA NO PÉ

Estudantes de MS comemoram formatura na Festa do Peão em Barretos

Grupo não queria festa de formatura convencional, mas sim algo inusitado

27/08/2025 11h30

Fernanda Deluqui, de 29 anos, formanda de Psicologia

Fernanda Deluqui, de 29 anos, formanda de Psicologia ARQUIVO PESSOAL

Nada de vestido longo, terno, salto, penteado ou baile e sim bota, chapéu, xadrez e muito sertanejo.

Acadêmicos do décimo semestre, do curso de Psicologia, da Unigran-Campo Grande, decidiram comemorar sua formatura de uma maneira inusitada e bem longe da cidade em que estudam.

Em vez de optarem pela tradicional festa com colação e baile, decidiram celebrar na Festa do Peão, em Barretos (SP), maior festival de rodeios da América Latina.

De beca e canudo na mão, Fernanda Deluqui (29), Renato Corrêa (41), Roseli de Paula (47), Maicon Lisboa (38) curtiram dois dias de festa, sexta-feira (22) e sábado (23), ao som de Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.

De acordo com a formanda Fernanda Deluqui, a ideia surgiu porque o grupo não queria uma formatura convencional, mas sim algo inusitado.

“Não conseguimos organizar desde o início para pagar a festa tradicional, então, no oitavo semestre, decidimos pensar em algo que tivesse a nossa cara. Barretos foi a escolha perfeita, porque é algo que todos nós gostamos e sempre tivemos vontade de conhecer. Além disso, Bruno & Marrone sempre tocaram nas nossas confraternizações depois da aula, então fazia muito sentido comemorar ouvindo eles ao vivo”, explicou.

“Sempre foi um sonho nosso ir para lá. A gente só acompanhava pelas edições anteriores, mas nunca tinha ido. Como era a nossa formatura, fizemos de tudo para dar certo. Foi como realizar dois sonhos de uma vez: comemorar o fim do curso e viver a experiência da Festa do Peão”, complementou.

Eles saíram de carro de Campo Grande (MS) na quinta-feira (21) e demoraram cerca de oito horas para chegarem em Barretos (SP). Permaneceram no município paulista até domingo (24) e, além de curtirem os shows, ainda aproveitaram para conhecer a cidade.

“É uma energia surreal! Chegamos cedo para acompanhar desde o rodeio, vimos nosso conterrâneo Gustavo, do Mato Grosso do Sul, vencer a montaria e foi muito emocionante. O evento é muito organizado, vibrante e inesquecível. Sem dúvida, ficará para sempre na nossa memória”, comentou o grupo.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é o maior evento de rodeio da América Latina, organizado pelo Clube Os Independentes. A 70ª edição ocorre de 21 a 31 de agosto de 2025, no Parque do Peão, em Barretos, cidade localizada a 719 quilômetros de Campo Grande.

SAÚDE

Uso do aparelho auditivo reduz significativamente o risco de demência, diz estudo

Participantes com perda auditiva que buscaram tratamento tiveram redução de 61% da chance de desenvolver condição, indica trabalho publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama)

27/08/2025 10h00

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral Foto/ Pixabay

Um novo estudo americano mostrou que o uso de aparelhos para o tratamento de perda auditiva é capaz de reduzir significativamente o risco de demência. Entre os participantes que fizeram uso dos dispositivos, houve uma diminuição de 60% dos casos de doenças neurodegenerativas.

O trabalho, publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama), reforça a importância do uso dos aparelhos, que ainda é pouco difundido. Estima-se que apenas 17% das pessoas com perda auditiva moderada ou grave os usam.

A correlação entre demência e a perda auditiva já é conhecida pelos pesquisadores há alguns anos, sendo esta considerada um dos principais fatores de risco para o declínio neurológico. Raquel Molina, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), diz que há algumas hipóteses que podem explicar essa relação.

Além disso, os autores do trabalho apontam que, nos Estados Unidos, pessoas que podem pagar pelos aparelhos geralmente têm acesso a melhores cuidados de saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos, lembra a professora Raquel Molina, embora haja uma fila de espera.

Neste ano, foram publicados os resultados de um estudo que revela evidência dos efeitos da perda auditiva no agravamento do declínio cognitivo na população brasileira. O trabalho incluiu 800 brasileiros com idade média de 50 anos e mostrou que a dificuldade de audição aumenta a progressão do declínio cognitivo.

Pesquisas como essa reforçam a importância da prevenção. Silvana Maziviero, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), afirma que existem perdas que são tratáveis com muita simplicidade, como a presença de rolha de cerume no canal auditivo. “Tem pessoas que convivem com esse cerume por anos sem perceber”. Infecções e otites também são causas tratáveis e reversíveis.

Por outro lado, perdas auditivas progressivas e lentas que ocorrem com o envelhecimento exigem o uso de aparelhos auditivos ou cirurgias com próteses implantáveis. Nesses casos, a especialista ressalta a importância de detectar e intervir o quanto antes no problema. “Quanto mais precoce a gente reabilitar, melhor. Quando o paciente chega mais tarde, é mais difícil”, diz.

Para fazer o diagnóstico ainda nos primeiros estágios do problema, é preciso que a família fique atenta aos sinais, como a dificuldade de comunicação. Isso porque o paciente, quase sempre, não consegue perceber as próprias dificuldades.

Para contribuir com a identificação de problemas auditivos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também disponibilizou neste ano um aplicativo para celular, o hearWHO, que avalia a capacidade de audição.

Além da perda auditiva, a prevenção da demência no fim da vida envolve a atenção a outros fatores de risco. Segundo um estudo brasileiro do ano passado, por meio do tratamento e da prevenção de 12 fatores de risco, quase metade dos casos de demência no País seriam evitados. Entre eles, baixa escolaridade, obesidade e hipertensão também figuram como causas importantes de neurodegeneração na população.

Para Maziviero, também é preciso reduzir o preconceito contra o uso de aparelhos auditivos, ainda cheio de estigmas. Segundo ela, o cuidado com a audição, especialmente nos dias atuais, é fundamental para termos um envelhecimento mais saudável. “É uma poupança que a gente está fazendo, uma reserva auditiva para daqui a alguns anos”.

*SAIBA

14 fatores associados aos casos de demência* 

  1. – Baixo nível educacional;
  2. – Colesterol alto;
  3. – Consumo excessivo de álcool;
  4. – Depressão;
  5. – Diabetes;
  6. – Falta de atividade física;
  7. – Falta de contato social;
  8. – Hipertensão;
  9. – Lesões graves na cabeça;
  10. – Obesidade;
  11. – Perda de audição;
  12. – Perda de visão;
  13. – Poluição do ar;
  14. – Tabagismo.

* Levantamento publicado na revista The Lancet, em 2024.

