Astral

Astral

Confira as previsões do horóscopo desta sexta e atraia boas energias

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, energia e rituais especiais para atrair boas vibrações

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

10/10/2025 - 00h02
Áries

Excelente dia para atividades como yoga e meditação.
No amor: você pode se sentir livre para realizar suas fantasias.
Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Touro

Você não gosta de pedir perdão, mas chegou a hora de pagar pelos seus erros. Uma forma de amenizar isso é através da caridade.
No amor: tenha atitude e tome banho com pétalas de jasmim para se sentir mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

As pessoas estarão azedas com você. Tome banho com mel e acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Câncer

Você enfrenta problemas familiares há mais de um ano. Acenda incenso de sal grosso em casa para limpar as energias.
No amor: quando a união vira fardo, talvez a solução seja a separação.
Cor do dia: âmbar.
Perfume do dia: âmbar.

Leão

Alguém pode estar passando a perna em você no trabalho — fique atento. Evite andar de carro ou ônibus, pois há risco de acidentes.
No amor: a pessoa amada está rebelde. Tome banho e acenda incenso de canela para proteção.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Virgem

Filhos ou netos poderão ter problemas na escola. Um aparelho ou objeto pode quebrar em casa ou no trabalho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Libra

Em vez de pensar em vingança ou processos, mude sua energia. Isso só trava sua vida.
Dica: busque parcerias com quem valoriza seus talentos e coloque-as em prática hoje.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Escorpião

Excelente dia para investir no amor — compre uma lingerie nova ou vá a um local especial.
‍‍ Família: possível conflito com os filhos sobre o fim de semana.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Você pode apresentar sintomas de resfriado. Tome chá de capim-limão e descanse.
No amor: receberá mensagem de um amor do passado.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Capricórnio

Hoje pode levar bronca de chefes ou clientes por causa de invejosos.
Dica: adquira um vaso de arruda para proteger seu ambiente de trabalho.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: açucena.

Aquário

Receberá convite para sair no fim de semana, mas evite — há risco de resfriado ou pneumonia.
Sofre com insônia? Tome chá de manjericão.
Cor do dia: azul.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Aproveite o dia para tirar do papel projetos que estão na sua cabeça.
Tudo indica que darão certo!
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Astral

Horóscopo da Lua Cheia: previsões, alertas e simpatias para cada signo

Confira as previsões da Lua Cheia para todos os signos: energia, amor, alertas espirituais e simpatias com incensos e cores para atrair boas vibrações

07/10/2025 00h00

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Você estará literalmente uivando nessa Lua cheia — cheio de energia e força física.
No amor: sua libido estará alta e isso pode causar problemas.
Dica: tome chá de camomila e acenda incenso de camomila.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Não acredite em tudo o que seus amigos de longa data falam — um deles sente inveja de você.
No amor: siga em frente com seus planos.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Gêmeos

Se sente cólicas, use chá de prímula — notará diferença nos primeiros dias.
Ritual: acenda incenso de prímula.
No amor: receberá convites para sair.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Câncer

O verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom — isso é transmutação.
Ritual: acenda incenso de violeta.
No amor: se o parceiro está chato há tempos, pense em separação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Leão

Conflitos com clientes ou chefes podem surgir — mantenha a calma.
Atenção: cuidado com calçadas lisas e com seu animal de estimação.
No amor: não aceite assédio de patrão.
Ritual: acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Virgem

Se você é mãe, envolva os filhos nas tarefas de casa — isso alegrará o espírito.
Alerta: evite andar ao celular na rua.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada — o resultado será maravilhoso.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: magnólia.

Libra

Seu excesso de vaidade está te prejudicando — no trabalho, comentam pelas costas.
No amor: um ex ou atual pode ter colocado programa espião no seu celular.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: margarida.

Escorpião

Hoje você estará sonolento — tome café para se animar.
No amor: evite sair com várias pessoas ao mesmo tempo, pode dar confusão.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou de emprego sem mudar por dentro.
Dica: pare de se meter na vida alheia e trabalhe sua humildade.
Na fé: você voltou a acreditar e isso é positivo.
No amor: tome banho com pétalas de rosas para autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Se é mulher jovem, trate cólicas e TPM com chá de calêndula, um dia sim e outro não.
No amor: cuidado com elogios de desconhecidos — podem ser ilusões.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Aquário

Fique atento — tentarão aplicar o golpe do PIX.
Dica espiritual: adote um animal de estimação, ele será um protetor espiritual.
No amor: será paquerado nas redes sociais.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Peixes

Cuidado com clientes irritados.
No amor: alguém do trabalho demonstrará interesse de forma intensa.
Ritual: acenda incenso de benjoim para proteção.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: benjoim.

Astral

Horóscopo do dia: previsões e simpatias para amor, saúde e prosperidade

Confira o horóscopo completo de hoje com previsões para todos os signos, dicas de amor, prosperidade e rituais com incensos, cores e perfumes para atrair boas energias

06/10/2025 00h00

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Você precisa adiantar suas compras de Natal para já, pois no período natalino terá uma surpresa fantástica — mas é preciso arrumar o terreno antes.
No amor: não saia paquerando todo mundo.
Ritual: acenda um incenso chamado benjoim para proteção.
Cor do dia: terracota.
Perfume do dia: benjoim.

Touro

Hoje você terá que dar uma palestra ou aula, seja virtual ou presencial. Surgirão problemas para te desanimar, mas mantenha a força de vontade.
No amor: você está prestes a se aproximar da pessoa certa. Um taurino com perfume de cravo-da-índia fica irresistível.
Cor do dia: cravo.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

Gêmeos

Fofocas e intrigas chegarão aos seus ouvidos, mas não deixe que os fofoqueiros vençam.
Ritual: acenda um incenso de breuzinho para proteção.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: cobre.
Perfume do dia: breuzinho.

Câncer

Diminua o sal — há risco de problemas com pressão alta.
No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e terá respostas.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Leão

Hoje podem surgir conflitos com escorpianos no trabalho ou na vizinhança. Evite discutir.
No amor: não dê bola para pessoas comprometidas.
Ritual: tome banho com pétalas de margarida para proteção.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem

Pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão — muitas coisas mudarão.
No amor: escute uma canção que marcou você.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Libra

Você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas — mantenha-se neutro.
No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos.
No amor: não sufoque o parceiro.
Ritual: acenda incenso de alfazema para se acalmar.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

Hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos — e o pior é que eles terão razão.
No amor: há cheiro de traição no ar.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Pare de se sentir abandonado — o Universo nunca te deixou. Tristeza só atrai energias negativas.
Ritual: acenda um incenso “Abre Caminhos” para atrair boas energias.
No amor: um ex pedirá para voltar.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Capricórnio

Hoje acordará com dor nas costas e sensação de peso no corpo. Faça alongamento e coma leve.
No trabalho: poderá levar bronca de chefes e colegas — mantenha a calma.
No amor: ignore desaforos.
Ritual: acenda incenso de lavanda.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Aquário

Algo na sua casa ou no trabalho quebrará.
Ritual: acenda um incenso “Chama Dinheiro” para prosperidade.
No amor: uma paixão da adolescência pode ressurgir.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Peixes

Excelente dia para encontrar um emprego temporário, especialmente em vendas.
No amor: não corra atrás de quem não dá bola.
Ritual: tome banho com pétalas de orquídeas para sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: orquídea.

