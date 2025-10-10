Confira as previsões do horóscopo desta sexta e atraia boas energias

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Excelente dia para atividades como yoga e meditação.

No amor: você pode se sentir livre para realizar suas fantasias.

Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais sensual.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Touro

Você não gosta de pedir perdão, mas chegou a hora de pagar pelos seus erros. Uma forma de amenizar isso é através da caridade.

No amor: tenha atitude e tome banho com pétalas de jasmim para se sentir mais sensual.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

As pessoas estarão azedas com você. Tome banho com mel e acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.

No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Câncer

Você enfrenta problemas familiares há mais de um ano. Acenda incenso de sal grosso em casa para limpar as energias.

No amor: quando a união vira fardo, talvez a solução seja a separação.

Cor do dia: âmbar.

Perfume do dia: âmbar.

Leão

Alguém pode estar passando a perna em você no trabalho — fique atento. Evite andar de carro ou ônibus, pois há risco de acidentes.

No amor: a pessoa amada está rebelde. Tome banho e acenda incenso de canela para proteção.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

Virgem

Filhos ou netos poderão ter problemas na escola. Um aparelho ou objeto pode quebrar em casa ou no trabalho.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Libra

Em vez de pensar em vingança ou processos, mude sua energia. Isso só trava sua vida.

Dica: busque parcerias com quem valoriza seus talentos e coloque-as em prática hoje.

Cor do dia: azul-marinho.

Perfume do dia: musk.

Escorpião

Excelente dia para investir no amor — compre uma lingerie nova ou vá a um local especial.

‍‍ Família: possível conflito com os filhos sobre o fim de semana.

Cor do dia: dourado.

Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Você pode apresentar sintomas de resfriado. Tome chá de capim-limão e descanse.

No amor: receberá mensagem de um amor do passado.

Cor do dia: verde-limão.

Perfume do dia: capim-limão.

Capricórnio

Hoje pode levar bronca de chefes ou clientes por causa de invejosos.

Dica: adquira um vaso de arruda para proteger seu ambiente de trabalho.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: açucena.

Aquário

Receberá convite para sair no fim de semana, mas evite — há risco de resfriado ou pneumonia.

Sofre com insônia? Tome chá de manjericão.

Cor do dia: azul.

Perfume do dia: mirra.

Peixes

Aproveite o dia para tirar do papel projetos que estão na sua cabeça.

Tudo indica que darão certo!

Cor do dia: azaléa.

Perfume do dia: azaléa.