Confira as previsões do horóscopo desta sexta e atraia boas energias

Áries
Excelente dia para atividades como yoga e meditação.
No amor: você pode se sentir livre para realizar suas fantasias.
Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Touro
Você não gosta de pedir perdão, mas chegou a hora de pagar pelos seus erros. Uma forma de amenizar isso é através da caridade.
No amor: tenha atitude e tome banho com pétalas de jasmim para se sentir mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Gêmeos
As pessoas estarão azedas com você. Tome banho com mel e acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Câncer
Você enfrenta problemas familiares há mais de um ano. Acenda incenso de sal grosso em casa para limpar as energias.
No amor: quando a união vira fardo, talvez a solução seja a separação.
Cor do dia: âmbar.
Perfume do dia: âmbar.
Leão
Alguém pode estar passando a perna em você no trabalho — fique atento. Evite andar de carro ou ônibus, pois há risco de acidentes.
No amor: a pessoa amada está rebelde. Tome banho e acenda incenso de canela para proteção.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.
Virgem
Filhos ou netos poderão ter problemas na escola. Um aparelho ou objeto pode quebrar em casa ou no trabalho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Libra
Em vez de pensar em vingança ou processos, mude sua energia. Isso só trava sua vida.
Dica: busque parcerias com quem valoriza seus talentos e coloque-as em prática hoje.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.
Escorpião
Excelente dia para investir no amor — compre uma lingerie nova ou vá a um local especial.
Família: possível conflito com os filhos sobre o fim de semana.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.
Sagitário
Você pode apresentar sintomas de resfriado. Tome chá de capim-limão e descanse.
No amor: receberá mensagem de um amor do passado.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: capim-limão.
Capricórnio
Hoje pode levar bronca de chefes ou clientes por causa de invejosos.
Dica: adquira um vaso de arruda para proteger seu ambiente de trabalho.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: açucena.
Aquário
Receberá convite para sair no fim de semana, mas evite — há risco de resfriado ou pneumonia.
Sofre com insônia? Tome chá de manjericão.
Cor do dia: azul.
Perfume do dia: mirra.
Peixes
Aproveite o dia para tirar do papel projetos que estão na sua cabeça.
Tudo indica que darão certo!
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.