Confira o horóscopo de hoje, 04 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje Vênus, o planeta do amor e da beleza, entra em áries. Assim o ariano estará sedutor, magnético e todos os olhares serão voltados para ele.

Então, ariano, aproveite para conquistar aquela pessoa que você está de olho faz tempo e aquela oportunidade de trabalho que você tanto sonha. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

2 – Touro: continue acreditando na sua intuição e no seu lado espiritual. Portanto, nunca perca a fé. Ultimamente você notou que engordou. Mas não é uma gordura nociva que você precisa se preocupar. Pois ela faz parte da sua personalidade e pode proteger você em caso de doenças. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: hoje você acordará com tosse, espirros e um pouco de dor de garganta. Portanto, use lenço ou echarpe, no seu pescoço, para proteger a garganta mesmo no verão. Nessa terça-feira você sentirá vontade de dar atenção ao seu lado espiritual.

Por isso visite um local como: igreja, templo, terreiro ou ordem. Em casa você poderá fazer uma oração ou meditação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

4 – Câncer: você está com dor nas articulações e nos músculos. Portanto, procure um massagista. Nunca se esqueça que para trabalhar com o público é necessário ter simpatia e empatia. Assim, mesmo você estando com problemas, atenda os clientes com um sorriso no rosto e delicadeza.

Hoje, alguma pessoa ameaçará processar você, mas não se preocupe. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: invejosos inventarão fofocas para seu chefe no ambiente de trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ele não acreditará. Na família: seus filhos ou netos apresentarão sintomas de gripe. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

6 – Virgem: alguém do seu ambiente de trabalho fez Magia para prejudicar você. Mas não se preocupe porque o feitiço virou contra o feiticeiro e está pessoa já está pagando pelo que fez. As chuvas que estão caindo na sua cidade de alguma maneira estão prejudicando você e algumas pessoas da sua família. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: pare de implicar com colegas de trabalho ou subordinados porque você pode ser prejudicado por causa dessa sua implicância. Na família: se você é mãe pare de comparar os seus filhos com os filhos dos outros porque isso faz um mal danado para todos. No amor: conflitos com a pessoa amada. Cor do dia: azul. Perfume do dia: talco.

8 – Escorpião: você acordará com um pouco de falta de ar. Nesse caso, precisará fazer exercícios de respiração. Também faça exercícios de alongamento para evitar dor nas costas.

Na família: se você é mãe ou avó e a aula dos pequenos já começou, então acompanhe essas crianças até a escola. Pois sentirá paz de espírito. No amor: receberá elogios de quem menos espera. Cor do dia: pink. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: finalmente você voltou a frequentar lugares espiritualizados como: igrejas, templos e terreiros. Então, continue assim porque isso faz bem para a sua alma. Também volte a fazer aulas de Dança, Música ou esportes em geral para tirar a raiva acumulada. Lembre-se do antigo ditado: “A raiva é tomar veneno querendo que o outro morra.” No amor: pare de exigir atitudes absurdas da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: seu carro enfrentará problemas mecânicos ou o seu ônibus atrasará por causa de um pequeno acidente. Também tome cuidado para não tropeçar na rua e preste atenção no sinaleiro. Cuidado com golpes envolvendo PIX. No amor: a pessoa amada não estará com a saúde boa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

11 – Aquário: hoje você sentirá saudade de uma pessoa que já desencarnou. Então faça uma oração para ela e use o presente que ela deu para você enquanto estava viva. Não pense em fazer regimes porque será prejudicial para você porque poderá ter uma anemia em consequência disso. No amor: receberá elogio de uma pessoa inesperada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: nessa terça-feira você acordará com dor de cabeça, nariz trancado e dor de garganta. Então reze a oração de São Brás para proteger a garganta. Também tome chás de: erva-doce, hortelã, capim-limão e gengibre. Na família: você receberá um carinho especial de filhos e netos. No amor: a pessoa amada também estará carinhosa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.