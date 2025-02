Confira o horóscopo de hoje, 07 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você está sedutor. Mas cuidado para não seduzir quem realmente você não deseja. Pois as consequências podem ser nefastas. O problema é que você tende a realizar gastos desnecessários nessa sexta-feira.

Para que isso não aconteça faça a seguinte simpatia: ferva folhas de louro, depois espere a água esfriar e após isso derrame o caldo, no seu corpo, do pescoço para baixo. Pois esse ritual limpará sua aura. Cor do dia: verde-oliva. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: preste atenção ao andar na rua, pois poderá escorregar. Então, veja muito bem onde você pisa. Hoje sua intuição estará poderosa, então antes de tomar qualquer decisão, preste atenção nos sinais sobrenaturais.

No trabalho: taurinos sempre costumam ter conflitos com librianos. Então procure manter distância de colegas do signo de libra. Pois librianos são rivais naturais de taurinos. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: não tome bebidas com álcool hoje, pois você tende a se exaltar e a fazer besteira. Não marque encontro com pessoas que você só conhece por Internet porque correrá perigo. No amor: seu sonho é ser mais sedutor, por isso preparei uma simpatia que deve ser feita nessa sexta-feira de Lua crescente. Prepare uma banheira ou bacia grande.

Então encha o recipiente de água morna. Após isso coloque pétalas de rosas e canela. Assim entre na banheira ou bacia e tome banho. O resultado será maravilhoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

4 – Câncer: hoje você estará exaltado precisando de uma magia para se acalmar. Então existe uma simpatia que deixa o canceriano calmo e sereno, que funciona assim: coloque água morna numa banheira ou bacia gigante.

Após isso coloque pétalas de alfazema com cravo da índia. Depois entre na banheira ou bacia e tome banho com essa água. Essa simpatia trará leveza a sua alma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não saia para a balada hoje porque corre o risco de sofrer acidente de carro e de um ex ciumento aparecer no meio da festa e estragar tudo.

Na família: se você é mãe, precisa fiscalizar as lições de casa dos seus filhos e realizar as tarefas com eles porque o resultado será maravilhoso e as crianças se sentirão mais seguras. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você acordará com tosse, espirros, dor de cabeça e sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce. Na família: conflitos com pais e sogra. Essa sexta-feira de Lua crescente é ideal para banho de proteção, o recomendado é esse: numa banheira ou bacia gigante, coloque água morna, depois ponha erva-doce e folhas de hortelã.

Após isso entre na banheira ou na bacia e se banhe com essa água. Pois se sentirá leve depois dessa simpatia. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

7 – Libra: cuidado para não implicar com pessoas à toa. No trabalho: geralmente librianos tendem a implicar com taurinos no ambiente de trabalho. Então, para evitar confusão, fique longe de colegas do signo de touro. Pois se brigar com algum taurino, correrá o risco de perder o emprego e não conseguir arrumar outro melhor. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: colegas invejosos e a própria concorrência farão fofocas para seu chefe e clientes no trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ficará na cara que essas pessoas estão erradas.

Na família: fiscalize a lição de casa dos seus filhos e realize as tarefas com eles, pois assim as crianças se sentirão mais seguras. Se você é jovem, existe o risco de engravidar hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o dia fazendo exercícios, como exemplo: corrida ao ar livre. Pois isso trará mais disposição para o trabalho.

Aliás você perdeu muitos clientes porque acham que a sua pessoa tem cara amarrada. Mas, com exercícios físicos, antes do batente, isso melhorará. Conhecidos estão sofrendo por causa do excesso de chuvas e isso afetará você de alguma forma. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá enjoos e tonturas que podem ser sintomas de alguns probleminhas. Aliás, a cegonha está rondando você ou alguém da sua família. Se você é jovem está num período muito fértil e pode engravidar.

No trabalho: não compartilhe suas senhas e nem seus códigos bancários ou de serviços digitais com ninguém. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: na sua cidade há um excesso de chuvas que está atrapalhando seu trabalho. Portanto, foque também nas vendas e nos serviços virtuais.

Mesmo assim terá problemas com as entregas de alguns produtos. Na família: se você é mãe, seu filho pode se machucar na escola. Mas não será nada de grave. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: invista nos seus dons artísticos e nas suas habilidades manuais, pois eles serão sua segunda fonte de renda.

Hoje você acordou com saudades da comida caseira da vovó. Então não perca tempo e reproduza essa receita na sua cozinha. Pois sentirá uma paz de espírito depois disso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.