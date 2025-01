Confira o horóscopo de hoje 15 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você pode colocar tudo o que está sentido para fora sem receios. Pois a quarta-feira é representada por Mercúrio, o planeta das comunicações. No trabalho: a sua pessoa estará com mais facilidade de aprender coisas novas. Na família: se você é mãe está muito estressada com as férias escolares das crianças e dos adolescentes. Mas há uma solução para isso: em muitas cidades há colônias de férias gratuitas e atividades recreativas com entrada franca para crianças enquanto você trabalha. Então vale a pena tentar essa solução. No amor: fique à vontade para falar tudo o que pensa. Cor do dia: rosa-choque pink. Perfume do dia: rosa.

2 – Touro: você continua ainda cometendo exageros alimentares. Mas pode equilibrar isso com atividades físicas que podem ser feitas na sua própria casa, como: aulas de danças virtuais, corridas no bairro onde mora e até mesmo pode se oferecer para ensinar atividades físicas para as crianças de suas vizinhas que estão em férias. Talvez com essa última opção você ganhe até um dinheiro a mais. Nessa quarta sua intuição estará aflorada e poderá ter sonhos premonitórios. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

3 – Gêmeos: a quarta-feira é regida por Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então se você precisa finalizar algum projeto formal, intelectual ou artístico você conseguirá. No amor: se pretende terminar um relacionamento, o melhor dia é hoje.

Na família: lembre-se que criança não namora, nem por brincadeira. Assim tente evitar que seus filhos adolescentes tragam os namorados para dormir em casa e vice-versa.

Pois se isso continuar, existirão consequências pesadas na metade do ano. Não leve a sério, aquela expressão enganosa: “antes na minha casa, do que na dos outros.” Aliás, crianças e adolescentes devem ser protegidos. Cor do dia: azul-celeste. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: hoje você estará melancólico, mas não deixe a depressão e nem a tristeza tomarem conta de você. Então coloque sua música preferida e faça exercícios físicos. Na família: ultimamente você anda rígido com os filhos e isso é um aspecto positivo.

Mas, nessas férias, deixe que as crianças brinquem no quintal ou no jardim. No amor: quarta-feira é sempre um excelente dia para o diálogo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: nessa quarta-feira você poderá aproveitar para ter uma conversa franca com pessoas do seu trabalho, por exemplo: patrão, chefe, colegas, fornecedores e prestadores de serviço. Mas com os vizinhos, ainda é melhor manter silêncio.

No amor: sinta-se livre para declarar seus sentimentos. Na família: agora nas férias escolares não deixe as crianças dormirem na casa de amiguinhos ou vizinhos, pois nunca sabemos a intenção dos adultos que mora em casas que não conhecemos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: amêndoas ou castanhas.

6 – Virgem: com relação a sua saúde ou à saúde de algum familiar essa quarta-feira facilitará uma conversa com os médicos. No amor: tenha uma conversa séria com seu pretendente. No trabalho: seja simpático e não demonstre cansaço. As vezes isso parece difícil, mas precisamos ser fortes. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: se você tem alguma dívida ou está devendo para alguém, hoje é um excelente dia para uma negociação amigável. Na família: não cobre para que seus filhos sejam iguais a sua pessoa principalmente em assuntos particulares, como por exemplo: gostos pessoais.

No amor: você terá vontade de escutar a pessoa amada e isso trará excelentes resultados. Cor do dia: vermelho. Perfume: patchuli.

8 – Escorpião: hoje pense numa dúvida, depois pegue um livro qualquer e abra numa página aleatória. Pois nessa mesma página haverá a solução para sua dúvida.

Na família: escute os mais velhos porque hoje você vai se surpreender. No amor: o olhar da pessoa amada já falará tudo. Cores do dia: areia, marfim e nude. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: nessa quarta-feira, ligue o rádio em uma emissora aleatória e escute a música ou mensagem que tocar porque ela responderá a muitas dúvidas que você tem. Na família: evite discutir com familiares por problemas que não tem a ver com você.

No amor: um passeio simples, que pode ser na rua da sua casa, trará boas lembranças ao casal. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: qualquer aroma de frutas.

10 – Capricórnio: caso você seja empreendedor ou empresário e deseja contratar um novo funcionário, faça a entrevista com ele hoje mesmo. Na família: se você é mãe, as crianças nas férias escolares estão trazendo estresse e cansaço para você.

Mas, nessa quarta-feira, vale à pena levar seus filhos no ambiente de trabalho e explicar tudo sobre sua função. Com certeza, eles amarão. No amor: fale sobre tudo o que você quiser com o seu parceiro. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: erva-doce ou hortelã.

11 – Aquário: hoje você ganhará elogios de clientes e de chefes. Aliás, se você também faz serviço voluntário, por favor, não abandone porque a sua pessoa é uma peça importante.

No amor: um pretendente vai se declarar. Na família: uma nora ou genro irá conversar com você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: quarta-feira é sempre um dia místico para você. Pois você tem compromisso em algum templo ou no interior da sua alma mesmo.

Aliás, é nesse dia que você mais consegue se conectar com o misticismo. Na família: hoje traga um pouco de esoterismo para seus parentes mesmo que eles não acreditem. No amor: terá surpresas se der um presente místico à pessoa amada. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.