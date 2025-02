Confira o horóscopo de hoje, 17 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você receberá vários elogios no trabalho. Mas um cliente virtual tentará dar um golpe através do PIX. Portanto: cuidado. No amor: uma pessoa do passado tentará uma reaproximação. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: o taurino é o tipo daquela pessoa que aguenta desaforos calada. Mas quando chega ao limite, estoura e acaba falando até o que não deve.

Os astros avisam que hoje uma pessoa tentará testar seus limites para depois chamar você de desiquilibrado. Portanto, muita calma nessa hora. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

3 – Gêmeos: hoje você se levantará com um pouco de dor de garganta. No trabalho e na vizinhança caluniarão a sua pessoa.

Mas você precisa manter a calma. Se você tem uma pendência na Justiça, a tendência nessa semana é perder a causa. Portanto para controlar os nervos tome chá de manjericão. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: nessa segunda você se levantará com pigarra na garganta e um pouco de coriza no nariz. Assim tome chá de gengibre e depois faça gargarejo com malva. Na família: se você é mãe discutirá com filhos e netos por causa de estudo. Então se imponha. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: durante a manhã você precisa comer pelo menos uma fruta para se manter saudável. Ultimamente você tem sentido muita sede, portanto, tome água e sucos para evitar problemas nos rins.

Na família: não aceite que os filhos tragam os namorados para dormir na sua casa e que voltem de madrugada. Estabeleça regras e horários, senão os jovens podem montar em cima de você.

Não acredite naquela frase que diz: “Melhor em casa do que na rua”. Pois sempre quando você tenta ser uma mãe liberal, acaba na depressão. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: no momento você se encontra estressado devido aos problemas de saúde de familiares. Então procure relaxar tomando chá de camomila e fazendo exercícios físicos em casa mesmo. Cuidado com os vizinhos, pois alguns estão com péssimas intenções com pessoas da sua família.

Portanto, nunca deixe crianças e idosos sozinhos em casa. Aliás, coloque câmeras em sua residência o mais rápido possível. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: você acordará com dor nos músculos. Mas pode resolver isso rápido, se fizer exercícios de alongamento pela manhã.

Na família: seus filhos estão mentindo porque estão namorando, às escondidas, com pessoas que você não aprova e o seu companheiro está omitindo várias informações inclusive financeiras. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: hoje têm fofocas e intrigas no trabalho. Mas você não deve reagir. Um ex fará chantagens com fotos suas, mas se você sentir ameaçado denuncie às autoridades competentes.

Nessa segunda você também sentirá cólicas e dor de barriga, então para controlar isso tome chá de calêndula. Cor: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

9 – Sagitário: não compre e não venda nada por Internet hoje, pois poderá cair em golpes e ter prejuízos horríveis. Se o seu emprego não exige uniforme, então se vista com uma cor viva hoje para expulsar o desânimo. Assim você se sentirá mais alegre. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 - Capricórnio: atravesse a rua somente no sinaleiro e na faixa de pedestres para não sofrer acidentes. Hoje tentarão dar o golpe do falso comprovante de pagamento. Portanto, tome cuidado. Na família: a escola do seu filho chamará você devido ao mau comportamento dele. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

11 – Aquário: se você é vendedor ou trabalha com comércio, tentarão dar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, fique atento. Hoje uma pessoa contará uma história de vida parecida com a sua e lágrimas cairão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: cuidado ao andar na rua e ao fazer serviço de casa, pois você poderá ter uma pequena queda. Portanto, preste atenção. Também tome cuidado com a bolsa ao esperar o ônibus e dentro do coletivo. Pois os ladrões estão vivos.

Hoje, no trabalho, você sentirá vontade de soltar a voz. Então faça seu trabalho cantando, mesmo que seja baixinho. Lembre-se do ditado: “Quem canta, seus males espanta.” Cor do dia: prata. Perfume do dia: gardênia.