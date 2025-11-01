Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o sábado é Saturno. Atenção: do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro um portal sobrenatural se abre permitindo a conexão de quem já se foi desse planeta

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

01/11/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje é dia de todos os santos e o ariano é protegido por vários santos. Então ore e peça proteção para todos os santos de que você gosta, pois você enfrentará um turbilhão em novembro. Acenda incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: no dia de todos os santos se apegue ao seu santo favorito. Pois nesse mês sua máscara vai cair, pois tudo o que você fez de errado aparecerá. Portanto, peça iluminação aos santos. Também acenda incenso de girassol. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: girassol.

3 – Gêmeos: Para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: peça proteção hoje no dia de todos os santos, pois enfrentará problemas familiares sérios e terá despesas financeiras. No amor: poderá perder a pessoa amada. Portanto, acenda incenso de sete ervas e tome banho com sete ervas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

5 – Leão: hoje é dia do leonino fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: o virginiano para se dar bem esse mês precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor.

Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você lucrará muito esse mês e todo seus esforços serão recompensado. Mesmo assim acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: há vários pretendentes de olhos em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: hoje sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro.

No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, tomem cuidado para não esquecer coisas importantes por aí

29/10/2025 00h02

1 – Áries: a Lua crescente é excelente para conseguir um novo emprego, começar novos projetos e praticar novos esportes. Acenda incenso de benjoin para ter proteção nos negócios. No amor: um amor que começa na Lua crescente fica intenso, mas pode acabar na Lua minguante, pense nisso. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: hoje você pode comer a feijoada de quarta-feira à vontade. No trabalho: terá conflitos com colegas. Mas será elogiado por chefes e clientes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: excelente dia para investir dinheiro no banco e realizar vendas. Nessa quarta-feira você deve acender incenso de louro para prosperidade e sucesso. Hoje se for cozinhar tempere a comida com louro. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: continue se esforçando com ânimo, pois será recompensado. No amor: hoje um admirador fará uma declaração de amor. Na família: sogra e cunhados chamarão a sua atenção, mas não ligue para eles. Nessa quarta-feira acenda incenso de canela para ter sucesso. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: hoje bateu aquela vontade de fazer procedimentos estéticos novamente. Mas você deve esquecer isso porque não dará certo. Para se sentir sensual acenda um incenso chamado dama-da-noite em casa e no trabalho. No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: dama-da-noite.

6 – Virgem: nessa quarta-feira você acordou com a autoestima baixa. Mas para não se sentir assim, vista a roupa de que você mais gosta desde que sua empresa não exija uniforme, faça a maquiagem que fica melhor em você e vá trabalhar de cabeça erguida. Para aumentar a autoestima acenda um incenso de patchuli no trabalho e em casa. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: hoje você acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, aproveite seus intervalos no trabalho para realizar alongamento e exercícios de postura. Acenda um incenso de alecrim para ajudar na memória e na disposição. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá com hortelã e capim-limão. Também acenda incensos de hortelã e capim-limão em casa e no trabalho. No amor: receberá declarações de amor virtualmente. Cor do dia: verde-capim. Perfumes do dia: capim-limão e hortelã.

9 – Sagitário: aproveite que quarta-feira é um dia místico para se conectar com a Espiritualidade. Então vá a um lugar religioso que pode ser: igreja, templo ou terreiro. Hoje faça uma reflexão. Mas também agradeça e aproveite para realizar pedidos ao universo. Acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega terá um pequeno problema. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes. Na vida, a qualidade que a sua pessoa realmente precisa ter é disciplina, para isso você deve acender um incenso de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: receberá notícias do falecimento de uma pessoa um tanto distante. Portanto, ore pela sua passagem. Na família: um filho ou um neto ou uma criança próxima precisará de você. No amor: um amor do passado estará de olho na sua pessoa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: receberá bronca de chefes e clientes, portanto preste atenção no seu trabalho. Cuidado para não esquecer um objeto importante por aí. No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça é Marte, portanto, mantenha a calma

28/10/2025 00h02

1 – Áries: cuidado com assaltos e roubos com violência. Portanto, hoje não ande sozinho, assim prefira ir aos compromissos com algum amigo ou colega. No amor: não fale mal de ex. Tome banho de pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: cuidado com discussões no ambiente de trabalho. No amor: taurino com perfume de cravo-da-índia é irresistível. Acenda incenso de cravo-da-índia para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos:  hoje, em sua casa ou no local onde você está, algum aparelho travará ou quebrará. Portanto, preste atenção. Também tenha cuidado ao dirigir porque seu carro poderá apresentar algum tipo de defeito. No amor: você se encantará por uma pessoa que conhecerá hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

5 – Leão: Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. No amor: curta os bons momentos com a pessoa amada. Cor do dia: tijolo. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: hoje ligue o rádio aleatoriamente e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: você precisa ser mais romântico. Tome banho de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: excelente dia para praticar esportes e você ganhará até prêmios. Procure praticar esportes com seus filhos ou netos porque isso trará uma muita alegria para eles. Porém não gaste dinheiro demais hoje, pois isso trará problemas. Cor do dia: marfim. No amor: não saia com a pessoa amada hoje à noite porque a confusão está no ar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Acenda incenso de 7 ervas para proteção. Aliás, um banho de 7 ervas fará bem para você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

9 – Sagitário: pare de bobear e corra atrás de clientes, se quiser lucrar. Também anuncie seus produtos ou serviços de forma virtual e presencial. Acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: fale menos e procure tomar a iniciativa. Na família: discutirá com crianças e jovens da família. No amor: você está desconfiando da pessoa amada. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, invejosos aprontarão com você. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: tomar a atitude para ser feliz, também faz parte da vida. Cor do dia: verde. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: para conseguir freguesia e ter lucros acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, que na mesma hora você verá a diferença. No amor: se a pessoa amada estiver emburrada, não insista. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: crisântemo.

