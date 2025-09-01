Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, os signos precisam fazer simpatias hoje para que setembro seja próspero

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

01/09/2025 - 05h00
1 – Áries: hoje é primeiro de setembro. Então para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: nesse mês para ter proteção e afastar a inveja acenda um incenso de sete ervas hoje. Também tome um banho de sete ervas nesse dia primeiro de setembro. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma do campo.

3 – Gêmeos: hoje é dia do geminiano fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: para se dar bem, nesse mês, com amizades, colegas de trabalho e amores acenda um incenso de mel, que ele acabará com a amargura das pessoas ao redor. Hoje você poderá ganhar um aumento de salário ou presentes dos chefes e patrões. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

5 – Leão: o leonino para se dar bem, em setembro, precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos em setembro. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, em setembro, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: dê um presente para a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de setembro sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro. No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: no dia primeiro de setembro faça a simpatia de soprar pétalas de flores na frente da sua casa. No amor: um colega de trabalho está apaixonado por você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores silvestres.

Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje é o dia ideal para reflexões.

28/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje você acordará com dor nos músculos. Portanto procure um massagista e faça compressa com arnica. No trabalho: se deseja procurar um novo curso ou mudar de área, saiba que arianos são excelentes profissionais na área de saúde. Pois os melhores médicos e enfermeiros são arianos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: arnica.

2 – Touro: você acordará um pouco desanimado. Portanto acenda incenso de bergamota para ânimo. No trabalho: hoje tentarão caluniar você no trabalho. Mas não faça escândalos porque a máscara da pessoa cairá logo. No amor: não se envolva com pessoas divorciadas ou com filhos de outros relacionamentos porque você não aguentará o tranco. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

3 – Gêmeos: tentarão passar a perna em você no trabalho. Portanto, fique de olho. Mas você deve perder a mania de querer processar as pessoas sem motivo porque isso leva a sua vida para trás. Tome chá de manjericão, antes de dormir, contra a insônia. No amor: não é hora de contar segredos para a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: manjericão.

4 – Câncer: para ter sorte, principalmente, na área financeira, use o arquétipo do trevo. Tenha objetos com forma de trevo e acenda incenso de trevo. No amor: se você é jovem e tem o sonho de ser mãe, há grande possibilidade de engravidar. Cor do dia: verde. Perfume do dia: orquídea.

5 – Leão: pare de exigir atenção o tempo todo das pessoas. Pois o mundo não gira em torno de você. No trabalho: você precisa ser mais responsável e cumprir seus horários corretamente. Acenda incenso de sálvia branca para se sentir mais responsável. No amor: os parceiros ideais são do signo de touro e gêmeos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

6 - Virgem: cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você sempre está buscando a Justiça e exigindo uma reparação. Mas precisa analisar se não está fazendo isso o tempo inteiro e de forma exagerada. Pois o exagero pode deixar as pessoas com medo de você, fato que gera afastamento e acaba com grandes oportunidades. No amor: falar mal dos ex parceiros afasta excelentes pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: nem pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: pare de stalkear e de pesquisar tudo sobre seu ex. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

9 – Sagitário: pare de tentar controlar os hábitos e gostos das pessoas. Pois isso é uma falta de respeito com o próximo. Aliás é isso que não está deixando sua vida ir para frente. Além disso, você precisa acender um incenso chamado, Abre Caminhos, para destravar muitas coisas. No amor: não trate a pessoa amada como escrava. Cor do dia: amarelo. Perfumem do dia: margarida.

10 – Capricórnio: você está sofrendo de insônia e distúrbios do sono, então tome chá de camomila antes de dormir. Acender incenso de camomila no lar também ajuda. No amor: ofereça chá de camomila para a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: camomila.

11 –Aquário: hoje você estará se sentindo um pouco pesado e até o ambiente estará pesado para você. Para afastar esse peso estranho e essa energia depressiva acenda incenso de pitanga em casa e no trabalho. Aliás, suco de pitanga também faz bem para sua saúde. No amor: cuidado com o charme de certos clientes e de alguns colegas de trabalho. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

12 – Peixes: nessa quinta-feira você lucrará no seu trabalho. Mas cuidado ao pegar Uber ou contratar serviços de entrega por aplicativos porque poderá sofrer golpes. No amor: pretendentes não faltam para você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto use a sua comunicação somente para fazer o bem

27/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje você acordará rouco, com um pouco de dor de garganta. Então faça gargarejo com malva porque a voz é o seu principal instrumento de trabalho. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

2 – Touro: nessa quarta-feira você receberá elogios de uma pessoa de personalidade difícil. No trabalho: pessoas estão se aproveitando de você, pois de alguma forma você sempre acaba fazendo as obrigações delas. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: tome banho de pétalas de jasmim para ficar atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas muito próximas tentarão calar a sua voz. Mas basta você não deixar. Nem todos os trabalhos espirituais, que você encontra pela rua, são para você. Portanto, não tenha medo e respeite as crenças dos outros. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

4 – Câncer: hoje você terá dificuldades para exercer tarefas complexas e lições escolares. Então preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio. No amor: não saia com desconhecidos. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

5 – Leão: você acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de erva-doce. No trabalho: colegas de serviço tentarão passar a perna em você. Portanto, fique de olho. No amor: fazer atividades físicas com a pessoa amada ajuda a criar conexões. Acenda incenso de erva-doce para criar afinidades com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

6 – Virgem: pessoas tentarão fazer piadas com você no ambiente de trabalho. Mas faça uma cara séria e fique firme. Além disso, não tente derrubar adversários envenenando as outras pessoas com intrigas porque isso gera karma. Na família: ajude crianças e adolescentes, da sua casa, com as tarefas escolares. Pois eles esperam isso de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

7 - Libra: não pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: a pessoa amada colocou um aplicativo espião no seu celular. Acenda incenso de flor de cerejeira para aumentar a autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões, colegas e familiares estarão com a cara amarrada para você. Portanto, acenda um incenso de canela para aumentar a sensação de bom humor nos lugares que você frequenta. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

9 – Sagitário: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 – Capricórnio: para evitar depressão e a falsa sensação de que sua vida não anda, acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Pois as oportunidades estão na sua frente, mas o problema é que você se nega a enxergar. No amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

11 –Aquário: clientes insatisfeitos e colegas invejosos falarão mal de você para chefes e patrões. Mas mantenha a calma. Portanto, acenda incenso de arruda em casa e no trabalho para espantar a inveja. No amor: não se ache feio por causa de supostas rejeições. Ninguém rejeitou você, os pretendentes mostraram apenas as reais personalidades deles. Então, o que você chama de rejeição, os astros sabem que é livramento. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: não fique postando tudo de bom que acontece na sua vida porque isso atrai invejosos. Para se proteger dos invejosos e se sentir mais atraente acenda incenso de orquídea. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: orquídea.

