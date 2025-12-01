Confira o seu horóscopo de hoje 01/12 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: para ter sorte no mês de dezembro, faça a seguinte simpatia: coloque três doces ou três brinquedos na frente da sua casa. Se no final do dia alguém pegar, você terá três desejos atendidos nesse mês. No amor: acenda incenso de patchuli para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: fique sempre em vigilância para não ser enganado por parentes gananciosos e nem por colegas, de trabalho, invejosos.

No amor: hoje é o dia ideal para romper relacionamentos com traidores principalmente se eles forem dos signos de leão ou gêmeos. Aliás, evite se relacionar com pessoas desses signos. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: no dia primeiro de dezembro, o geminiano precisa fazer a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: hoje ofereça um quindim para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. Pois em menos de uma semana já verá excelentes resultados. No amor: não se queixe tanto para a pessoa amada, pois isso faz com que ela perca a admiração por você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: as pessoas andam muito amargas e azedas com você. Então nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: coloque mel no chá e na sobremesa da pessoa amada, assim deixe a magia acontecer. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: para atrair prosperidade, nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: tome banho de maracujá, do pescoço para baixo para atrair o amor. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: flor de maracujá.

7 - Libra: o libriano gosta de comprar e consumir. Então comprar algo novo sempre no primeiro dia de cada mês traz prosperidade.

Assim, fique à vontade para fazer o que você mais gosta, libriano!

Só não vale adquirir mas dívidas!

No amor: ouça mais a sua intuição.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: hoje, para garantir paz o mês todo, adquira um vaso com lírio da paz para sua sala. Pois essa planta é um amuleto importante. No amor: cuidado com pessoas interessadas só em dinheiro. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje é dia primeiro de dezembro. Então para começar o mês com prosperidade acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Também faça a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: realizar simpatias e rituais, em casal, ajuda a manter a chama da paixão acesa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, no mês de dezembro inteiro, hoje acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: tomar banho junto com a pessoa amada ajuda a criar conexões sentimentais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de dezembro, o aquariano precisa fazer a simpatia de soprar canela em frente à porta de casa para trazer prosperidade, proteção e amor. Também acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: o pisciano precisa fazer uma oração para ter sabedoria e prosperidade no mês que está entrando. Além disso, hoje acenda um incenso de arruda para expulsar a energia da inveja. No amor: o dia está excelente para declarações de amor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.