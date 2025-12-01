Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 01/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a segunda-feira é a Lua

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

01/12/2025 - 00h02
1 – Áries: para ter sorte no mês de dezembro, faça a seguinte simpatia: coloque três doces ou três brinquedos na frente da sua casa. Se no final do dia alguém pegar, você terá três desejos atendidos nesse mês. No amor: acenda incenso de patchuli para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: fique sempre em vigilância para não ser enganado por parentes gananciosos e nem por colegas, de trabalho, invejosos.

No amor: hoje é o dia ideal para romper relacionamentos com traidores principalmente se eles forem dos signos de leão ou gêmeos. Aliás, evite se relacionar com pessoas desses signos. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: no dia primeiro de dezembro, o geminiano precisa fazer a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: hoje ofereça um quindim para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. Pois em menos de uma semana já verá excelentes resultados. No amor: não se queixe tanto para a pessoa amada, pois isso faz com que ela perca a admiração por você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: as pessoas andam muito amargas e azedas com você. Então nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: coloque mel no chá e na sobremesa da pessoa amada, assim deixe a magia acontecer. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: para atrair prosperidade, nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: tome banho de maracujá, do pescoço para baixo para atrair o amor. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: flor de maracujá.

7 - Libra: o libriano gosta de comprar e consumir. Então comprar algo novo sempre no primeiro dia de cada mês traz prosperidade.

Assim, fique à vontade para fazer o que você mais gosta, libriano!

Só não vale adquirir mas dívidas!

No amor: ouça mais a sua intuição.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: hoje, para garantir paz o mês todo, adquira um vaso com lírio da paz para sua sala. Pois essa planta é um amuleto importante. No amor: cuidado com pessoas interessadas só em dinheiro. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje é dia primeiro de dezembro. Então para começar o mês com prosperidade acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Também faça a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: realizar simpatias e rituais, em casal, ajuda a manter a chama da paixão acesa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, no mês de dezembro inteiro, hoje acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: tomar banho junto com a pessoa amada ajuda a criar conexões sentimentais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de dezembro, o aquariano precisa fazer a simpatia de soprar canela em frente à porta de casa para trazer prosperidade, proteção e amor. Também acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: o pisciano precisa fazer uma oração para ter sabedoria e prosperidade no mês que está entrando. Além disso, hoje acenda um incenso de arruda para expulsar a energia da inveja. No amor: o dia está excelente para declarações de amor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 27/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Saturno

27/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: se você trabalha com vendas, hoje será um excelente dia. Mas cuidado com sócios porque eles tentarão passar o golpe em você. No amor: controle o seu ciúme. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: fique de olho em parentes fofoqueiros e em colegas de trabalho invejosos. No amor: se pedir alguém em namoro hoje, terá sorte. Tome banho com pétalas de jasmim para a autoestima. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nessa quinta-feira você poderá perder um animal de estimação e esquecer um objeto precioso na rua ou no trabalho. Portanto, preste atenção. No trabalho: se você realizar artesanatos manuais, ele será sua segunda fonte de renda. Pois fará sucesso. Cor do dia: azul. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje.

O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: algum eletrodoméstico dará problemas em casa ou no trabalho. Além disso, precisará tomar cuidado com acidentes na rua. Se você é mãe ou responsável por algum menor de idade, a sua pessoa precisa fazer as tarefas de casa juntos com os pequenos. Pois eles são carentes desse tipo de acompanhamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: um suspeito tentará entrar na sua residência ou no seu trabalho. Portanto, coloque as câmeras em ação e reforce sua segurança. No amor: surgirá um pretendente com vida financeira boa. Na família: um parente idoso falecerá brevemente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se receber o salário hoje, dê prioridade para comida e para os pagamentos dos boletos com os serviços necessários para a sobrevivência.

Pois se gastar em futilidades, terá consequências ruins. No trabalho: hoje receberá elogios de patrão e clientes. Porém, cuidado ao sair na rua porque um cachorro poderá morder você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com objetos delicados. Pois você poderá quebrar coisas sem querer. No trabalho: conflitos com chefes e clientes poderão acontecer. Na família: as crianças poderão acordar com sintomas de resfriado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: se você sonha em ter uma horta no quintal ou plantar vegetais frutíferos em vasos no seu apartamento, a hora é agora, pois a Lua está nova.

Mas pare de se intrometer na vida de vizinhos e de familiares. Aliás você já se ferrou por isso no passado. Então deve evitar o mesmo erro agora. Cor do dia: anil. Perfume do dia: talco.

10 - Capricórnio: se você é uma capricorniana jovem, precisa tomar cuidado para não engravidar hoje, a não ser que você queira. Pois os astros estão vendo sua família aumentar. Ao andar pela rua, preste atenção para evitar sustos. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: hoje um animal abandonado cruzará o seu caminho e mesmo tento bichinhos em casa, a melhor solução é adotar. Pois animais são anjos.

Nessa quinta-feira alguns clientes e colegas de trabalho tentarão passar a perna em você. Portanto, cuidado. No amor: você se lembrará de uma paixão do passado e a imagem dela surgirá do nada nas suas redes. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje escute sua música preferida e coisas mágicas acontecerão. Se você é mãe ou avó, terá uma surpresa ao conversar com as crianças sobre a escola. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Astral

Confira o seu horóscpo de hoje, 26/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quarta é Mercúrio

26/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: você está com vontade tirar fotos com o Papai Noel e com as decorações natalinas da cidade. Então não tenha vergonha e fique à vontade. No amor: tome banho com pétalas de rosas vermelhas para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

2 – Touro: hoje na rua encontrará alguém conhecido que não vê há anos. No amor: se você não correr atrás, não terá o romance que tanto sonha. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: nessa quarta-feira você precisa acender um incenso de rosas amarelas porque recebeu visitas pesadas no lar e no trabalho em dias anteriores.

Na hora do almoço ou do jantar faça a simpatia das pétalas de rosas amarelas para expulsar energias negativas na hora da refeição: coloque pétalas de rosas amarelas debaixo do seu prato e depois descarte essas mesmas pétalas em água corrente.

Na família: se você é mãe relembre, com seus filhos, como era divertida a sua infância na escola. No amor: controle seus nervos e não tenha crise de ciúmes. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: nessa quarta-feira você precisa fazer uma oração aos antepassados. Também aproveite para iniciar as tradicionais novenas de igrejas porque receberá bênçãos e avisos espirituais. Cuidado ao expor suas opiniões políticas nas redes sociais porque não será bem interpretado.

Na família: reúna as crianças e explique sobre a importância dos estudos para o futuro. No amor: se imponha e não deixe a pessoa amada ficar de cobranças absurdas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: o barulho da vizinhança e do ambiente de trabalho incomodará você. Porém não reclame porque será pior. Tome cuidado ao falar ao celular na rua ou no ponto de ônibus porque corre o risco de assaltos. Também tome cuidado ao estacionar seus veículos ou ao andar de ônibus, pois os ladrões estão de olho.

Na família: aproveite para contar histórias para dormir às crianças ou aos idosos porque você se sentirá leve. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: areia. Perfumes do dia: tulipa ou begônia.

6 – Virgem: nessa quarta-feira postagens ou vídeos seus podem viralizar nas redes sociais com grande possibilidade de você se transformar em um influenciador famoso.

Na família: não imponha para seus filhos, as profissões que você deseja para eles. No amor: existirão brigas e conflitos, portanto, mantenha a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: pessoas acusarão você de ficar de ostentação nas redes sociais, mas não dê bola. Há possibilidades da sua pessoa ser demitida, mas encontrará um emprego melhor. No amor: cuidado com golpistas nas redes sociais. Na família: você descobrirá uma traição, mas não deverá fazer escândalos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: golpistas tentarão enganar você através das redes sociais, portanto, tome cuidado. Se você vende algum produto, não mande o produto antes para o cliente pagar depois. Também tome cuidado com o golpe do PIX falso. Na família: parentes tentarão passar a perna em você.

No amor: não faça tudo o que a pessoa amada deseja, pois você não está tendo reciprocidade. Um ex ciumento cruzará o seu caminho, assim não se esqueça de pedir ajuda às autoridades competentes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje você sentirá dores nos ombros e nos músculos. Portanto, procure um massagista profissional. Excelente dia para começar uma atividade física, como: esporte, dança ou ginástica.

Na família: se há membros narcisistas, a melhor solução é se afastar. No amor: conflitos com a pessoa amada, afinal vocês dois falam demais. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: nessa quarta-feira você sentirá dores nas costas por causa de problemas com postura. Então procure atividades como: aulas de dança ou academia de ginástica.

Para evitar estresse, basta não levar a vida tão a sério. Não seja rígido demais com os seus subordinados. Na família: quando chegar em casa brinque com seus filhos, netos ou crianças em geral porque isso fará bem a sua alma. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: se você sonha em fazer mudanças no seu ambiente de trabalho, hoje é o dia ideal. Também se a sua pessoa deseja mudar a decoração do seu lar, essa quarta-feira também é o melhor momento. Aliás, a Lua nova sempre colaborou com você.

Hoje faça a simpatia do dinheiro na tromba do elefante para ter prosperidade que funciona assim: pegue uma estátua de elefante, de qualquer tamanho e uma nota de dinheiro de qualquer valor. Então amarre a nota na tromba do elefante e coloque atrás da porta. Desse jeito, choverão clientes para você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: excelente dia para fazer a simpatia do caderno mágico para ter prosperidade que funciona assim: pegue um caderno novo e um lápis. Depois escreva a frase: “Universo, eu quero...” Assim você pode escrever tudo o que você quer que aconteça no mês que vem, que é fevereiro.

Mas não deixe ninguém tocar nesse caderno. Na família: volte a fazer trabalhos manuais, como artesanatos e artes plásticas, para presentear seus familiares porque isso deixará você alegre. No amor: hoje não marque encontros com pessoas que você conversa por aplicativos. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

