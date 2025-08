Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de agosto de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em Leão, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado e o astro que rege a quarta é Mercúrio. Portanto, os signos estarão cansados hoje

1 – Áries: hoje não assine nenhum documento porque será cilada. Acenda incenso de benjoin para proteção. No amor: uma pessoa idosa, porém bem de vida, está paquerando você. Então não perca essa oportunidade por causa de preconceito. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: você está com sintomas de Síndrome de Pânico e com pensamentos intrusivos. Pois espíritos obsessores estão ao redor. Portanto, faça muita oração, caridade e acenda um incenso de mirra. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

3 – Gêmeos: cuidado com a segurança da sua casa ou do seu local de trabalho. Pois há sujeitos suspeitos rodando esses locais. Então acenda um incenso de sete ervas para afastar esses marginais. No amor: a pessoa amada poderá ser assaltada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: ervas aromáticas.

4 – Câncer: você se sentirá carregado por causa da inveja no seu local de trabalho e na vizinhança. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e você terá a resposta que tanto deseja. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

5 – Leão: se você é mulher acordará com cólicas e dores no corpo. Portanto, tome chá de prímula. Também acenda um incenso de prímula. No amor: não marque encontro hoje porque será um desastre. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

6 – Virgem: hoje acordará com dor de cabeça, com a garganta raspando e a voz estranha. Então tome chá de gengibre. Também acenda incenso de gengibre. No amor: um ex ou um pretendente pedirá dinheiro emprestado. Mas não aceite porque é golpe dessa pessoa. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: gengibre.

7 – Libra: nessa quarta-feira acordará com dores no corpo e cólicas. Portanto, tome chá de calêndula. No amor: a pessoa amada debochará de você e será melhor terminar tudo. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: calêndula.

8 – Escorpião: se algum gato ou cachorro aparecer na sua casa ou local de trabalho, adote. Pois ele é um anjo mandado pelo Universo para proteger você. No amor: use preservativo toda a vez que tiver relações íntimas. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: hoje você precisa fazer aquela oração famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não grite com a pessoa amada.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje um cliente ou colega de trabalho passará mal. Portanto, ajude. No amor: a pessoa amada deseja acabar com o relacionamento, mas tem medo de magoar você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

11 – Aquário: como a Lua está nova, hoje é um excelente dia para preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados.

Por exemplo: se hoje é final de julho e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: evite alimentos com excesso de sal porque você pode sofrer com a pressão alta. No amor: não aceite ter um caso com chefes ou patrões. Pois isso não dará certo. Cor do dia: cinza. Perfume do dia: qualquer aroma floral.