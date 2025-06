Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje acordará com sintoma de resfriados, tosse, coriza e um pouco de febre. Portanto tome chá de capim-limão. Também use agasalhos, pois os arianos não gostam de usar roupas de frio.

No amor: fale sobre sua saúde para a pessoa amada e receberá carinho. Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

2 – Touro: nessa segunda-feira você acordará rouco com a garganta raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: tome a iniciativa e será feliz. Perfume do dia: malva. Cor do dia: malva.

3 – Gêmeos: você precisa se agasalhar ou pegará resfriado. Hoje tenha cuidado com a segurança da sua casa ou do seu trabalho, pois os ladrões estão de olho.

Nessa segunda-feira um gato aparecerá na sua casa ou no seu trabalho. Não trate mal porque ele é um anjo protetor. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: nessa segunda-feira aparecerá uma borboleta na sua casa ou no seu trabalho. Ela é uma mensagem de alguém que está no céu e que está olhando por você.

No amor: fale de seus antepassados para a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje faça a lição de casa com seus filhos ou netos ou crianças da família porque eles sentem a falta disso. Aliás, isso fará bem ao seu espírito. No amor: uma pessoa do passado entrará em contato. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: pare de defender quem está errado porque você ainda se dará mal por causa disso. No amor: quando estiver no trabalho você precisa se desligar da sua vida amorosa. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: saia da rotina, assim coma um sanduíche ou hambúrguer no lanche e terá uma surpresa. No amor: a pessoa amada não está sendo fiel totalmente. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: você precisa fazer alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola para não ter mais dores nas costas. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: a sua pessoa está tendo problemas com o sono. Portanto, hoje tome chá de camomila com erva-cidreira e dormirá tranquilamente. No amor: ainda está com transtornos com a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-cidreira.

10 – Capricórnio: hoje terá muito trabalho e você poderá ficar estressado. No amor: no momento, os pretendentes só querem usar você, então invista num relacionamento fixo com algum conhecido de longa data. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11- Aquário: nessa segunda-feira prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes: hoje à noite você sonhará com pessoas que já se foram e elas têm mensagens importantes para você. No amor: converse sobre pessoas que já se foram com a pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: mirra.