Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o domingo é o Sol, hoje é dia de finados e o contato com quem já partiu pode ser real

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

02/11/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje é dia de finados e sua vida só não melhora mais porque um idoso morreu brigado com você. Mas tudo pode ser consertado hoje porque é dia de finados e entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro se abre um portal que permite a comunicação com quem já se foi. Faça o seguinte: leve rosas para o túmulo dessa pessoa e reze pendido perdão. Mas se essa pessoa estiver enterrada em outra cidade, leve rosas na cruz das almas, da sua cidade e faça a oração pedindo perdão para ela. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: no dia de finados, o taurino acaba recebendo mensagem de quem já morreu, de alguma maneira, por exemplos: em sonhos ou quando alguma ave ou borboleta entra na sua casa. Aliás aves e borboletas são mensageiras do além. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

4 – Gêmeos: ensine às crianças e aos jovens da sua família que respeitar os antepassados é essencial e será recompensado. No amor: invejosos estão fazendo intriga com a pessoa amada. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: hoje é um dia que serve de reflexão para você porque a sua pessoa se dedica às orações e recordações. No amor: fale sobre os antepassados com a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você sentirá saudades de quem já se foi, mas sentirá a presença dessas pessoas. No amor: a pessoa amada chamará você para conversar sobre quem já se foi. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: você encontrará quem não gosta na rua, portanto, ignore as provocações. No amor: uma pessoa especial chamará você para sair. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: hoje a saudade de pessoas que já se foram invadirá seu coração. No amor: a pessoa amada estará triste, portanto, seja compreensiva. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: dia ideal para orações e visitas aos templos sagrados. No amor: a pessoa amada testará sua paciência, mas não fique nervoso, apenas acenda um incenso de lavanda para acalmar todos ao seu redor. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

9 – Sagitário: dia ideal para praticar: Yoga e Meditação. Hoje você estará reflexivo e orar pelos antepassados é essencial. Mas você também precisa respeitar os idosos que estão vivos. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: seus filhos e netos ou crianças da sua família precisam da sua companhia nesse domingo. Portanto, converse, conte histórias educativas e piadas suaves. No amor: não ligue se um pretendente não quiser manter mais contato, pois é livramento. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: tutti-fruti.

11 – Aquário: excelente dia para passear com a família e contar causos peculiares aos mais novos. No amor: receberá mensagens amorosas de desconhecidos, mas fique com o pé atrás. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: ótimo dia para praticar atividades místicas como: leitura de tarô, runas ou búzios. No amor: se passear com a pessoa amada pela tarde, terá uma surpresa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, preste atenção para evitar assaltos e acidentes

30/10/2025 00h02

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: preste atenção ao andar, pela rua, para não ser vítima de assaltos. Pois os ladrões não dormem. Hoje receberá elogios de clientes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: precisará mandar consertar ou revisar um aparelho que é seu instrumento de trabalho. Isso trará medo e angústia. Mas você deve confiar nos propósitos divinos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

3 – Gêmeos: pare com essa mania de achar que precisa processar todo mundo sem grandes motivos. Pois essa atitude está atrasando sua vida. Hoje uma cobrança indevida chegará até você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: você anda com medo de perder dinheiro e bens materiais. Mas confie nos seus guardiões. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: você precisa levar seu trabalho mais a sério, pois corre o risco de ser demitido ou de perder clientes. Aproveite para ajudar as crianças e adolescentes da família a fazer a lição de casa. Pois será um momento de ternura familiar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você precisa tomar cuidado com animais ao atravessar a rua. Pois cachorros poderão morder você. Já, em casa, precisa tomar cuidado com aranhas e escorpiões. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: se você é estudante, precisa dedicar mais tempo aos estudos, em casa, porque as provas não serão fáceis. Na família: seus filhos estão com problemas na escola, então procure um profissional em Psicologia e professores particulares para eles. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com propagandas enganosas porque poderá cair em golpes. Aliás, uma pessoa está ficando com parte do seu dinheiro. Portanto, investigue. No amor: pare de pensar em ex que não presta. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: essa quinta-feira será mais calma do que o normal. Aproveite para limpar a casa ou o escritório. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: tudo está bem com chefe e os clientes, mas os problemas são os colegas invejosos que tentam sabotar o seu trabalho e fazer intriga. Portanto: converse só o essencial com eles. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

11 – Aquário: hoje não vá para happy hour, nem para barzinhos e muito menos para baladas. Pois isso fará mal a sua saúde e poderá encontrar, sem querer, inimigos do passado nesses lugares. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: evite sair à noite para não ser assaltado e não ter acidentes. Pois hoje não é um dia muito favorável com relação à segurança para os piscianos. No amor: receberá elogios nas redes sociais. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: cravo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, tomem cuidado para não esquecer coisas importantes por aí

29/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: a Lua crescente é excelente para conseguir um novo emprego, começar novos projetos e praticar novos esportes. Acenda incenso de benjoin para ter proteção nos negócios. No amor: um amor que começa na Lua crescente fica intenso, mas pode acabar na Lua minguante, pense nisso. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: hoje você pode comer a feijoada de quarta-feira à vontade. No trabalho: terá conflitos com colegas. Mas será elogiado por chefes e clientes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: excelente dia para investir dinheiro no banco e realizar vendas. Nessa quarta-feira você deve acender incenso de louro para prosperidade e sucesso. Hoje se for cozinhar tempere a comida com louro. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: continue se esforçando com ânimo, pois será recompensado. No amor: hoje um admirador fará uma declaração de amor. Na família: sogra e cunhados chamarão a sua atenção, mas não ligue para eles. Nessa quarta-feira acenda incenso de canela para ter sucesso. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: hoje bateu aquela vontade de fazer procedimentos estéticos novamente. Mas você deve esquecer isso porque não dará certo. Para se sentir sensual acenda um incenso chamado dama-da-noite em casa e no trabalho. No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: dama-da-noite.

6 – Virgem: nessa quarta-feira você acordou com a autoestima baixa. Mas para não se sentir assim, vista a roupa de que você mais gosta desde que sua empresa não exija uniforme, faça a maquiagem que fica melhor em você e vá trabalhar de cabeça erguida. Para aumentar a autoestima acenda um incenso de patchuli no trabalho e em casa. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: hoje você acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, aproveite seus intervalos no trabalho para realizar alongamento e exercícios de postura. Acenda um incenso de alecrim para ajudar na memória e na disposição. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá com hortelã e capim-limão. Também acenda incensos de hortelã e capim-limão em casa e no trabalho. No amor: receberá declarações de amor virtualmente. Cor do dia: verde-capim. Perfumes do dia: capim-limão e hortelã.

9 – Sagitário: aproveite que quarta-feira é um dia místico para se conectar com a Espiritualidade. Então vá a um lugar religioso que pode ser: igreja, templo ou terreiro. Hoje faça uma reflexão. Mas também agradeça e aproveite para realizar pedidos ao universo. Acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega terá um pequeno problema. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes. Na vida, a qualidade que a sua pessoa realmente precisa ter é disciplina, para isso você deve acender um incenso de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: receberá notícias do falecimento de uma pessoa um tanto distante. Portanto, ore pela sua passagem. Na família: um filho ou um neto ou uma criança próxima precisará de você. No amor: um amor do passado estará de olho na sua pessoa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: receberá bronca de chefes e clientes, portanto preste atenção no seu trabalho. Cuidado para não esquecer um objeto importante por aí. No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

