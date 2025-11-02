Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de novembro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje é dia de finados e sua vida só não melhora mais porque um idoso morreu brigado com você. Mas tudo pode ser consertado hoje porque é dia de finados e entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro se abre um portal que permite a comunicação com quem já se foi. Faça o seguinte: leve rosas para o túmulo dessa pessoa e reze pendido perdão. Mas se essa pessoa estiver enterrada em outra cidade, leve rosas na cruz das almas, da sua cidade e faça a oração pedindo perdão para ela. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: no dia de finados, o taurino acaba recebendo mensagem de quem já morreu, de alguma maneira, por exemplos: em sonhos ou quando alguma ave ou borboleta entra na sua casa. Aliás aves e borboletas são mensageiras do além. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

4 – Gêmeos: ensine às crianças e aos jovens da sua família que respeitar os antepassados é essencial e será recompensado. No amor: invejosos estão fazendo intriga com a pessoa amada. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: hoje é um dia que serve de reflexão para você porque a sua pessoa se dedica às orações e recordações. No amor: fale sobre os antepassados com a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você sentirá saudades de quem já se foi, mas sentirá a presença dessas pessoas. No amor: a pessoa amada chamará você para conversar sobre quem já se foi. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: você encontrará quem não gosta na rua, portanto, ignore as provocações. No amor: uma pessoa especial chamará você para sair. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: hoje a saudade de pessoas que já se foram invadirá seu coração. No amor: a pessoa amada estará triste, portanto, seja compreensiva. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: dia ideal para orações e visitas aos templos sagrados. No amor: a pessoa amada testará sua paciência, mas não fique nervoso, apenas acenda um incenso de lavanda para acalmar todos ao seu redor. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

9 – Sagitário: dia ideal para praticar: Yoga e Meditação. Hoje você estará reflexivo e orar pelos antepassados é essencial. Mas você também precisa respeitar os idosos que estão vivos. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: seus filhos e netos ou crianças da sua família precisam da sua companhia nesse domingo. Portanto, converse, conte histórias educativas e piadas suaves. No amor: não ligue se um pretendente não quiser manter mais contato, pois é livramento. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: tutti-fruti.

11 – Aquário: excelente dia para passear com a família e contar causos peculiares aos mais novos. No amor: receberá mensagens amorosas de desconhecidos, mas fique com o pé atrás. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: ótimo dia para praticar atividades místicas como: leitura de tarô, runas ou búzios. No amor: se passear com a pessoa amada pela tarde, terá uma surpresa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.