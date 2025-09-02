Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a terça-feira é Marte, portanto, preste atenção para evitar acidentes

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

02/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 - Áries

  • Aviso: Hoje você acordará com um pouco de dor nas pernas, então faça massagens com arnica. Nessa terça, você receberá elogios de clientes.

  • No amor: Não avance o sinal com pessoas que têm a cara fechada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: arnica.

2 - Touro

  • Aviso: Num passado não muito distante, você se apropriou do trabalho de certas pessoas sem citar os nomes delas, só porque queria ganhar dinheiro e sucesso. Mas agora chegou a hora de você pagar. Porém, você tem uma chance para se arrepender e citar os nomes dessas pessoas nos trabalhos delas. Para proteção, acenda um incenso chamado olíbano.

  • No amor: Não faça críticas negativas para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cores e aromas: Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: olíbano.

3 - Gêmeos

  • Aviso: Hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão. A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros. Então, acenda incenso de capim-limão para proteção.

  • No amor: A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 - Câncer

  • Aviso: Você precisa tomar consciência de que nem todos os seus problemas são resultado de olho gordo ou inveja. Às vezes, é só você que não se planejou corretamente. Acenda incenso de mirra para se conectar com o sagrado.

  • No amor: A pessoa amada estará enjoada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

5 - Leão

  • Aviso: Portas estão se abrindo na sua carreira profissional e também no seu hobby. Então, aproveite as oportunidades para não se arrepender depois.

  • No amor: Não traia a pessoa amada, porque, além de ser errado, você pode se dar muito mal.

  • Cores e aromas: Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem

  • Aviso: Você está planejando uma mudança que pode ser de casa, de emprego, de local ou até mesmo de relacionamento. Mas você precisa se preparar para isso. Então, acenda um incenso chamado Abre Caminhos.

  • No amor: Pare de esperar aprovação dos outros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 - Libra

  • Aviso: Finalmente você percebeu que estava gastando demais. Agora, precisa dar uma freada. Acenda incenso de sândalo para proteção.

  • No amor: Você quer que um ex pague por todo o mal que ele fez, mas sente que ele pode sair ileso. Mas saiba que ele pagará por tudo no momento certo.

  • Cores e aromas: Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 - Escorpião

  • Aviso: Não dirija hoje, porque corre o risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

  • No amor: Se for ter relações íntimas com alguém, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

  • Cores e aromas: Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 - Sagitário

  • Aviso: Setembro é o mês das flores no Brasil. Então, prepare uma benção das flores, plantando flores no seu jardim ou quintal. Mas se não tiver jardim ou quintal, coloque vasos de flores na sua casa.

  • No amor: Não é hora de terminar um relacionamento.

  • Cores e aromas: Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores de primavera.

10 - Capricórnio

  • Aviso: Para começar setembro com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana: “- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.” Então, você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

  • No amor: Não entre em aplicativos de relacionamentos.

  • Cores e aromas: Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 - Aquário

  • Aviso: Dia excelente para acender um incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade.

  • No amor: Acenda um incenso de Ylang-Ylang para aumentar a autoestima e a libido.

  • Cores e aromas: Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

12 - Peixes

  • Aviso: Você acordará com problemas estomacais. Portanto, evite frituras e coma mais legumes. Também tome chá de boldo, losna ou carqueja para tratar dos problemas estomacais.

  • No amor: Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais atraente.

  • Cores e aromas: Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto o dia está excelente para iniciar novos relacionamentos amorosos

29/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: a sexta-feira é regida por Vênus, o planeta do amor e da sedução. Portanto hoje você estará sensual e com a libido alta. Mas não deve marcar encontros por aplicativos de relacionamentos e nem ter relações íntimas com quem não conhece. Use incenso de gardênia para proteção. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: excelente dia para iniciar um romance novo principalmente com a pessoa pela qual você sente amor platônico. Mas não se envolva com pessoas de leão, de gêmeos ou de libra romanticamente. Taurino com perfume de cravo fica irresistível. Cor do: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: ótimo dia para atividades físicas e artísticas. No amor: a pessoa amada estará rabugenta. Portanto acenda incenso de mel. Também escreva o nome da pessoa amada num papel, sem linhas, e depois derrame mel para que ela fica doce com você. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: receberá elogios no trabalho. Na família: terá discussões com filhos ou netos rebeldes. No amor: você deseja terminar um relacionamento, mas não sabe por onde sair. Então, para evitar brigas, leve o relacionamento em banho-maria. Use incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você perderá algo importante. Portanto, preste atenção. No trabalho: tentarão passar o golpe do PIX com identidade falsa e algum cliente vai pechinchar demais. Também tenha cuidado com o trânsito porque há riscos de acidentes de carro. Para proteção use incenso de pinho. No amor: receba a pessoa amada com carinho no lar e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

6 - Virgem: hoje terá problemas com clientes e colegas de trabalho. Na família: filhos ou netos poderão se machucar na escola. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair nesse final de semana. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: pela manhã você sentirá dor de cabeça, que sumirá rapidamente. Hoje é um excelente dia para frequentar salão de beleza. Ultimamente você está com problemas com insônia, portanto, tome chá de erva-cidreira antes de dormir. Também acenda incenso de erva-cidreira. No amor: você está sofrendo por uma injustiça que sofreu de um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-cidreira.

8 – Escorpião: ligue o rádio em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: não saia à noite com ninguém porque poderá ser vítima de uma emboscada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você está se aproximando de pessoas da família com quem nunca se deu bem e isso é muito perigoso. Pois de alguma forma você está prejudicando essas pessoas. No trabalho: a melhor formar de conseguir dinheiro rápido é trabalhando, pois o resto é ilusão. No amor: coloque perfume de Ylang Ylang e acenda incenso de Ylang Ylang e depois deixe a magia acontecer. Cor do dia: pink. Perfume do dia: Ylang Ylang.

10 – Capricórnio: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. No amor: leve a pessoa amada para sair hoje à noite e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 –Aquário: você pensa em ganhar dinheiro todos os dias e você está certo. Mas para isso precisa acender incenso de Pimenta da Jamaica porque ele tem o poder de atrair clientes, dinheiro e prosperidade. Além de trazer harmonia no lar e no trabalho. No amor: invista em roupas íntimas sensuais. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: flor da pimenteira.

12 – Peixes: você precisa entrar em contato com aquela prima da família que é mística, esotérica e todo mundo diz ser paranormal. Pois ela tem revelações do além, com dicas de simpatias, para fazer. Então procure por essa prima, hoje mesmo. No amor: deixe a pessoa amada no cantinho dela e não puxe conversa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje é o dia ideal para reflexões.

28/08/2025 00h02

Compartilhar
Horóscopo

Horóscopo

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje você acordará com dor nos músculos. Portanto procure um massagista e faça compressa com arnica. No trabalho: se deseja procurar um novo curso ou mudar de área, saiba que arianos são excelentes profissionais na área de saúde. Pois os melhores médicos e enfermeiros são arianos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: arnica.

2 – Touro: você acordará um pouco desanimado. Portanto acenda incenso de bergamota para ânimo. No trabalho: hoje tentarão caluniar você no trabalho. Mas não faça escândalos porque a máscara da pessoa cairá logo. No amor: não se envolva com pessoas divorciadas ou com filhos de outros relacionamentos porque você não aguentará o tranco. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

3 – Gêmeos: tentarão passar a perna em você no trabalho. Portanto, fique de olho. Mas você deve perder a mania de querer processar as pessoas sem motivo porque isso leva a sua vida para trás. Tome chá de manjericão, antes de dormir, contra a insônia. No amor: não é hora de contar segredos para a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: manjericão.

4 – Câncer: para ter sorte, principalmente, na área financeira, use o arquétipo do trevo. Tenha objetos com forma de trevo e acenda incenso de trevo. No amor: se você é jovem e tem o sonho de ser mãe, há grande possibilidade de engravidar. Cor do dia: verde. Perfume do dia: orquídea.

5 – Leão: pare de exigir atenção o tempo todo das pessoas. Pois o mundo não gira em torno de você. No trabalho: você precisa ser mais responsável e cumprir seus horários corretamente. Acenda incenso de sálvia branca para se sentir mais responsável. No amor: os parceiros ideais são do signo de touro e gêmeos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

6 - Virgem: cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você sempre está buscando a Justiça e exigindo uma reparação. Mas precisa analisar se não está fazendo isso o tempo inteiro e de forma exagerada. Pois o exagero pode deixar as pessoas com medo de você, fato que gera afastamento e acaba com grandes oportunidades. No amor: falar mal dos ex parceiros afasta excelentes pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: nem pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: pare de stalkear e de pesquisar tudo sobre seu ex. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

9 – Sagitário: pare de tentar controlar os hábitos e gostos das pessoas. Pois isso é uma falta de respeito com o próximo. Aliás é isso que não está deixando sua vida ir para frente. Além disso, você precisa acender um incenso chamado, Abre Caminhos, para destravar muitas coisas. No amor: não trate a pessoa amada como escrava. Cor do dia: amarelo. Perfumem do dia: margarida.

10 – Capricórnio: você está sofrendo de insônia e distúrbios do sono, então tome chá de camomila antes de dormir. Acender incenso de camomila no lar também ajuda. No amor: ofereça chá de camomila para a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: camomila.

11 –Aquário: hoje você estará se sentindo um pouco pesado e até o ambiente estará pesado para você. Para afastar esse peso estranho e essa energia depressiva acenda incenso de pitanga em casa e no trabalho. Aliás, suco de pitanga também faz bem para sua saúde. No amor: cuidado com o charme de certos clientes e de alguns colegas de trabalho. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

12 – Peixes: nessa quinta-feira você lucrará no seu trabalho. Mas cuidado ao pegar Uber ou contratar serviços de entrega por aplicativos porque poderá sofrer golpes. No amor: pretendentes não faltam para você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 20 horas

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 8 horas

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

3

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo
CIDADE MORENA

/ 15 horas

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo

4

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 3 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

5

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado
cpf na nota

/ 11 horas

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 hora

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco