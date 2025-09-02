Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de setembro de 2025. Leia seu signo

1 - Áries
-
Aviso: Hoje você acordará com um pouco de dor nas pernas, então faça massagens com arnica. Nessa terça, você receberá elogios de clientes.
-
No amor: Não avance o sinal com pessoas que têm a cara fechada.
-
Cores e aromas: Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: arnica.
2 - Touro
-
Aviso: Num passado não muito distante, você se apropriou do trabalho de certas pessoas sem citar os nomes delas, só porque queria ganhar dinheiro e sucesso. Mas agora chegou a hora de você pagar. Porém, você tem uma chance para se arrepender e citar os nomes dessas pessoas nos trabalhos delas. Para proteção, acenda um incenso chamado olíbano.
-
No amor: Não faça críticas negativas para a pessoa que deseja conquistar.
-
Cores e aromas: Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: olíbano.
3 - Gêmeos
-
Aviso: Hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão. A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros. Então, acenda incenso de capim-limão para proteção.
-
No amor: A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros.
-
Cores e aromas: Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.
4 - Câncer
-
Aviso: Você precisa tomar consciência de que nem todos os seus problemas são resultado de olho gordo ou inveja. Às vezes, é só você que não se planejou corretamente. Acenda incenso de mirra para se conectar com o sagrado.
-
No amor: A pessoa amada estará enjoada.
-
Cores e aromas: Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.
5 - Leão
-
Aviso: Portas estão se abrindo na sua carreira profissional e também no seu hobby. Então, aproveite as oportunidades para não se arrepender depois.
-
No amor: Não traia a pessoa amada, porque, além de ser errado, você pode se dar muito mal.
-
Cores e aromas: Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.
6 - Virgem
-
Aviso: Você está planejando uma mudança que pode ser de casa, de emprego, de local ou até mesmo de relacionamento. Mas você precisa se preparar para isso. Então, acenda um incenso chamado Abre Caminhos.
-
No amor: Pare de esperar aprovação dos outros.
-
Cores e aromas: Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
7 - Libra
-
Aviso: Finalmente você percebeu que estava gastando demais. Agora, precisa dar uma freada. Acenda incenso de sândalo para proteção.
-
No amor: Você quer que um ex pague por todo o mal que ele fez, mas sente que ele pode sair ileso. Mas saiba que ele pagará por tudo no momento certo.
-
Cores e aromas: Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.
8 - Escorpião
-
Aviso: Não dirija hoje, porque corre o risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.
-
No amor: Se for ter relações íntimas com alguém, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.
-
Cores e aromas: Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.
9 - Sagitário
-
Aviso: Setembro é o mês das flores no Brasil. Então, prepare uma benção das flores, plantando flores no seu jardim ou quintal. Mas se não tiver jardim ou quintal, coloque vasos de flores na sua casa.
-
No amor: Não é hora de terminar um relacionamento.
-
Cores e aromas: Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores de primavera.
10 - Capricórnio
-
Aviso: Para começar setembro com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana: “- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.” Então, você verá que essas palavras fazem toda a diferença.
-
No amor: Não entre em aplicativos de relacionamentos.
-
Cores e aromas: Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.
11 - Aquário
-
Aviso: Dia excelente para acender um incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade.
-
No amor: Acenda um incenso de Ylang-Ylang para aumentar a autoestima e a libido.
-
Cores e aromas: Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.
12 - Peixes
-
Aviso: Você acordará com problemas estomacais. Portanto, evite frituras e coma mais legumes. Também tome chá de boldo, losna ou carqueja para tratar dos problemas estomacais.
-
No amor: Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais atraente.
-
Cores e aromas: Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.
Aviso: Hoje você acordará com um pouco de dor nas pernas, então faça massagens com arnica. Nessa terça, você receberá elogios de clientes.
No amor: Não avance o sinal com pessoas que têm a cara fechada.
Cores e aromas: Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: arnica.
Aviso: Num passado não muito distante, você se apropriou do trabalho de certas pessoas sem citar os nomes delas, só porque queria ganhar dinheiro e sucesso. Mas agora chegou a hora de você pagar. Porém, você tem uma chance para se arrepender e citar os nomes dessas pessoas nos trabalhos delas. Para proteção, acenda um incenso chamado olíbano.
No amor: Não faça críticas negativas para a pessoa que deseja conquistar.
Cores e aromas: Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: olíbano.
Aviso: Hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão. A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros. Então, acenda incenso de capim-limão para proteção.
No amor: A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros.
Cores e aromas: Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.
Aviso: Você precisa tomar consciência de que nem todos os seus problemas são resultado de olho gordo ou inveja. Às vezes, é só você que não se planejou corretamente. Acenda incenso de mirra para se conectar com o sagrado.
No amor: A pessoa amada estará enjoada.
Cores e aromas: Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.
Aviso: Portas estão se abrindo na sua carreira profissional e também no seu hobby. Então, aproveite as oportunidades para não se arrepender depois.
No amor: Não traia a pessoa amada, porque, além de ser errado, você pode se dar muito mal.
Cores e aromas: Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.
Aviso: Você está planejando uma mudança que pode ser de casa, de emprego, de local ou até mesmo de relacionamento. Mas você precisa se preparar para isso. Então, acenda um incenso chamado Abre Caminhos.
No amor: Pare de esperar aprovação dos outros.
Cores e aromas: Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
Aviso: Finalmente você percebeu que estava gastando demais. Agora, precisa dar uma freada. Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: Você quer que um ex pague por todo o mal que ele fez, mas sente que ele pode sair ileso. Mas saiba que ele pagará por tudo no momento certo.
Cores e aromas: Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.
Aviso: Não dirija hoje, porque corre o risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.
No amor: Se for ter relações íntimas com alguém, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.
Cores e aromas: Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.
Aviso: Setembro é o mês das flores no Brasil. Então, prepare uma benção das flores, plantando flores no seu jardim ou quintal. Mas se não tiver jardim ou quintal, coloque vasos de flores na sua casa.
No amor: Não é hora de terminar um relacionamento.
Cores e aromas: Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores de primavera.
Aviso: Para começar setembro com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana: “- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.” Então, você verá que essas palavras fazem toda a diferença.
No amor: Não entre em aplicativos de relacionamentos.
Cores e aromas: Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.
Aviso: Dia excelente para acender um incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade.
No amor: Acenda um incenso de Ylang-Ylang para aumentar a autoestima e a libido.
Cores e aromas: Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Aviso: Você acordará com problemas estomacais. Portanto, evite frituras e coma mais legumes. Também tome chá de boldo, losna ou carqueja para tratar dos problemas estomacais.
No amor: Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais atraente.
Cores e aromas: Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.