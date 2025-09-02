Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de setembro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus, portanto o dia está excelente para iniciar novos relacionamentos amorosos

1 – Áries: a sexta-feira é regida por Vênus, o planeta do amor e da sedução. Portanto hoje você estará sensual e com a libido alta. Mas não deve marcar encontros por aplicativos de relacionamentos e nem ter relações íntimas com quem não conhece. Use incenso de gardênia para proteção. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: excelente dia para iniciar um romance novo principalmente com a pessoa pela qual você sente amor platônico. Mas não se envolva com pessoas de leão, de gêmeos ou de libra romanticamente. Taurino com perfume de cravo fica irresistível. Cor do: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: ótimo dia para atividades físicas e artísticas. No amor: a pessoa amada estará rabugenta. Portanto acenda incenso de mel. Também escreva o nome da pessoa amada num papel, sem linhas, e depois derrame mel para que ela fica doce com você. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: receberá elogios no trabalho. Na família: terá discussões com filhos ou netos rebeldes. No amor: você deseja terminar um relacionamento, mas não sabe por onde sair. Então, para evitar brigas, leve o relacionamento em banho-maria. Use incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você perderá algo importante. Portanto, preste atenção. No trabalho: tentarão passar o golpe do PIX com identidade falsa e algum cliente vai pechinchar demais. Também tenha cuidado com o trânsito porque há riscos de acidentes de carro. Para proteção use incenso de pinho. No amor: receba a pessoa amada com carinho no lar e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

6 - Virgem: hoje terá problemas com clientes e colegas de trabalho. Na família: filhos ou netos poderão se machucar na escola. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair nesse final de semana. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: pela manhã você sentirá dor de cabeça, que sumirá rapidamente. Hoje é um excelente dia para frequentar salão de beleza. Ultimamente você está com problemas com insônia, portanto, tome chá de erva-cidreira antes de dormir. Também acenda incenso de erva-cidreira. No amor: você está sofrendo por uma injustiça que sofreu de um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-cidreira.

8 – Escorpião: ligue o rádio em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: não saia à noite com ninguém porque poderá ser vítima de uma emboscada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você está se aproximando de pessoas da família com quem nunca se deu bem e isso é muito perigoso. Pois de alguma forma você está prejudicando essas pessoas. No trabalho: a melhor formar de conseguir dinheiro rápido é trabalhando, pois o resto é ilusão. No amor: coloque perfume de Ylang Ylang e acenda incenso de Ylang Ylang e depois deixe a magia acontecer. Cor do dia: pink. Perfume do dia: Ylang Ylang.

10 – Capricórnio: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. No amor: leve a pessoa amada para sair hoje à noite e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 –Aquário: você pensa em ganhar dinheiro todos os dias e você está certo. Mas para isso precisa acender incenso de Pimenta da Jamaica porque ele tem o poder de atrair clientes, dinheiro e prosperidade. Além de trazer harmonia no lar e no trabalho. No amor: invista em roupas íntimas sensuais. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: flor da pimenteira.

12 – Peixes: você precisa entrar em contato com aquela prima da família que é mística, esotérica e todo mundo diz ser paranormal. Pois ela tem revelações do além, com dicas de simpatias, para fazer. Então procure por essa prima, hoje mesmo. No amor: deixe a pessoa amada no cantinho dela e não puxe conversa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.