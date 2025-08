Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de agosto de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em Leão, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter. Portanto, evite comprar coisas pela Internet e prefira comprar no comércio presencial

1 – Áries: nessa quinta-feira, não compre nada por Internet, apenas em lojas presenciais porque há riscos de cair em golpes virtuais. No amor: quando for ter alguma relação íntima use preservativo para evitar infecções. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: hoje acordará com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva e tome chá de gengibre. Além disso, coloque cachecol ou manta no pescoço. Também acenda um incenso de malva. No amor: se você está em um relacionamento onde não aguenta o ciúme, então é melhor terminar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: para fechar o último dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: hoje é o último dia do mês, portanto para ter prosperidade no mês que se iniciará amanhã, faça uma oração agradecendo tudo de bom que aconteceu nesse mês. No amor: receberá uma notícia surpreendente de um ex. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: excelente dia para ir ao cabeleireiro ou clínicas de estética. Pois encontrará até promoções. Acenda incenso de sândalo. No amor: a pessoa amada colocou um aplicativo espião ou localizador no seu celular. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: vândalos tentarão destruir seu patrimônio ou algo do seu trabalho. Portanto, reforce a segurança. No amor: não corra atrás de ninguém, se quiser ser valorizado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: não grite com subordinados ou colegas no seu trabalho, porque poderá ser filmado e ter essa atitude voltada contra você. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada e todas as suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: na sua cidade está acontecendo a florada das azaléas. Portanto, procure alguma azaléa para meditar perto e fazer pedidos ao universo, perto dessa flor.

Pois se mentalizar algum desejo perto de uma azaléa, seu pedido se realizará. Acenda incenso de azaléa também. No amor: uma pessoa bem de vida está interessada em você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: quinta-feira é dia do sagitariano regar as violetas que estão na janela. Se você é sagitariano precisa ter violetas na janela porque essas flores impedem que espíritos ruins entrem em casa.

Lembre-se: a verdadeira magia é transformar o mal em bem. Também acenda incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: hoje terá problemas estomacais. Portanto tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Nessa quinta-feira, evite alimentos embutidos. No amor: dançar em casa, com a pessoa amada, aquece o relacionamento. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: âmbar.

11 – Aquário: excelente dia para começar um caderno da gratidão, onde você deve agradecer todos os dias por algo bom que acontece na sua vida. Você precisa fazer esse caderno para compensar os poucos dias em que você reclamou da vida chamando energias negativas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para lucrar nessa quinta-feira. No amor: quando uma pessoa diz a palavra não é porque simplesmente ela não quer. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.