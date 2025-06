Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua está crescente, então o dia está excelente para colocar projetos em prática, procurar emprego e se matricular em uma academia. Acenda um incenso de cravo-da-índia para saudar a Lua crescente. No amor: se fizer uma declaração de amor hoje, não se arrependerá. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: hoje é Lua crescente, então todos os pedidos e orações feitos, nessa terça-feira, serão aceitos. No amor: se está interessado em alguém, basta correr atrás. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: se você é mãe ou avó, um dos seus filhos ou netos está com problemas na escola. Então peça para fazer as lições de casa com ele e converse sobre bullying. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, e ore para a Lua crescente para ter prosperidade. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: nessa terça-feira, prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: não fique lembrando para a pessoa amada sobre os erros que ela cometeu no passado. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: não ande de salto ato hoje porque poderá ter acidentes por causa disso. Também preste atenção ao atravessar a rua. No amor: hoje se vista do jeito que a pessoa amada pediu. Pois quem ama precisa aprender a ceder. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

6 – Virgem: é normal você se aproximar de profissionais que fazem sucesso na carreira que você almeja, também é normal fazer cursos na careira que a sua pessoa deseja seguir. Mas é errado sabotar profissionais que você julga como concorrentes. Pois a lei do retorno pode vir contra a sua pessoa. No amor: investir num amor distante é a melhor solução para quem não tem tempo, mas precisa de afeto. Cor do dia: anil. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: a Lua está crescente, portanto, é um excelente dia para ir ao cabeleireiro e tratar dos cabelos. Pois se o corte não sair legal, o cabelo cresce conforme a Lua. No amor: não se envolva com pretendentes de amigos, pois isso trará prejuízos para a sua pessoa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: você precisa comer mais frutas e verduras. Hoje o dia está ideal para começar praticar um esporte. No amor: nunca se esqueça de usar preservativo nas suas relações íntimas para não pegar infecções transmissíveis Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

9 – Sagitário: nessa terça-feira você sonhará, à noite, com mensagens de parentes ou conhecidos que já se foram. Então faça uma oração por eles. Hoje você acordará com tosse e sintomas de resfriados. Portanto tome chá de capim-limão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

10 – Capricórnio: excelente dia para começar a aprender alguma atividade artística, como: música, danças, artes plásticas, etc. Pois estamos na Lua crescente. No amor: hoje à noite cozinhe ou compre a comida preferida da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

11- Aquário: você precisa se alimentar melhor e esquecer de regimes malucos que fazem mal à saúde. Hoje, por causa da Lua crescente, é o dia ideal para se matricular numa academia. No amor: será paquerado no ambiente de trabalho. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: nessa terça-feira, você será convidado para exercer mais uma atividade remunerada. Então, siga em frente e não dê bola para críticas negativas. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: sândalo.