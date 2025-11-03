Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a segunda é a Lua. Portanto, novas oportunidades de trabalho surgirão nessa segunda-feira

Luciana do rocio, colaboradora b+

Luciana do rocio, colaboradora b+

03/11/2025 - 00h02
1 – Áries: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria.

No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: no trabalho e na família as coisas estarão tensas. Há grande probabilidade de você ter crise de ansiedade generalizada na rua. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: hoje é um dia péssimo para happy hour, baladas e festas. Portanto, fique em casa para evitar acidentes e brigas. Na sua casa ou no seu trabalho um equipamento apresentará defeito ou quebrará. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: na família as coisas estarão tensas porque existirão conflitos com seus filhos e com parentes ligados ao seu cônjuge. Para tudo ficar mais calmo acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você terá sonhos “revelatórios”. Portanto, pegue seu sonhário, que é o caderno com anotações dos sonhos e coloque na cabeceira da sua cama. Então ao acordar escreva tudo nele. No amor: a pessoa amada estará com pequenos problemas de saúde. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: cuidado com distrações no ambiente de trabalho para não esquecer de tarefas e nem ter acidentes. No amor: receberá mensagens de pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: hoje invejosos dirão que você se arruma de forma exagerada para ir ao trabalho. No amor: a pessoa amada contará um segredo bombástico para você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: se seus familiares próximos pedirem para você ir até a casa deles para fazer algum favor, não vá. Pois isso gerará mais conflitos do que alegrias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: um amor da época da adolescência ressurgirá na sua frente. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11- Aquário: não ligue para as provocações de invejosos. Para ter lucros acenda, no seu trabalho, um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: você tem um admirador que mora em outro bairro de sua cidade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: um dos seus filhos está com problemas de comportamento na escola e você saberá dessa notícia hoje. Portanto, fique atento nas mensagens do colégio das crianças.

No amor: seu relacionamento fixo está desgastado e seu parceiro já percebeu isso há muito tempo, mas ainda não falou nada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a sexta é Vênus, aliás hoje é Halloween e abaixo têm simpatias de Halloween para os signos

31/10/2025 00h02

1 – Áries: hoje estará com toda a energia. Mas os reais problemas são os invejosos. Nesse dia de Halloween faça a seguinte simpatia: pegue uma vassoura de palha, depois escreva em uma folha de papel os seus sonhos, após isso corte cada pedido em tiras, bote na vassoura e coloque ela na porta da sua casa. Essa magia faz com que seus sonhos se realizem sem a interferência de invejosos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: você está com muitos conflitos com colegas de trabalho. Portanto, hoje, faça a seguinte simpatia: compre sacos com doces e distribua para crianças. No amor: nessa sexta tome coragem e fale para a pessoa amada tudo o que você está sentindo. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: pessoas invejosas estão ao seu redor. Então para acabar com isso faça a seguinte simpatia: hoje coloque abóboras ou enfeites em formato de abóboras na frente da sua casa e do seu trabalho. Assim, você sentirá que o clima ficará mais leve. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você anda muito cansado do trabalho e da família. Então, hoje, ao chegar em casa faça um escalda-pés com sal grosso. Depois acenda incenso de sal grosso e faça suas orações preferidas. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você estará com muita disposição para o trabalho. No amor: você estará subindo pelas paredes. Então vista uma fantasia que tem a ver com o Halloween e dance para a pessoa amada porque isso tirará o relacionamento da rotina. Cor do dia:  vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

6 – Virgem: se você for a uma festa de Halloween fará muito sucesso. No amor: hoje à noite conhecerá uma pessoa interessante. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você descobrirá muitos segredos se levar alguma criança ou adolescente para uma festa infantil de Halloween. Pois você precisa disso para abrir sua mente. No amor: tome banho com pétalas de magnólia para se sentir melhor. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

8 – Escorpião: no trabalho lucrará com tudo o que é relacionado ao Halloween. No amor: vá a uma festa de Halloween com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

9 – Sagitário: excelente dia para orar para os antepassados. Pois se fizer isso hoje, sua vida melhorará bastante. Peça perdão mentalmente para todas as pessoas que você prejudicou e o mais importante: mude de atitude. Acenda incenso de alfazema para se acalmar. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 – Aquário: o Halloween trouxe muito lucro no seu trabalho. Portanto, agradeça ao sobrenatural. Evite alimentos gelados porque fará mal à garganta. Tome chá de gengibre. No amor: ganhará um presente inesperado. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: curta o Halloween fazendo qualquer simpatia em que você acredita. No amor: prepare uma noite romântica para a pessoa amada. Perfume do dia: musk. Cor do dia: azul-marinho.

Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, preste atenção para evitar assaltos e acidentes

30/10/2025 00h02

1 – Áries: preste atenção ao andar, pela rua, para não ser vítima de assaltos. Pois os ladrões não dormem. Hoje receberá elogios de clientes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: precisará mandar consertar ou revisar um aparelho que é seu instrumento de trabalho. Isso trará medo e angústia. Mas você deve confiar nos propósitos divinos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

3 – Gêmeos: pare com essa mania de achar que precisa processar todo mundo sem grandes motivos. Pois essa atitude está atrasando sua vida. Hoje uma cobrança indevida chegará até você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: você anda com medo de perder dinheiro e bens materiais. Mas confie nos seus guardiões. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: você precisa levar seu trabalho mais a sério, pois corre o risco de ser demitido ou de perder clientes. Aproveite para ajudar as crianças e adolescentes da família a fazer a lição de casa. Pois será um momento de ternura familiar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você precisa tomar cuidado com animais ao atravessar a rua. Pois cachorros poderão morder você. Já, em casa, precisa tomar cuidado com aranhas e escorpiões. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: se você é estudante, precisa dedicar mais tempo aos estudos, em casa, porque as provas não serão fáceis. Na família: seus filhos estão com problemas na escola, então procure um profissional em Psicologia e professores particulares para eles. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com propagandas enganosas porque poderá cair em golpes. Aliás, uma pessoa está ficando com parte do seu dinheiro. Portanto, investigue. No amor: pare de pensar em ex que não presta. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: essa quinta-feira será mais calma do que o normal. Aproveite para limpar a casa ou o escritório. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: tudo está bem com chefe e os clientes, mas os problemas são os colegas invejosos que tentam sabotar o seu trabalho e fazer intriga. Portanto: converse só o essencial com eles. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

11 – Aquário: hoje não vá para happy hour, nem para barzinhos e muito menos para baladas. Pois isso fará mal a sua saúde e poderá encontrar, sem querer, inimigos do passado nesses lugares. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: evite sair à noite para não ser assaltado e não ter acidentes. Pois hoje não é um dia muito favorável com relação à segurança para os piscianos. No amor: receberá elogios nas redes sociais. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: cravo.

