Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de novembro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria.

No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: no trabalho e na família as coisas estarão tensas. Há grande probabilidade de você ter crise de ansiedade generalizada na rua. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: hoje é um dia péssimo para happy hour, baladas e festas. Portanto, fique em casa para evitar acidentes e brigas. Na sua casa ou no seu trabalho um equipamento apresentará defeito ou quebrará. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: na família as coisas estarão tensas porque existirão conflitos com seus filhos e com parentes ligados ao seu cônjuge. Para tudo ficar mais calmo acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você terá sonhos “revelatórios”. Portanto, pegue seu sonhário, que é o caderno com anotações dos sonhos e coloque na cabeceira da sua cama. Então ao acordar escreva tudo nele. No amor: a pessoa amada estará com pequenos problemas de saúde. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: cuidado com distrações no ambiente de trabalho para não esquecer de tarefas e nem ter acidentes. No amor: receberá mensagens de pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: hoje invejosos dirão que você se arruma de forma exagerada para ir ao trabalho. No amor: a pessoa amada contará um segredo bombástico para você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: se seus familiares próximos pedirem para você ir até a casa deles para fazer algum favor, não vá. Pois isso gerará mais conflitos do que alegrias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: um amor da época da adolescência ressurgirá na sua frente. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11- Aquário: não ligue para as provocações de invejosos. Para ter lucros acenda, no seu trabalho, um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: você tem um admirador que mora em outro bairro de sua cidade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: um dos seus filhos está com problemas de comportamento na escola e você saberá dessa notícia hoje. Portanto, fique atento nas mensagens do colégio das crianças.

No amor: seu relacionamento fixo está desgastado e seu parceiro já percebeu isso há muito tempo, mas ainda não falou nada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.