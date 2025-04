Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de abril de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova, o Sol está em áries e o planeta que rege a terça-feira é Marte.

1 – Áries: nessa terça-feira, evite piadas e deboches. Pois pessoas furiosas podem ferir você. No amor: receberá cantadas de pessoas comprometidas, portanto, se afaste do perigo. Cor do dia: tífani. Perfume: cravo.

2 – Touro: hoje você precisa aceitar suas limitações. Pois algo intrigante que acontece com a sua pessoa é que as melhores ideias e a vontade de trabalhar surge quando você está fazendo outras atividades e longe do trabalho.

Isso é uma característica que o taurino precisa aceitar e saber lidar. Na família: não adianta gritar com os familiares narcisistas. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: continue com força de vontade e disposição que você atingirá seus objetivos. Mas hoje evite sorrisos, fora de hora e cochichos em público porque isso servirá como pretextos para os invejosos atacarem você, inclusive, fisicamente. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: não interprete as atitudes distraídas das pessoas como ataques pessoais a você. Nem todas as indiretas são para ferir a sua pessoa. Aliás, se você quiser ir para frente, precisa esquecer os prejuízos do passado. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: nessa terça-feira evite a qualquer custo piadas e risadas fora de hora. Pois pode ser mal interpretado por pessoas cruéis e por consequência colocar sua vida em risco. No amor: um desconhecido fará uma declaração, mas você deve fugir porque é cilada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nessa terça-feira, no trabalho e na escola, pessoas estarão cochichando e dando risadas. Mas acredite: isso não será bullying com a sua pessoa. Atenção: nem tudo o que acontece de ruim no mundo é para atingir você. Então, deixe o destino fruir, com a letra “r” no começo e também fluir com a letra “l” no começo.

7 – Libra: esqueça a maquiagem em casa porque hoje você suará bastante em todos os sentidos. Nessa terça-feira você fará muito esforço físico no trabalho, mesmo que isso não faça parte do seu serviço habitual. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não peça ajuda para seus colegas de trabalho porque eles sabotarão todo o seu serviço. Na família: familiares mais velhos brigarão com você, mas você deve ignorar e não discutir. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: nessa terça-feira não telefone e nem mande mensagens para parentes narcisistas. Aliás, você não deve se meter nas vida deles e muito menos dar conselhos porque esse tipo de atitude deixa essas pessoas muito irritadas. Aliás, para o bem da sua saúde você precisa comer salada de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

10 - Capricórnio: cuidado com acidentes no local de trabalho. Se você precisa adquirir conhecimento, cursos virtuais são excelentes opções. No amor: hoje você terá a prova de uma traição ou de uma infidelidade. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

11 – Aquário: hoje é o primeiro dia do mês. Então, o aquariano precisa de fazer a simpatia de soprar canela, em frente a porta de casa, em direção à rua. Pode fazer em qualquer horário, mas precisa ser hoje. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: cuidado com acidentes domésticos dentro de casa. Nessa terça-feira, ao sair na rua precisa tomar cuidado com golpes presenciais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.