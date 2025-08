Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de agosto de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a sexta é Vênus. Portanto, o dia está excelente para orações, simpatias e magias

1 – Áries: hoje começa agosto e o ariano precisa fazer a simpatia de soprar canela, na frente da porta de casa nesse dia primeiro de agosto, para ter prosperidade. Acender um incenso de canela também ajuda. No amor: não comece nenhum relacionamento novo hoje. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: ore por proteção hoje. Aliás, hoje não saia para baladas à noite porque será cilada. Acenda um incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: tenha iniciativa. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: para ter prosperidade em agosto, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro. No amor: hoje não leve namorado para sua casa porque o clima estará tenso. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: na sua cidade está acontecendo a florada das azaléas. Portanto, procure alguma azaléa para meditar perto e fazer pedidos ao universo, perto dessa flor. Pois se mentalizar algum desejo perto de uma azaléa, seu pedido se realizará. Acenda incenso de azaléa também. No amor: não invista em ninguém hoje. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: para se dar bem, nesse mês, com amizades, colegas de trabalho e amores acenda um incenso de mel, que ele acabará com a amargura das pessoas ao redor. Hoje você poderá ganhar um aumento de salário ou presentes dos chefes e patrões. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

7 – Libra: hoje é dia do libriano fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim.

Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: nesse mês para ter proteção e afastar a inveja acenda um incenso de sete ervas hoje. Também tome um banho de sete ervas nesse dia primeiro de agosto. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma do campo.

9 – Sagitário: dia primeiro de agosto é dia do sagitariano acender um incenso chamado, Chama Cliente, para ter prosperidade no trabalho. No amor: para se sentir sensual use peças íntimas da cor pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

10 – Capricórnio: hoje faça a simpatia do champanhe, que funciona assim: num copo comprido coloque champanhe e embaixo grude uma moeda junto com um desenho de coração. Assim tome essa bebida, que você terá sorte nos negócios e no romance. No amor: beba champanhe com a pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

11 – Aquário: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

12 – Peixes: para ter prosperidade acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: dê um presente para a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.