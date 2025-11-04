Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a terça é Marte. Portanto evite discussões inúteis

Luciana do rocio, colaboradora b+

Luciana do rocio, colaboradora b+

04/11/2025 - 00h02
1 – Áries: se você produzir algum produto ou serviço, com a temática de Natal, fará muito sucesso. Mas é necessário que você comece sua produção hoje mesmo. No amor: não marque encontro por redes sociais porque será fria. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje você receberá ajuda de pessoas muito próximas. No amor: pessoas gananciosas tentarão seduzir você. Portanto, pesquise sobre as verdadeiras intenções dos pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você receberá um presente ou um brinde de alguém do seu trabalho. No amor: receberá elogios de desconhecidos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: hoje você terá uma surpresa e verá que todos os seus esforços, na área profissional, valeram a pena. No amor: a pessoa amada estará sensível e chorará no seu colo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: antes de trabalhar realize atividades como: alongamento, Yoga e meditação. Pois isso trará energia para você. Além disso você precisa se alimentar melhor com mais frutas e verduras, pois corre o risco de ter anemia. No amor: você está vivendo um amor kármico. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não ligue para as críticas negativas no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ranzinza e rabugenta, então é melhor nem discutir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

7 – Libra: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto acenda um incenso de flor de lilac. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

8 – Escorpião: hoje ao chegar em casa pergunte aos adolescentes e às crianças da família sobre como foi o dia escolar deles. Pois eles sentem falta disso. No amor: para chamar a atenção da pessoa amada, acenda um incenso de rosa e tome banho com pétalas de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: não vá à casa de parentes hoje. Por favor, evite brigas e discussões com parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Pois poderá acabar se ferrando na Justiça. Portanto, não tente passar a perna em ninguém. Acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: invejosos caluniarão você no trabalho. Mas não se preocupe pois seus superiores já perceberam isso e tomarão medidas drásticas. No amor: um ex ciumento confrontará você na Justiça. Portanto, prepare-se. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: você está passando por um momento de estresse, pois está sobrecarregado. Mas isso está fazendo mal para sua saúde. Acenda incenso de pitanga para ter energia. Portanto, peça ajuda. No amor: você está rodeado de fãs, mas não sabe. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: você está com sintomas de resfriado e dor de garganta. Portanto, tome chá de erva-doce e durma cedo. No amor: não acredite em falsas promessas. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o sábado é Saturno. Atenção: do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro um portal sobrenatural se abre permitindo a conexão de quem já se foi desse planeta

01/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje é dia de todos os santos e o ariano é protegido por vários santos. Então ore e peça proteção para todos os santos de que você gosta, pois você enfrentará um turbilhão em novembro. Acenda incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: no dia de todos os santos se apegue ao seu santo favorito. Pois nesse mês sua máscara vai cair, pois tudo o que você fez de errado aparecerá. Portanto, peça iluminação aos santos. Também acenda incenso de girassol. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: girassol.

3 – Gêmeos: Para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: peça proteção hoje no dia de todos os santos, pois enfrentará problemas familiares sérios e terá despesas financeiras. No amor: poderá perder a pessoa amada. Portanto, acenda incenso de sete ervas e tome banho com sete ervas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

5 – Leão: hoje é dia do leonino fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: o virginiano para se dar bem esse mês precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor.

Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você lucrará muito esse mês e todo seus esforços serão recompensado. Mesmo assim acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: há vários pretendentes de olhos em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: hoje sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro.

No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a sexta é Vênus, aliás hoje é Halloween e abaixo têm simpatias de Halloween para os signos

31/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje estará com toda a energia. Mas os reais problemas são os invejosos. Nesse dia de Halloween faça a seguinte simpatia: pegue uma vassoura de palha, depois escreva em uma folha de papel os seus sonhos, após isso corte cada pedido em tiras, bote na vassoura e coloque ela na porta da sua casa. Essa magia faz com que seus sonhos se realizem sem a interferência de invejosos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: você está com muitos conflitos com colegas de trabalho. Portanto, hoje, faça a seguinte simpatia: compre sacos com doces e distribua para crianças. No amor: nessa sexta tome coragem e fale para a pessoa amada tudo o que você está sentindo. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: pessoas invejosas estão ao seu redor. Então para acabar com isso faça a seguinte simpatia: hoje coloque abóboras ou enfeites em formato de abóboras na frente da sua casa e do seu trabalho. Assim, você sentirá que o clima ficará mais leve. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você anda muito cansado do trabalho e da família. Então, hoje, ao chegar em casa faça um escalda-pés com sal grosso. Depois acenda incenso de sal grosso e faça suas orações preferidas. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você estará com muita disposição para o trabalho. No amor: você estará subindo pelas paredes. Então vista uma fantasia que tem a ver com o Halloween e dance para a pessoa amada porque isso tirará o relacionamento da rotina. Cor do dia:  vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

6 – Virgem: se você for a uma festa de Halloween fará muito sucesso. No amor: hoje à noite conhecerá uma pessoa interessante. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você descobrirá muitos segredos se levar alguma criança ou adolescente para uma festa infantil de Halloween. Pois você precisa disso para abrir sua mente. No amor: tome banho com pétalas de magnólia para se sentir melhor. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

8 – Escorpião: no trabalho lucrará com tudo o que é relacionado ao Halloween. No amor: vá a uma festa de Halloween com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

9 – Sagitário: excelente dia para orar para os antepassados. Pois se fizer isso hoje, sua vida melhorará bastante. Peça perdão mentalmente para todas as pessoas que você prejudicou e o mais importante: mude de atitude. Acenda incenso de alfazema para se acalmar. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 – Aquário: o Halloween trouxe muito lucro no seu trabalho. Portanto, agradeça ao sobrenatural. Evite alimentos gelados porque fará mal à garganta. Tome chá de gengibre. No amor: ganhará um presente inesperado. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: curta o Halloween fazendo qualquer simpatia em que você acredita. No amor: prepare uma noite romântica para a pessoa amada. Perfume do dia: musk. Cor do dia: azul-marinho.

