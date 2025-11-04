Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de novembro de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está crescente e quem rege o sábado é Saturno. Atenção: do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro um portal sobrenatural se abre permitindo a conexão de quem já se foi desse planeta

1 – Áries: hoje é dia de todos os santos e o ariano é protegido por vários santos. Então ore e peça proteção para todos os santos de que você gosta, pois você enfrentará um turbilhão em novembro. Acenda incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: no dia de todos os santos se apegue ao seu santo favorito. Pois nesse mês sua máscara vai cair, pois tudo o que você fez de errado aparecerá. Portanto, peça iluminação aos santos. Também acenda incenso de girassol. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: girassol.

3 – Gêmeos: Para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: peça proteção hoje no dia de todos os santos, pois enfrentará problemas familiares sérios e terá despesas financeiras. No amor: poderá perder a pessoa amada. Portanto, acenda incenso de sete ervas e tome banho com sete ervas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

5 – Leão: hoje é dia do leonino fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: o virginiano para se dar bem esse mês precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor.

Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você lucrará muito esse mês e todo seus esforços serão recompensado. Mesmo assim acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: há vários pretendentes de olhos em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: hoje sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro.

No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.