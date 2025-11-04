Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de novembro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: se você produzir algum produto ou serviço, com a temática de Natal, fará muito sucesso. Mas é necessário que você comece sua produção hoje mesmo. No amor: não marque encontro por redes sociais porque será fria. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.
2 – Touro: hoje você receberá ajuda de pessoas muito próximas. No amor: pessoas gananciosas tentarão seduzir você. Portanto, pesquise sobre as verdadeiras intenções dos pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume: flor de laranjeira.
3 – Gêmeos: hoje você receberá um presente ou um brinde de alguém do seu trabalho. No amor: receberá elogios de desconhecidos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.
4 – Câncer: hoje você terá uma surpresa e verá que todos os seus esforços, na área profissional, valeram a pena. No amor: a pessoa amada estará sensível e chorará no seu colo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.
5 – Leão: antes de trabalhar realize atividades como: alongamento, Yoga e meditação. Pois isso trará energia para você. Além disso você precisa se alimentar melhor com mais frutas e verduras, pois corre o risco de ter anemia. No amor: você está vivendo um amor kármico. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.
6 – Virgem: não ligue para as críticas negativas no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ranzinza e rabugenta, então é melhor nem discutir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.
7 – Libra: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto acenda um incenso de flor de lilac. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.
8 – Escorpião: hoje ao chegar em casa pergunte aos adolescentes e às crianças da família sobre como foi o dia escolar deles. Pois eles sentem falta disso. No amor: para chamar a atenção da pessoa amada, acenda um incenso de rosa e tome banho com pétalas de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.
9 – Sagitário: não vá à casa de parentes hoje. Por favor, evite brigas e discussões com parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Pois poderá acabar se ferrando na Justiça. Portanto, não tente passar a perna em ninguém. Acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.
10 – Capricórnio: invejosos caluniarão você no trabalho. Mas não se preocupe pois seus superiores já perceberam isso e tomarão medidas drásticas. No amor: um ex ciumento confrontará você na Justiça. Portanto, prepare-se. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.
11 – Aquário: você está passando por um momento de estresse, pois está sobrecarregado. Mas isso está fazendo mal para sua saúde. Acenda incenso de pitanga para ter energia. Portanto, peça ajuda. No amor: você está rodeado de fãs, mas não sabe. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.
12 – Peixes: você está com sintomas de resfriado e dor de garganta. Portanto, tome chá de erva-doce e durma cedo. No amor: não acredite em falsas promessas. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.