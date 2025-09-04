Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje será um dia agitado

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

04/09/2025 - 00h02
Áries

Você terá um ganho na Justiça.

No amor: não se envolva com pessoas comprometidas.

Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.

Cor do dia: verde-musgo.

Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro

Seu principal problema é que geralmente você não assume as coisas erradas que faz. Outro problema é que mesmo estando errado você não pede desculpas. O universo está vendo tudo isso.

Acenda incenso de boldo para ter mais humildade.

Hoje você terá problemas estomacais, então tome chá de boldo.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: flores do mato.

Gêmeos

Hoje você acordará tremendo. Portanto, tome chá de camomila e acenda incenso de camomila para trazer relaxamento.

No amor: a pessoa amada sente ciúme em silêncio e um dia pode estourar.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Câncer

Hoje faça aquela famosa oração havaiana:

“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: a pessoa amada estará ciumenta.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: fúcsia.

Leão

Você não é de sentir rancor de qualquer um, mas guarda um rancor tremendo de familiares. Geralmente não gosta de sofrer pelo passado, mas hoje acordará sofrendo principalmente por dissabores que teve com familiares na infância ou na juventude.

Acenda um incenso chamado olíbano para espantar o rancor.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: olíbano.

Virgem

Não dirija hoje, pois corre risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

No amor: se for ter relações íntimas, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Libra

Prepare o seu “sonhário”, um diário onde você anota seus sonhos. Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, pois terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: a pessoa amada está sapeca, mas não demonstre ciúmes.

Cor do dia: anil.

Perfume do dia: musk.

Escorpião

Feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois, abra os olhos e veja a resposta para suas dúvidas na página escolhida. Basta ler com atenção.

No amor: não troque o certo pelo duvidoso.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Sagitário

Você está tendo uma recaída com a Síndrome do Pânico. Tenha pensamentos positivos e acenda um incenso chamado Palo Santo. Além disso, orações, exercícios físicos e trabalhos voluntários ajudam a expulsar essa energia.

No amor: não deixe que o medo acabe com seu relacionamento.

Cor do dia: abóbora.

Perfume do dia: Palo Santo.

Capricórnio

Hoje você terá dificuldades em tarefas complexas e lições escolares. Portanto, preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio.

No amor: não saia com desconhecidos.

Cor do dia: berinjela.

Perfume do dia: benjoim.

Aquário

Haverá muito serviço no seu trabalho, mas isso trará lucros. No entanto, mosquitos e outros insetos invadirão seu ambiente.

Acenda incenso de citronela para espantá-los.

Cor do dia: verde-limão.

Perfume do dia: citronela.

Peixes

Ligue o rádio aleatoriamente, pois a primeira música que tocar trará uma mensagem para você.

No amor: a pessoa amada estará dando bola para alguém do seu trabalho, e só hoje a sua ficha cairá.

Para elevar a autoestima, acenda um incenso de sálvia branca.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

 

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, os signos precisam fazer simpatias hoje para que setembro seja próspero

01/09/2025 05h00

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje é primeiro de setembro. Então para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: nesse mês para ter proteção e afastar a inveja acenda um incenso de sete ervas hoje. Também tome um banho de sete ervas nesse dia primeiro de setembro. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma do campo.

3 – Gêmeos: hoje é dia do geminiano fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: para se dar bem, nesse mês, com amizades, colegas de trabalho e amores acenda um incenso de mel, que ele acabará com a amargura das pessoas ao redor. Hoje você poderá ganhar um aumento de salário ou presentes dos chefes e patrões. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

5 – Leão: o leonino para se dar bem, em setembro, precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos em setembro. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, em setembro, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: dê um presente para a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de setembro sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro. No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: no dia primeiro de setembro faça a simpatia de soprar pétalas de flores na frente da sua casa. No amor: um colega de trabalho está apaixonado por você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores silvestres.

Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno, portanto é preciso tomar cuidado ao sair sábado à noite

30/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: excelente dia para fazer exercícios físicos e atividades culturais podendo até ganhar prêmios. Não viaje fora da cidade porque há riscos de acidentes. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: hoje você ajudará alguém e será recompensando. Há riscos de receber visitas chatas. Use incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: dia de realização pessoal no trabalho e no hobby. No amor: não se apaixone por ninguém que você conhecer em baladas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje procure descansar. Na família: acontecerão discussões com filhos ou netos. Desligue seu celular por mais tempo porque ele está causando estresse em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você precisa da energia de festa de criança que pode ser até de aniversário. Então vá a uma festa infantil. No amor: não aceite convites para sair de desconhecidos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: aceite proposta para uma segunda renda aos finais de semana. Pois trabalhar nos dias de folga fará bem para o bolso e para a mente. No amor: hoje sairá com uma pessoa especial. Tome banho de canela e acenda incenso de canela para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: Passar o sábado num spa fará bem para você. No amor: no passado você foi agredido por um ex e agora deseja justiça. Então lute por isso e acenda um incenso chamado Xangô que a justiça será feita. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: um objeto que estava perdido ou um animal que fugiu aparecerá. Não saia nesse sábado à noite porque corre o risco de agressão. No amor: receba a pessoa amada em casa. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

9 – Sagitário: hoje você deseja se dedicar à casa. Mas, ao invés disso, deveria trabalhar aos finais de semana porque precisa de dinheiro. Aliás, você está fazendo uma mudança perigosa que trará mais prejuízo do que lucro. No amor: não brigue à toa com a pessoa amada. Acenda incenso de lírio para aumentar a criatividade. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

10 – Capricórnio: se for trabalhar hoje, sentirá o ambiente carregado. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não procure um pretendente rico porque você tem o poder de gerar riqueza. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores selvagens.

11 –Aquário: você sabe investir em pessoas talentosas e hoje terá a prova disso. No amor: se sair hoje será muito paquerado. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: bálsamo.

12 – Peixes: excelente dia para eventos culturais. Na sua vida, uma nova porta está se abrindo no seu hobby preferido. No amor: a pessoa amada brigará por ciúmes. Cor do dia: areia. Perfume do dia: musk.

