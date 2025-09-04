Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de setembro de 2025. Leia seu signo

Áries
Você terá um ganho na Justiça.
No amor: não se envolva com pessoas comprometidas.
Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.
Touro
Seu principal problema é que geralmente você não assume as coisas erradas que faz. Outro problema é que mesmo estando errado você não pede desculpas. O universo está vendo tudo isso.
Acenda incenso de boldo para ter mais humildade.
Hoje você terá problemas estomacais, então tome chá de boldo.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: flores do mato.
Gêmeos
Hoje você acordará tremendo. Portanto, tome chá de camomila e acenda incenso de camomila para trazer relaxamento.
No amor: a pessoa amada sente ciúme em silêncio e um dia pode estourar.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.
Câncer
Hoje faça aquela famosa oração havaiana:
“Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”
Essas palavras fazem toda a diferença.
No amor: a pessoa amada estará ciumenta.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: fúcsia.
Leão
Você não é de sentir rancor de qualquer um, mas guarda um rancor tremendo de familiares. Geralmente não gosta de sofrer pelo passado, mas hoje acordará sofrendo principalmente por dissabores que teve com familiares na infância ou na juventude.
Acenda um incenso chamado olíbano para espantar o rancor.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: olíbano.
Virgem
Não dirija hoje, pois corre risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.
No amor: se for ter relações íntimas, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Libra
Prepare o seu “sonhário”, um diário onde você anota seus sonhos. Durma com esse caderno e um lápis ao lado da cama, pois terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: a pessoa amada está sapeca, mas não demonstre ciúmes.
Cor do dia: anil.
Perfume do dia: musk.
Escorpião
Feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois, abra os olhos e veja a resposta para suas dúvidas na página escolhida. Basta ler com atenção.
No amor: não troque o certo pelo duvidoso.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Sagitário
Você está tendo uma recaída com a Síndrome do Pânico. Tenha pensamentos positivos e acenda um incenso chamado Palo Santo. Além disso, orações, exercícios físicos e trabalhos voluntários ajudam a expulsar essa energia.
No amor: não deixe que o medo acabe com seu relacionamento.
Cor do dia: abóbora.
Perfume do dia: Palo Santo.
Capricórnio
Hoje você terá dificuldades em tarefas complexas e lições escolares. Portanto, preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio.
No amor: não saia com desconhecidos.
Cor do dia: berinjela.
Perfume do dia: benjoim.
Aquário
Haverá muito serviço no seu trabalho, mas isso trará lucros. No entanto, mosquitos e outros insetos invadirão seu ambiente.
Acenda incenso de citronela para espantá-los.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: citronela.
Peixes
Ligue o rádio aleatoriamente, pois a primeira música que tocar trará uma mensagem para você.
No amor: a pessoa amada estará dando bola para alguém do seu trabalho, e só hoje a sua ficha cairá.
Para elevar a autoestima, acenda um incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.