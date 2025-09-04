Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de setembro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, os signos precisam fazer simpatias hoje para que setembro seja próspero

1 – Áries: hoje é primeiro de setembro. Então para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: nesse mês para ter proteção e afastar a inveja acenda um incenso de sete ervas hoje. Também tome um banho de sete ervas nesse dia primeiro de setembro. No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma do campo.

3 – Gêmeos: hoje é dia do geminiano fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: para se dar bem, nesse mês, com amizades, colegas de trabalho e amores acenda um incenso de mel, que ele acabará com a amargura das pessoas ao redor. Hoje você poderá ganhar um aumento de salário ou presentes dos chefes e patrões. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

5 – Leão: o leonino para se dar bem, em setembro, precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos em setembro. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, em setembro, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: dê um presente para a pessoa amada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de setembro sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro. No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: no dia primeiro de setembro faça a simpatia de soprar pétalas de flores na frente da sua casa. No amor: um colega de trabalho está apaixonado por você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores silvestres.