Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de março de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova e o astro que representa o domingo é o Sol, portanto, os signos estarão bem animados

1 – Áries: você está livre para curtir o Carnaval como quiser, só não pode esquecer o protetor solar mesmo que não saia de casa, pois sua pele se encontra muito sensível. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

2 – Touro: dê um jeito de não receber visitas folgadas na sua casa. Aproveite o domingo de Carnaval para descansar, pois em abril o bicho vai pegar. Cor: celeste. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: não exagere na bebida, pois corre o risco de ter coma alcóolico.

Na família: reúna todas as crianças e realize uma festa do pijama à noite, então aproveite para contar histórias da época da sua infância e realize o concurso do pijama mais bonito. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: você quer viajar para a praia nesse Carnaval. Sim, a sua pessoa pode passear até o mar. Mas corre o risco de pegar virose e algum problema de pele. Na família: discutirá com filhos e agregados. Portanto, mantenha a calma. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: nesse domingo você fará sucesso no Carnaval ou em qualquer outro evento que for. No amor: seu brilho despertará a fúria de um ex ciumento. Então, fique de olho. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: alguém tentará dar o golpe virtual em você em pleno domingo. Portanto, não acredite em qualquer mensagem que vem pelas redes sociais e não clique em qualquer link. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: cuidado ao sair domingo pela noite. Pois há grandes riscos de assalto. Não aceite bebidas de desconhecidos porque será cilada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: preste atenção ao sair na rua hoje, pois corre um risco enorme de ser agredido. Na família: faça um Carnaval com as crianças em sua casa mesmo.

Pois assim elas gastarão mais energias. Também realize brincadeiras e jogos da época da sua infância e não se esqueça da pipoca. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: aproveite o domingo de Carnaval para cuidar do seu corpo. Portanto, faça alongamentos, caminhadas, exercícios de respiração, meditação e yoga.

Além disso prepare sua alma para trabalhar no exterior nos próximos meses. Pois esse é um sonho que se tornará realidade, se você quiser. Agora só depende de você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: margarida.

10 - Capricórnio: aproveite o domingo de Carnaval para praticar esportes. Mas não pense em trabalho hoje porque poderá acabar estressado. Aproveite o dia para brincar com seu animal de estimação. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: aproveite o domingo de Carnaval para se encontrar com amigos de longa data e colocar a conversa em dia. No amor: você receberá a declaração de um amigo. Cor do dia: prata. Perfume do dia: tutti-fruti.

12 – Peixes: aproveite o domingo de Carnaval para fazer uma festa do pijama ou bailinho carnavalesco familiar com as crianças e seus amiguinhos.

Assim você poderá cantar músicas, contar histórias e realizar brincadeiras da época da sua infância. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: cravo.