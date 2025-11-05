Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de novembro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: a Lua cheia traz energia e criatividade para você. Então, literalmente, pode se sentir livre para uivar sob a luz da Lua cheia. No amor: você estará com a libido em alta, portanto, cuidado para não se envolver com pessoas erradas. Acenda incendo de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: hoje você receberá a visita de parentes narcisistas. Então esconda tudo o que é de valor deles. Na saúde: você estará rouco e com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: haverá oportunidade de atividade remunerada na área de que você mais gosta. Mas é preciso acender incenso de arruda para afastar os invejosos. No amor: seja cordial e conquiste quem deseja. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: tente relaxar com exercícios de alongamento. No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

5 – Leão: nessa quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional. Na família: um familiar idoso passará mal, portanto se puder, cuide dele. No amor: deixe a pessoa amada livre. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho. No amor: algum colega está interessado em você. Para evitar pessoas amargas acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

8 – Escorpião: ore pelos seus antepassados e também peça perdão. Pois é a energia deles que ajudará você agora. No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: para evitar confusão, não visite parentes hoje. Aliás, não pegue nada dos seus parentes sem pedir porque isso atrai energia pesada.

Se quiser prosperar, trabalhe bastante nesta terça-feira e nem pense em folga hoje. Também acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: um ex entrará em contato. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal. Portanto, fique sempre com o pé atrás. Acenda incenso de bálsamo para se proteger. No amor: receberá uma cantada inesperada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: bálsamo.

11 – Aquário: cuide da sua saúde, se quiser passar o final do ano bem. Assim faça exames de sangue e peça para seu médico receitar suplementos alimentares. Acenda incenso de alecrim para ter força espiritual. No amor: uma paixão do passado mandará mensagem. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje os astros liberaram uma típica feijoada de quarta-feira para você. No amor: faça uma declaração romântica para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.