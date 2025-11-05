Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, hoje é o melhor dia para se comunicar com todos

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

05/11/2025 - 00h02
Continue lendo...

1 – Áries: a Lua cheia traz energia e criatividade para você. Então, literalmente, pode se sentir livre para uivar sob a luz da Lua cheia. No amor: você estará com a libido em alta, portanto, cuidado para não se envolver com pessoas erradas. Acenda incendo de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: hoje você receberá a visita de parentes narcisistas. Então esconda tudo o que é de valor deles. Na saúde: você estará rouco e com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: haverá oportunidade de atividade remunerada na área de que você mais gosta. Mas é preciso acender incenso de arruda para afastar os invejosos. No amor: seja cordial e conquiste quem deseja. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: tente relaxar com exercícios de alongamento. No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

5 – Leão: nessa quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional. Na família: um familiar idoso passará mal, portanto se puder, cuide dele. No amor: deixe a pessoa amada livre. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho. No amor: algum colega está interessado em você. Para evitar pessoas amargas acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

8 – Escorpião: ore pelos seus antepassados e também peça perdão. Pois é a energia deles que ajudará você agora. No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: para evitar confusão, não visite parentes hoje. Aliás, não pegue nada dos seus parentes sem pedir porque isso atrai energia pesada.

Se quiser prosperar, trabalhe bastante nesta terça-feira e nem pense em folga hoje. Também acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: um ex entrará em contato. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal. Portanto, fique sempre com o pé atrás. Acenda incenso de bálsamo para se proteger. No amor: receberá uma cantada inesperada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: bálsamo.

11 – Aquário: cuide da sua saúde, se quiser passar o final do ano bem. Assim faça exames de sangue e peça para seu médico receitar suplementos alimentares. Acenda incenso de alecrim para ter força espiritual. No amor: uma paixão do passado mandará mensagem. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje os astros liberaram uma típica feijoada de quarta-feira para você. No amor: faça uma declaração romântica para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o domingo é o Sol, hoje é dia de finados e o contato com quem já partiu pode ser real

02/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje é dia de finados e sua vida só não melhora mais porque um idoso morreu brigado com você. Mas tudo pode ser consertado hoje porque é dia de finados e entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro se abre um portal que permite a comunicação com quem já se foi. Faça o seguinte: leve rosas para o túmulo dessa pessoa e reze pendido perdão. Mas se essa pessoa estiver enterrada em outra cidade, leve rosas na cruz das almas, da sua cidade e faça a oração pedindo perdão para ela. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: no dia de finados, o taurino acaba recebendo mensagem de quem já morreu, de alguma maneira, por exemplos: em sonhos ou quando alguma ave ou borboleta entra na sua casa. Aliás aves e borboletas são mensageiras do além. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

4 – Gêmeos: ensine às crianças e aos jovens da sua família que respeitar os antepassados é essencial e será recompensado. No amor: invejosos estão fazendo intriga com a pessoa amada. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: hoje é um dia que serve de reflexão para você porque a sua pessoa se dedica às orações e recordações. No amor: fale sobre os antepassados com a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você sentirá saudades de quem já se foi, mas sentirá a presença dessas pessoas. No amor: a pessoa amada chamará você para conversar sobre quem já se foi. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: você encontrará quem não gosta na rua, portanto, ignore as provocações. No amor: uma pessoa especial chamará você para sair. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: hoje a saudade de pessoas que já se foram invadirá seu coração. No amor: a pessoa amada estará triste, portanto, seja compreensiva. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: dia ideal para orações e visitas aos templos sagrados. No amor: a pessoa amada testará sua paciência, mas não fique nervoso, apenas acenda um incenso de lavanda para acalmar todos ao seu redor. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

9 – Sagitário: dia ideal para praticar: Yoga e Meditação. Hoje você estará reflexivo e orar pelos antepassados é essencial. Mas você também precisa respeitar os idosos que estão vivos. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: seus filhos e netos ou crianças da sua família precisam da sua companhia nesse domingo. Portanto, converse, conte histórias educativas e piadas suaves. No amor: não ligue se um pretendente não quiser manter mais contato, pois é livramento. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: tutti-fruti.

11 – Aquário: excelente dia para passear com a família e contar causos peculiares aos mais novos. No amor: receberá mensagens amorosas de desconhecidos, mas fique com o pé atrás. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: ótimo dia para praticar atividades místicas como: leitura de tarô, runas ou búzios. No amor: se passear com a pessoa amada pela tarde, terá uma surpresa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o sábado é Saturno. Atenção: do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro um portal sobrenatural se abre permitindo a conexão de quem já se foi desse planeta

01/11/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje é dia de todos os santos e o ariano é protegido por vários santos. Então ore e peça proteção para todos os santos de que você gosta, pois você enfrentará um turbilhão em novembro. Acenda incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: no dia de todos os santos se apegue ao seu santo favorito. Pois nesse mês sua máscara vai cair, pois tudo o que você fez de errado aparecerá. Portanto, peça iluminação aos santos. Também acenda incenso de girassol. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: girassol.

3 – Gêmeos: Para se dar bem nesse mês faça a simpatia de colocar um trevo de quatro folhas na frente de sua casa. Mas se não conseguir o trevo, acenda um incendo de trevo de quatro folhas. Pois o trevo de quatro folhas representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água. No amor: se quiser conquistar alguém seja romântico. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: peça proteção hoje no dia de todos os santos, pois enfrentará problemas familiares sérios e terá despesas financeiras. No amor: poderá perder a pessoa amada. Portanto, acenda incenso de sete ervas e tome banho com sete ervas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

5 – Leão: hoje é dia do leonino fazer a simpatia da lentilha. Então, no almoço ou no jantar, cozinhe lentilha, coloque moedas embaixo do prato e coma o alimento assim. Pois trará prosperidade. Hoje não visite parentes narcisistas porque isso trará confusão. No amor: coma doces com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: o virginiano para se dar bem esse mês precisa fazer a simpatia da caridade nesse primeiro dia do mês. Essa simpatia consiste em ajudar alguma instituição de caridade, ONG ou hospital. Pode ser financeiramente, com doações materiais ou até mesmo com serviço voluntário. Pois isso atrai acontecimentos positivos que ajudam na prosperidade. No amor: um romance acontecerá no seu trabalho ou no seu hobby. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: para ter proteção e se livrar do olho gordo acenda um incenso de sal grosso. Também coloque um copo de sal grosso na porta de casa. No amor: faça ou compre a comida preferida da pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: para abrir o primeiro dia do mês com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: você está entrando no inferno astral. Portanto precisa de muita proteção. Acenda de sândalo para proteção. Evite ambientes como baladas e bares. No amor: não comece com relacionamentos novos hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor.

Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você lucrará muito esse mês e todo seus esforços serão recompensado. Mesmo assim acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: há vários pretendentes de olhos em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: hoje sopre canela na frente da sua casa e para ter prosperidade nesse mês, faça a seguinte simpatia hoje: cozinhe inhoque, ponha moedas debaixo do seu prato e coma esse alimento para ter prosperidade o mês inteiro.

No amor: para ficar mais sensual tome banho com flor de pessegueiro e acenda incenso de pêssego. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

