Confira o seu horóscopo de hoje, 06/12 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de resfriados. Então tome chá de erva-doce e fique em repouso. Assistir filmes natalinos em casa também fará bem. Acenda incenso de erva-doce. No amor: chame a pessoa amada para assistir filmes em casa com você e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: menta. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: vá a um evento natalino porque isso fará bem para sua alma. No amor: não acredite em pessoas que passam cantadas no final do ano. Acenda incenso de sete ervas para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: sete ervas.

3 – Gêmeos: aprenda artesanato de produtos natalinos e você lucrará bastante nesse final de ano. Não vá para baladas hoje porque armaram uma cilada contra você. No amor: não mostre todas as suas personalidades diferentes num dia só para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade. Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor: a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor: não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nesse sábado, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças perto das férias gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor: procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nesse sábado você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas.

Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nesse sábado você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas nesse sábado. Então simplesmente siga a sua intuição.

Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nesse sábado, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor: por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.