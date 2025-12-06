Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 06/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege o sábado é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

06/12/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de resfriados. Então tome chá de erva-doce e fique em repouso. Assistir filmes natalinos em casa também fará bem. Acenda incenso de erva-doce. No amor: chame a pessoa amada para assistir filmes em casa com você e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: menta. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: vá a um evento natalino porque isso fará bem para sua alma. No amor: não acredite em pessoas que passam cantadas no final do ano. Acenda incenso de sete ervas para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: sete ervas.

3 – Gêmeos: aprenda artesanato de produtos natalinos e você lucrará bastante nesse final de ano. Não vá para baladas hoje porque armaram uma cilada contra você. No amor: não mostre todas as suas personalidades diferentes num dia só para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade. Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor: a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor: não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nesse sábado, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças perto das férias gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor: procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nesse sábado você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas.

Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nesse sábado você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia.  Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas nesse sábado. Então simplesmente siga a sua intuição.

Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nesse sábado, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor: por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje 03/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

03/12/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: você tem vontade de distribuir brinquedos para crianças carentes no Natal. Então faça uma campanha para arrecadar os brinquedos, pois caridade também é uma forma de ser feliz.

No amor: procure se relacionar com pessoas com os mesmos gostos que os seus. Acenda incenso de benjoim para atrair a pessoa ideal. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: você receberá uma surpresa hoje. No amor: não discuta com a pessoa amada, pois para evitar confusões é melhor deixar ela falando sozinha. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: saia para admirar a decoração de Natal e você verá a resposta para uma dúvida sua dentro dessa mesma decoração. No amor: a pessoa amada está desconfiada de você. Acenda incenso de patchuli para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: quarta-feira é o dia ideal para o canceriano frequentar lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. Então, hoje, vá a um lugar espiritualizado de sua preferência.

Esse dia também é excelente para o canceriano fazer compras. Pois seus produtos preferidos estarão em ofertas e promoções. Cores do dia: pérola e marfim. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: hoje enfrentará conflitos na família, no local de trabalho e na vizinhança. Mas não reaja às provocações porque seus inimigos querem que você perca a cabeça para depois chamarem você de louco. Cuidado ao andar na rua porque poderá escorregar. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: cuidado porque seu animal de estimação poderá fugir de casa. Portanto, fique de olho. Mesmo assim hoje você poderá encontrar algo interessante na rua que, realmente, não tem dono.

Então, se isso acontecer agradeça ao universo. Nessa quarta-feira a ajuda virá de quem você menos imagina. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: algum eletrodoméstico quebrará na sua casa ou no trabalho. Mas valerá à pena levar para o conserto. Cuidado ao andar na rua, pois poderá ser atacado por algum animal brabo. Na família: seus filhos estarão malcriados. Portanto, chame a atenção deles. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: hoje você terá problemas com a eletricidade da sua casa. Aliás, uma lâmpada poderá queimar. Isso é problema elétrico misturado com olho gordo. Portanto, cuidado com quem você coloca na sua casa ou no seu trabalho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: o sagitariano terá transtornos com algum eletrodoméstico, que poderá estragar. Alguma parte da casa ou do trabalho poderá apresentar algum problema. Por exemplo: algum vidro pode quebrar ou alguma porta pode enguiçar.

Hoje é dia ideal para fazer orações e rituais contra inveja no trabalho e no lar. Portanto, por enquanto, não receba nem parentes na sua casa. Um ritual que sempre dá certo para o sagitariano, é colocar punhados de sal grosso nos cantos da casa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: um animal desconhecido aparecerá na sua casa ou no seu trabalho. Então, adote, mesmo que tenha outros bichos. Pois animais são anjos enviados pelo Universo com a missão de proteger você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, você receberá uma proposta comercial interessante. Cuidado com as chuvas porque elas podem causar prejuízo no seu lar e no seu trabalho. Hoje seu carro ou o ônibus, que você pega, poderá dar problemas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: hoje você ainda estará com um pouco de dor de garganta. Portanto tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: seu animal de estimação fará uma surpresa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

Confira o seu horóscopo de hoje, 02/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a terça é Marte

02/12/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: os astros mandam uma dica para o ariano enfeitar a árvore de Natal: coloque palavras de sentimentos ou coisas que você deseja para ano que vem pendurados na árvore, pois é uma simpatia poderosa. No amor: hoje você precisa levar o espírito de Natal para a pessoa amada.

Acenda incenso de gardênia para ficar mais sedutor. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: hoje terá que enfrentar a inveja de colegas de trabalho e parentes. No amor: não ligue para fofocas que falam sobre a pessoa amada. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais atraente. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: hoje você estará criativo. Além disso, nesse final de ano a sua pessoa estará realizando um sonho de infância. Então siga em frente e não dê bola para críticas negativas. Nessa terça, seus sonhos estarão cada vez mais perto. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: petúnia.

4 – Câncer: hoje você sentirá sintomas de resfriado e terá vontade de desistir de alguns dos seus sonhos. Portanto tome chá de capim-limão e não desista dos seus objetivos. Além disso, você não nasceu para nadar, nadar e morrer na praia. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: nessa terça-feira você estará um pouco preguiçoso. Mas precisará disfarçar isso no seu trabalho principalmente para chefes e colegas. Então tome um suco de laranja para se animar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Portanto, abra um sorriso. Na família: uma pessoa idosa entrará em crise de saúde novamente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: se você é mãe, seu filho está aprontando na escola. Então será necessário recorrer à ajuda de um profissional em Psicologia. No amor: a pessoa amada estará estranha, mas para evitar confusões será melhor ficar em silêncio. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: no trabalho você terá dificuldades em exercer uma tarefa. Mas não peça ajuda aos seus colegas porque eles são invejosos e podem usar isso contra você. Porém poderá pedir esse mesmo auxílio aos amigos de confiança e de longa que não trabalham no mesmo ambiente que o seu. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: você está cada vez mais perto de realizar seu sonho de trabalhar no exterior. Cuidado ao andar na rua, pois um cachorro poderá morder você. No amor: hoje a pessoa amada estará misteriosa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: nessa terça-feira você encontrará ofertas em estabelecimentos físicos como mercados e lojas. Porém isso não vale para o ambiente virtual. Hoje seus animais de estimação poderão estar doentes ou com depressão. No amor: um freguês está apaixonado por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

11 – Aquário: hoje você sentirá um pouco de fraqueza. Portanto se alimente melhor e nem pense em fazer regime. Por isso coma frutas e verduras. Além disso, você não deverá pular nenhuma refeição. No amor: alguém que mora ou trabalha perto do seu serviço está apaixonado por você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: nessa terça-feira uma pessoa infeliz tentará colocar você para baixo. Mas você não deve dar bola para críticas negativas. No amor: um vizinho está interessado em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

