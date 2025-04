Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: como a Lua está crescente, hoje está um excelente dia para encontrar emprego ou serviço na área desejada. No amor: ótimo dia para iniciar relacionamento desde que a pessoa não seja comprometida. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: hoje você precisa se preparar para uma semana com muito trabalho. Portanto, durma e se alimente bem porque precisará de muita energia. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: reforce a segurança da sua casa e do trabalho, pois os bandidos não dormem. Se você não tem câmeras e nem alarmes na sua residência, coloque agora. No amor: a pessoa amada estará calada, portanto só converse o necessário. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: cuidado ao andar na rua, principalmente, em calçadas lisas ou estradas esburacadas porque corre riscos de acidentes. Portanto, olhe sempre ao redor para evitar problemas. No amor: a pessoa amada estará rabugenta, portanto tenha paciência. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: nessa segunda-feira chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. Portanto, tente não chegar atrasado. No amor: um colega de trabalho ou fornecedor dará em cima de você, mas não aceite nada porque a criatura é comprometida. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: você cometerá, sem querer, alguns erros no trabalho. Portanto, preste atenção, pois chefes e clientes podem perceber. No amor: receberá mensagem de alguém do passado. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: begônia.

7 – Libra: um colega de trabalho passará a perna em você e contará com a ajuda de outras pessoas. No amor: a pessoa amada trará um presente para você, mas ela estará com segundas intenções. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: no trabalho e na escola colegas farão bullying com você. Portanto, avise às autoridades competentes. No amor: a pessoa amada deseja terminar o relacionamento, só não tem coragem para falar. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: se você deseja começar terapia, essa segunda-feira de Lua crescente é o dia ideal. No amor: a pessoa amada estará calada, portanto, respeite. Cor do dia: branco. Perfume: lírios brancos.

10 - Capricórnio: hoje você tomará consciência que está se atrapalhando no trabalho e no serviço voluntário. Portanto, anote todos os seus compromissos numa agenda de papel. No amor: a pessoa amada está interessada em outra, só não tem coragem de falar. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: hoje você se levantará com sintomas de cansaço. Portanto, procure um médico porque pode ser anemia. No amor: um cliente fará uma declaração de amor. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: nessa segunda-feira você sentirá que está com a cabeça no mundo da Lua. Portanto, não force a barra no trabalho. No amor: você encontrará um objeto que trará uma lembrança do passado. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.