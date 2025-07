Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de julho de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está crescente, o Sol está em Câncer e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, o dia está excelente para atividades intelectuais

1 – Áries: hoje terá ideias lucrativas e edificantes. Porém acordará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de erva-doce com hortelã. No amor: com perfume de erva-doce você fica sedutor. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: quando fizer um trabalho inspirado em alguém sempre cite a fonte para não ter problemas com os Direitos Autorais. No amor: procure chamar a atenção da pessoa amada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas ruins provocarão você, mas não revide. Acenda um incenso de arruda para expulsar a inveja. No amor: compre um presente para a pessoa amada. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: ligue o rádio aleatoriamente em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje receberá elogios de fregueses. No amor: chamará a atenção de uma pessoa bem de vida. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nessa quinta-feira, as pessoas estarão azedas com você. Portanto, acenda um incenso de mel. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

7 - Libra: nem pense em fazer cirurgia estética porque fará mal para a sua saúde. No amor: um ex ciumento voltou a perseguir você, portanto, tenha cuidado. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: não pense em usar a famosa caneta emagrecedora porque isso fará mal para a sua saúde. Se quiser manter a forma, faça exercícios e coma mais vegetais. No amor: você tem pretendentes em todos os lugares. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: um sagitariano com perfume de violeta é a mais pura transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: hoje acordará sem energia, portanto, acenda um incenso de alecrim para se animar. No amor: um capricorniano com perfume de alecrim é pura sedução. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: hoje acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho porque assim excelentes surpresas acontecerão. No amor: um aquariano com perfume de rosas sempre chama a atenção. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes: hoje acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: dar um cobertor novo, no frio, para a pessoa amada é uma prova de amor. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.