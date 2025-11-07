Confira o seu horóscopo de hoje, 07/11 de 2025. Confira o seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você estará disposto para ajudar alguém e será recompensado mais tarde por isso. No amor: um amor do passado voltará, mas é cilada. Acenda incenso de Ylang-Ylang para ter uma noite especial. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

2 – Touro: se receber proposta para trabalhar nesse final de semana aceite. No amor: não aceite ficar com quem já fez você sofrer no passado. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

3 – Gêmeos: em vez de pensar em se vingar e em processar os outros, mude essa energia. Pois esse tipo de coisa é o que trava a sua vida. Em vez de brigar com as pessoas, entre em parcerias com profissionais que valorizam seus talentos. Então, nessa sexta, coloque essas parcerias em prática. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: aproveite essa sexta para realizar uma simpatia que serve tanto para o amor quanto para a prosperidade: tome banho de canela com mel do pescoço para baixo. Hoje, você será feliz se investir em qualquer coisa. Na família: um filho ou neto apresentará sintomas de resfriado. Portanto: dê chá de erva-doce para ele. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: excelente dia para investir no amor comprando uma lingerie nova ou indo a um local especial. Na família: entrará em conflito com os filhos porque eles pretendem sair no final de semana. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você apresentará sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão e durma cedo. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: fará sucesso se sair hoje à noite. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Portanto, tome cuidado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: hoje levará bronca de chefes e clientes por causa de colegas ou concorrentes invejosos. Portanto, essa sexta é a ideal para você adquirir um vaso de arruda e colocar no seu trabalho. Pois a arruda protegerá você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: nessa sexta-feira receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Portanto, aceite porque fará bem para o bolso e para a alma. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira aceite participar de happy hour, jantar negócios e eventos comerciais também nesse final de semana. Pois você precisa de networking. Lembre-se do ditado:

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você receberá um convite para sair nesse final de semana. Mas não deverá aceitar porque corre risco de pagar resfriado ou pneumonia. Ultimamente você tem enfrentado problemas com a insônia. Portanto: tome chá de manjericão. Cor do dia: azul. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Então, aproveite esse momento para festejar sua vida profissional. No amor: receberá declaração de amor de algum cliente ou freguês. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.