Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 07/11 de 2025. Confira o seu signo

A Lua está cheia e quem rege a sexta é Vênus, portanto o romance está no ar

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

07/11/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você estará disposto para ajudar alguém e será recompensado mais tarde por isso. No amor: um amor do passado voltará, mas é cilada. Acenda incenso de Ylang-Ylang para ter uma noite especial. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

2 – Touro: se receber proposta para trabalhar nesse final de semana aceite. No amor: não aceite ficar com quem já fez você sofrer no passado. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

3 – Gêmeos: em vez de pensar em se vingar e em processar os outros, mude essa energia. Pois esse tipo de coisa é o que trava a sua vida. Em vez de brigar com as pessoas, entre em parcerias com profissionais que valorizam seus talentos. Então, nessa sexta, coloque essas parcerias em prática. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: aproveite essa sexta para realizar uma simpatia que serve tanto para o amor quanto para a prosperidade: tome banho de canela com mel do pescoço para baixo. Hoje, você será feliz se investir em qualquer coisa. Na família: um filho ou neto apresentará sintomas de resfriado. Portanto: dê chá de erva-doce para ele. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: excelente dia para investir no amor comprando uma lingerie nova ou indo a um local especial. Na família: entrará em conflito com os filhos porque eles pretendem sair no final de semana. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você apresentará sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão e durma cedo. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: fará sucesso se sair hoje à noite. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Portanto, tome cuidado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: hoje levará bronca de chefes e clientes por causa de colegas ou concorrentes invejosos. Portanto, essa sexta é a ideal para você adquirir um vaso de arruda e colocar no seu trabalho. Pois a arruda protegerá você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: nessa sexta-feira receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Portanto, aceite porque fará bem para o bolso e para a alma. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira aceite participar de happy hour, jantar negócios e eventos comerciais também nesse final de semana. Pois você precisa de networking. Lembre-se do ditado:

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você receberá um convite para sair nesse final de semana. Mas não deverá aceitar porque corre risco de pagar resfriado ou pneumonia. Ultimamente você tem enfrentado problemas com a insônia. Portanto: tome chá de manjericão. Cor do dia: azul. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Então, aproveite esse momento para festejar sua vida profissional. No amor: receberá declaração de amor de algum cliente ou freguês. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a terça é Marte. Portanto evite discussões inúteis

04/11/2025 00h02

1 – Áries: se você produzir algum produto ou serviço, com a temática de Natal, fará muito sucesso. Mas é necessário que você comece sua produção hoje mesmo. No amor: não marque encontro por redes sociais porque será fria. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje você receberá ajuda de pessoas muito próximas. No amor: pessoas gananciosas tentarão seduzir você. Portanto, pesquise sobre as verdadeiras intenções dos pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você receberá um presente ou um brinde de alguém do seu trabalho. No amor: receberá elogios de desconhecidos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: hoje você terá uma surpresa e verá que todos os seus esforços, na área profissional, valeram a pena. No amor: a pessoa amada estará sensível e chorará no seu colo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: antes de trabalhar realize atividades como: alongamento, Yoga e meditação. Pois isso trará energia para você. Além disso você precisa se alimentar melhor com mais frutas e verduras, pois corre o risco de ter anemia. No amor: você está vivendo um amor kármico. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não ligue para as críticas negativas no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ranzinza e rabugenta, então é melhor nem discutir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

7 – Libra: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto acenda um incenso de flor de lilac. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

8 – Escorpião: hoje ao chegar em casa pergunte aos adolescentes e às crianças da família sobre como foi o dia escolar deles. Pois eles sentem falta disso. No amor: para chamar a atenção da pessoa amada, acenda um incenso de rosa e tome banho com pétalas de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: não vá à casa de parentes hoje. Por favor, evite brigas e discussões com parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Pois poderá acabar se ferrando na Justiça. Portanto, não tente passar a perna em ninguém. Acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: invejosos caluniarão você no trabalho. Mas não se preocupe pois seus superiores já perceberam isso e tomarão medidas drásticas. No amor: um ex ciumento confrontará você na Justiça. Portanto, prepare-se. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: você está passando por um momento de estresse, pois está sobrecarregado. Mas isso está fazendo mal para sua saúde. Acenda incenso de pitanga para ter energia. Portanto, peça ajuda. No amor: você está rodeado de fãs, mas não sabe. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: você está com sintomas de resfriado e dor de garganta. Portanto, tome chá de erva-doce e durma cedo. No amor: não acredite em falsas promessas. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a segunda é a Lua. Portanto, novas oportunidades de trabalho surgirão nessa segunda-feira

03/11/2025 00h02

1 – Áries: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria.

No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: no trabalho e na família as coisas estarão tensas. Há grande probabilidade de você ter crise de ansiedade generalizada na rua. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: hoje é um dia péssimo para happy hour, baladas e festas. Portanto, fique em casa para evitar acidentes e brigas. Na sua casa ou no seu trabalho um equipamento apresentará defeito ou quebrará. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: na família as coisas estarão tensas porque existirão conflitos com seus filhos e com parentes ligados ao seu cônjuge. Para tudo ficar mais calmo acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você terá sonhos “revelatórios”. Portanto, pegue seu sonhário, que é o caderno com anotações dos sonhos e coloque na cabeceira da sua cama. Então ao acordar escreva tudo nele. No amor: a pessoa amada estará com pequenos problemas de saúde. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: cuidado com distrações no ambiente de trabalho para não esquecer de tarefas e nem ter acidentes. No amor: receberá mensagens de pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: hoje invejosos dirão que você se arruma de forma exagerada para ir ao trabalho. No amor: a pessoa amada contará um segredo bombástico para você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: se seus familiares próximos pedirem para você ir até a casa deles para fazer algum favor, não vá. Pois isso gerará mais conflitos do que alegrias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: um amor da época da adolescência ressurgirá na sua frente. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11- Aquário: não ligue para as provocações de invejosos. Para ter lucros acenda, no seu trabalho, um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: você tem um admirador que mora em outro bairro de sua cidade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: um dos seus filhos está com problemas de comportamento na escola e você saberá dessa notícia hoje. Portanto, fique atento nas mensagens do colégio das crianças.

No amor: seu relacionamento fixo está desgastado e seu parceiro já percebeu isso há muito tempo, mas ainda não falou nada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

