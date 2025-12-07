Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 07/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege o domingo é o Sol

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

07/12/2025 - 00h02
1 – Áries: aproveite o domingo para conhecer as atrações natalinas de sua cidade. No amor: não insista em quem já deu o fora em você. Acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: bergamota.

2 – Touro: dia ideal para se dedicar ao seu passatempo predileto. Mas não fique na Internet comparando a sua vida com a vida dos outros. Pois geralmente ninguém posta momentos de tristeza. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: excelente dia para passear num local onde reina a natureza, como exemplos: xácaras, fazendas, sítios e parques. No amor: se levar um instrumento musical para tocar ao ar livre hoje, vários pretendentes aparecerão. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

4 – Câncer: evite passeios em praias porque poderá pegar virose. Mas os astros sugerem uma atividade que trará paz e serenidade ao canceriano. Você conhece a seguinte frase:

- Está nervoso, então vá pescar!?

Os astros dizem que essa oração faz muito sentido aos cancerianos. Pois a pescaria traz paz para eles.

Portanto, aproveite esse domingo para pescar!

Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: para evitar confusões não vá à praia hoje. Mas a piscina está liberada. No amor: se frequentar alguma piscina hoje, pretendentes com boa situação financeira aparecerão. Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: excelente dia para visitar amigos da época da infância. Aliás essa visita trará muitas surpresas ao virginiano. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: ótimo dia para frequentar um restaurante novo onde você nunca colocou os pés antes. Ao entrar nesse local você reencontrará pessoas que não vê há muitos anos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: hoje um pretendente do seu passado voltará a perseguir você nas redes sociais e na sua vizinhança. Se precisar, denuncie o caso às autoridades competentes. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: excelente dia para fazer rituais com incensos dentro de casa. Os astros indicam incenso de palito no aroma de alfazema ou lavanda para o sagitariano. Defume esse incenso em todos os cômodos da sua casa para retirar espíritos que só trazem nervosismo. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema ou lavanda.

10 - Capricórnio: o domingo está propício para os aquarianos defumarem a sua casa com incenso de mirra para proteção energética. O incenso de mirra também tem o poder de afastar ladrões das residências. Cor do dia: prateado. Perfume do dia: mirra.

 11 – Aquário: ótimo dia para visitar igrejas ou templos para fazer seus pedidos mais perto do espiritual. Pode ter fé que esses pedidos serão atendidos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: o pisciano é artista por natureza. Por isso está sempre fazendo Arte para iluminar o mundo. Assim hoje é um excelente dia para o pisciano se apresentar em alguma peça de teatro ou expor artesanatos. O dia também está ideal para ir ao teatro ou cinema. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 04/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter

04/12/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: a Lua cheia deixa você criativo e cheio de energia, então aproveite essa fase. No amor: sua libido estará alta. Mas acenda incenso de alfazema para não entrar em fria. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

2 – Touro: a Lua cheia deixa você explosivo. Portanto acenda incenso de lavanda para se controlar. No amor: evite discussões para não entrar em fria. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: se quiser se dar bem financeiramente, então faça artesanatos com temas natalinos. Acenda incenso de benjoim para proteção. No amor: não traia quem colabora com você. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: excelente dia para cuidar da saúde, procure marcar dentista, médico e exames. Por favor, não deixe isso para amanhã. No trabalho, cuidado com lapsos de memória e esquecimentos.

Na família: se você é mãe reúna os seus filhos e fale sobre: responsabilidades, dinheiro, namoro e enfatize as regras da casa até mesmo por escrito. Cor dia: amarelo. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: para ter uma vida organizada é necessário anotar todos os compromissos numa agenda de papel. Pois não devemos confiar em celulares.

Por favor, não beba álcool no trabalho, não fale alto, não use roupas fora do contexto e nem gargalhe alto demais porque isso está sendo notado por colegas invejosas, clientes conservadores e principalmente pelos chefes.

Deixe a descontração para os finais de semana ou para as férias. No amor: pare de fazer coisas escondidas do seu parceiro, pois se o relacionamento está insatisfatório, a melhor atitude é terminar. Perfume do dia: violeta. Cor do dia: violeta.

6 – Virgem: pare de contar seus planos, sonhos e realizações para pessoas ao seu redor. Pois algumas sentem inveja e fazem de tudo para destruir seus objetivos.

Aliás, não é para todo mundo que você deve contar sobre o fim de semana maravilhoso que passou ou sobre o prêmio que o filho ganhou ou sobre o rapaz lindo que convidou você para sair.

Pois há muita gente de olho gordo em tudo que você faz. Na família: se você é mãe, mesmo nas férias escolares, seus filhos querem mostrar o valor que eles têm. Assim continue sendo a melhor incentivadora deles. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra: se você tem dívidas, pague logo. Pois hoje é um excelente dia para isso porque será feito sem discussões principalmente se você está devendo para conhecidos.

Na família: se você é mãe, não deixe seus filhos largados no período natalino, por isso brinque com eles e ensine tarefas doméstica sempre que puder. No amor: seu parceiro está mentindo para a sua pessoa e no fundo você sabe. Cor do dia: azul-turquesa. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

8 – Escorpião: continue sendo humilde com chefes, clientes e ignorando a concorrência. Pois ainda esse ano poderá ser promovido ou ganhar um novo emprego melhor. Na família: se você é mãe, seus filhos estão agitados e tirando o seu sossego.

Mas você pode aproveitar essa quinta-feira para planejar com eles alguma atividade diferente para esse final semana como: corrida no parque, festa do pijama, etc. Lembre-se que crianças e adolescentes precisam ter suas atividades planejadas com antecedência e com a colaboração da família. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: cítrico.

9 – Sagitário: quinta-feira é sempre o melhor dia para sagitário. Pois o planeta que representa esse dia da semana é Júpiter.

Hoje você pode exercer sua liderança no trabalho e na vizinhança sem problemas de consequências ruins. Mas é só hoje, viu? Agora, trate sua família e a pessoa amada com delicadeza porque há segredos frágeis que serão revelados brevemente. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: hoje você estará muito observador com tudo e descobrindo coisas que nunca tinha notado antes. Aproveite essa habilidade no seu trabalho e no relacionamento com a família. Mas cuidado para não se magoar com palavras que você conseguir ouvir sem querer. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: nessa quinta-feira você estará cheio de energia e disposição. Porém com saudades de pessoas que estão vivas, mas distantes. Aliás, uma mensagem por aplicativo ou ligação pode resolver isso rapinho. Algum cliente ou colega tentará passar a perna em você.

Mas a sua pessoa descobrirá tudo antes num piscar de olhos. Talvez você ganhe fama temporária de criatura ruim por causa disso, porém não dê bola. Cor do dia: verde. Perfumes do dia: tulipa e begônia.

12 – Peixes: você se levantará muito sensível e com vontade de ser abraçado. O importante é que você conseguirá consolo com quem menos espera.

Essa quinta-feira é um excelente dia para começar e finalizar projetos. Aliás, uma pessoa idosa dará um conselho valioso. Se você é mãe, um filho poderá demonstrar algum problema de saúde como: resfriado ou alergia. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 03/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

03/12/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: você tem vontade de distribuir brinquedos para crianças carentes no Natal. Então faça uma campanha para arrecadar os brinquedos, pois caridade também é uma forma de ser feliz.

No amor: procure se relacionar com pessoas com os mesmos gostos que os seus. Acenda incenso de benjoim para atrair a pessoa ideal. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: você receberá uma surpresa hoje. No amor: não discuta com a pessoa amada, pois para evitar confusões é melhor deixar ela falando sozinha. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: saia para admirar a decoração de Natal e você verá a resposta para uma dúvida sua dentro dessa mesma decoração. No amor: a pessoa amada está desconfiada de você. Acenda incenso de patchuli para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: quarta-feira é o dia ideal para o canceriano frequentar lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. Então, hoje, vá a um lugar espiritualizado de sua preferência.

Esse dia também é excelente para o canceriano fazer compras. Pois seus produtos preferidos estarão em ofertas e promoções. Cores do dia: pérola e marfim. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: hoje enfrentará conflitos na família, no local de trabalho e na vizinhança. Mas não reaja às provocações porque seus inimigos querem que você perca a cabeça para depois chamarem você de louco. Cuidado ao andar na rua porque poderá escorregar. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: cuidado porque seu animal de estimação poderá fugir de casa. Portanto, fique de olho. Mesmo assim hoje você poderá encontrar algo interessante na rua que, realmente, não tem dono.

Então, se isso acontecer agradeça ao universo. Nessa quarta-feira a ajuda virá de quem você menos imagina. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: algum eletrodoméstico quebrará na sua casa ou no trabalho. Mas valerá à pena levar para o conserto. Cuidado ao andar na rua, pois poderá ser atacado por algum animal brabo. Na família: seus filhos estarão malcriados. Portanto, chame a atenção deles. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: hoje você terá problemas com a eletricidade da sua casa. Aliás, uma lâmpada poderá queimar. Isso é problema elétrico misturado com olho gordo. Portanto, cuidado com quem você coloca na sua casa ou no seu trabalho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: o sagitariano terá transtornos com algum eletrodoméstico, que poderá estragar. Alguma parte da casa ou do trabalho poderá apresentar algum problema. Por exemplo: algum vidro pode quebrar ou alguma porta pode enguiçar.

Hoje é dia ideal para fazer orações e rituais contra inveja no trabalho e no lar. Portanto, por enquanto, não receba nem parentes na sua casa. Um ritual que sempre dá certo para o sagitariano, é colocar punhados de sal grosso nos cantos da casa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: um animal desconhecido aparecerá na sua casa ou no seu trabalho. Então, adote, mesmo que tenha outros bichos. Pois animais são anjos enviados pelo Universo com a missão de proteger você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, você receberá uma proposta comercial interessante. Cuidado com as chuvas porque elas podem causar prejuízo no seu lar e no seu trabalho. Hoje seu carro ou o ônibus, que você pega, poderá dar problemas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: hoje você ainda estará com um pouco de dor de garganta. Portanto tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: seu animal de estimação fará uma surpresa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

