Confira o seu horóscopo de hoje, 07/12 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: aproveite o domingo para conhecer as atrações natalinas de sua cidade. No amor: não insista em quem já deu o fora em você. Acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: bergamota.
2 – Touro: dia ideal para se dedicar ao seu passatempo predileto. Mas não fique na Internet comparando a sua vida com a vida dos outros. Pois geralmente ninguém posta momentos de tristeza. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
3 – Gêmeos: excelente dia para passear num local onde reina a natureza, como exemplos: xácaras, fazendas, sítios e parques. No amor: se levar um instrumento musical para tocar ao ar livre hoje, vários pretendentes aparecerão. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma floral.
4 – Câncer: evite passeios em praias porque poderá pegar virose. Mas os astros sugerem uma atividade que trará paz e serenidade ao canceriano. Você conhece a seguinte frase:
- Está nervoso, então vá pescar!?
Os astros dizem que essa oração faz muito sentido aos cancerianos. Pois a pescaria traz paz para eles.
Portanto, aproveite esse domingo para pescar!
Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.
5 – Leão: para evitar confusões não vá à praia hoje. Mas a piscina está liberada. No amor: se frequentar alguma piscina hoje, pretendentes com boa situação financeira aparecerão. Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.
6 – Virgem: excelente dia para visitar amigos da época da infância. Aliás essa visita trará muitas surpresas ao virginiano. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.
7 – Libra: ótimo dia para frequentar um restaurante novo onde você nunca colocou os pés antes. Ao entrar nesse local você reencontrará pessoas que não vê há muitos anos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
8 – Escorpião: hoje um pretendente do seu passado voltará a perseguir você nas redes sociais e na sua vizinhança. Se precisar, denuncie o caso às autoridades competentes. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.
9 – Sagitário: excelente dia para fazer rituais com incensos dentro de casa. Os astros indicam incenso de palito no aroma de alfazema ou lavanda para o sagitariano. Defume esse incenso em todos os cômodos da sua casa para retirar espíritos que só trazem nervosismo. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema ou lavanda.
10 - Capricórnio: o domingo está propício para os aquarianos defumarem a sua casa com incenso de mirra para proteção energética. O incenso de mirra também tem o poder de afastar ladrões das residências. Cor do dia: prateado. Perfume do dia: mirra.
11 – Aquário: ótimo dia para visitar igrejas ou templos para fazer seus pedidos mais perto do espiritual. Pode ter fé que esses pedidos serão atendidos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.
12 – Peixes: o pisciano é artista por natureza. Por isso está sempre fazendo Arte para iluminar o mundo. Assim hoje é um excelente dia para o pisciano se apresentar em alguma peça de teatro ou expor artesanatos. O dia também está ideal para ir ao teatro ou cinema. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.