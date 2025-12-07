Confira o seu horóscopo de hoje, 07/12 de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter

1 – Áries: a Lua cheia deixa você criativo e cheio de energia, então aproveite essa fase. No amor: sua libido estará alta. Mas acenda incenso de alfazema para não entrar em fria. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

2 – Touro: a Lua cheia deixa você explosivo. Portanto acenda incenso de lavanda para se controlar. No amor: evite discussões para não entrar em fria. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: se quiser se dar bem financeiramente, então faça artesanatos com temas natalinos. Acenda incenso de benjoim para proteção. No amor: não traia quem colabora com você. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: excelente dia para cuidar da saúde, procure marcar dentista, médico e exames. Por favor, não deixe isso para amanhã. No trabalho, cuidado com lapsos de memória e esquecimentos.

Na família: se você é mãe reúna os seus filhos e fale sobre: responsabilidades, dinheiro, namoro e enfatize as regras da casa até mesmo por escrito. Cor dia: amarelo. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: para ter uma vida organizada é necessário anotar todos os compromissos numa agenda de papel. Pois não devemos confiar em celulares.

Por favor, não beba álcool no trabalho, não fale alto, não use roupas fora do contexto e nem gargalhe alto demais porque isso está sendo notado por colegas invejosas, clientes conservadores e principalmente pelos chefes.

Deixe a descontração para os finais de semana ou para as férias. No amor: pare de fazer coisas escondidas do seu parceiro, pois se o relacionamento está insatisfatório, a melhor atitude é terminar. Perfume do dia: violeta. Cor do dia: violeta.

6 – Virgem: pare de contar seus planos, sonhos e realizações para pessoas ao seu redor. Pois algumas sentem inveja e fazem de tudo para destruir seus objetivos.

Aliás, não é para todo mundo que você deve contar sobre o fim de semana maravilhoso que passou ou sobre o prêmio que o filho ganhou ou sobre o rapaz lindo que convidou você para sair.

Pois há muita gente de olho gordo em tudo que você faz. Na família: se você é mãe, mesmo nas férias escolares, seus filhos querem mostrar o valor que eles têm. Assim continue sendo a melhor incentivadora deles. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra: se você tem dívidas, pague logo. Pois hoje é um excelente dia para isso porque será feito sem discussões principalmente se você está devendo para conhecidos.

Na família: se você é mãe, não deixe seus filhos largados no período natalino, por isso brinque com eles e ensine tarefas doméstica sempre que puder. No amor: seu parceiro está mentindo para a sua pessoa e no fundo você sabe. Cor do dia: azul-turquesa. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

8 – Escorpião: continue sendo humilde com chefes, clientes e ignorando a concorrência. Pois ainda esse ano poderá ser promovido ou ganhar um novo emprego melhor. Na família: se você é mãe, seus filhos estão agitados e tirando o seu sossego.

Mas você pode aproveitar essa quinta-feira para planejar com eles alguma atividade diferente para esse final semana como: corrida no parque, festa do pijama, etc. Lembre-se que crianças e adolescentes precisam ter suas atividades planejadas com antecedência e com a colaboração da família. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: cítrico.

9 – Sagitário: quinta-feira é sempre o melhor dia para sagitário. Pois o planeta que representa esse dia da semana é Júpiter.

Hoje você pode exercer sua liderança no trabalho e na vizinhança sem problemas de consequências ruins. Mas é só hoje, viu? Agora, trate sua família e a pessoa amada com delicadeza porque há segredos frágeis que serão revelados brevemente. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: hoje você estará muito observador com tudo e descobrindo coisas que nunca tinha notado antes. Aproveite essa habilidade no seu trabalho e no relacionamento com a família. Mas cuidado para não se magoar com palavras que você conseguir ouvir sem querer. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: nessa quinta-feira você estará cheio de energia e disposição. Porém com saudades de pessoas que estão vivas, mas distantes. Aliás, uma mensagem por aplicativo ou ligação pode resolver isso rapinho. Algum cliente ou colega tentará passar a perna em você.

Mas a sua pessoa descobrirá tudo antes num piscar de olhos. Talvez você ganhe fama temporária de criatura ruim por causa disso, porém não dê bola. Cor do dia: verde. Perfumes do dia: tulipa e begônia.

12 – Peixes: você se levantará muito sensível e com vontade de ser abraçado. O importante é que você conseguirá consolo com quem menos espera.

Essa quinta-feira é um excelente dia para começar e finalizar projetos. Aliás, uma pessoa idosa dará um conselho valioso. Se você é mãe, um filho poderá demonstrar algum problema de saúde como: resfriado ou alergia. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.