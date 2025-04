Confira o seu horóscopo de hoje. 08 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje tentarão puxar brigas desnecessárias com você. Portanto, use sua diplomacia e se afaste. Essa terça não é um bom dia para compras porque pode cair em golpes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: cuidado com exageros alimentares principalmente com os doces. Pois sua taxa de açúcar aumentou e poderá sentir as consequências.

Pois na parte estética, um excesso de gordura já está à vista. Para diminuir a saciedade use incenso de patchuli. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: hoje você acordará com a impressão de que o ano só vai para frente depois do seu aniversário. Bem, isso é uma verdade, mas não uma condenação. Pois você está se esforçando para o caminho que, realmente, foi destinado a sua pessoa. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: nessa terça você acordará com rancor de pessoas que prejudicaram você no passado. Mas lembre-se dos ditados populares:

“ Águas passadas não movem moinhos.”

“ Esquecer os prejuízos de ontem é plantar sucesso para amanhã. “

“ O rancor é tomar veneno esperando que o outro morra.”

Realmente é difícil esquecer as violências do passado. Portanto, hoje é um excelente dia para buscar ajuda na terapia.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: para cólicas menstruais, TPM e desânimo tome chá calêndula durante 3 meses antes de dormir. Se você é mãe, hoje seus filhos correm riscos de se machucar na escola. Portanto, fique de olho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: você precisa deixar de gastar, pois as dívidas estão aumentando. Na família: se você é mãe precisa conversar com os filhos sobre a importância dos estudos. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: Hoje os invejosos se manifestarão. Pois no trabalho ou na escola novamente tentarão provocar você. Mas não revide e avise às autoridades competentes. Para se proteger da inveja amarre um laço vermelho na bolsa ou no pulso. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: amora.

9 – Sagitário: não se importe com a atitude dos vizinhos, pois você pode arrumar confusão de novo. Também desista de telefonar e de visitar parentes que não desejam a sua presença. Além disso, deve parar de impor suas vontades aos parentes, pois eles tem direito ao livre arbítrio. Cor do dia: roxo. Perfumem do dia: lavanda.

10 - Capricórnio: infelizmente você pegou tarefas demais, então precisa se organizar para cumprir todos os seus compromissos. Na família: se você é mãe observe melhor seu filho porque ele está com depressão ou tristeza. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje vários clientes procurarão você. Mas cuidado com golpes envolvendo PIX e entregas. No amor: surgirá um novo fã. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: nessa terça-feira receberá críticas negativas. Mas não se abale porque essas pessoas são invejosas. Porém deverá ter cuidado com colegas de trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.