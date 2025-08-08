Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: ótimo dia para começar atividades intelectuais. Além disso, hoje receberá um presente. Acenda incenso de âmbar para a espiritualidade.

No amor: excelente dia para fazer atividades junto com a pessoa amada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

2 – Touro: hoje chamará a atenção onde passar. Mas cuidado: um parente está prestes a prejudicar você. Então fique de olho. Para proteção use incenso de sândalo. No amor: invista em conversas sensuais. Cor do dia: nude. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: o fato de ser uma pessoa expansiva e falar alto trará problemas para você. Então, se controle. No amor: a pessoa amada estará amarga. Portanto acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: sua família está incomodando você demais. Portanto, o negócio é dar umas voltas longe de casa. No amor: a pessoa amada estará no mundo da Lua. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não vá a bares e nem em baladas hoje porque haverá uma briga e você poderá ser preso. No amor: acenda um incenso de maçã para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

6 - Virgem: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem.

No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: existirão brigas com crianças e jovens da sua família por causa de festas e namorados. Então, use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. No amor: vá a um local diferente com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: o verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom. Isso é transmutação. Então acenda um incenso de violeta. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: você está passando por uma fase conturbada que pode ter: mudança de casa, troca de emprego e brigas familiares. Você precisa ter paciência e humildade. Aliás, sua situação só melhorará quando você parar de ser autoritário e querer mandar na vida dos outros.

Na saúde: precisa consumir azeite de oliva. Além disso, acenda um incenso de flor de oliva ou folha de oliva. No amor: você está sobrecarregando a pessoa amada. Cor do dia: verde-oliva. Perfume do dia: flor de oliva.

10 – Capricórnio: você está com fraqueza devido a um princípio de anemia. Portanto, consulte médicos, faça exames e tome sopa de feijão com legumes nesse inverno. No amor: compre roupas sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11- Aquário: se você sente cólicas, então use chá de prímula que notará a diferença nos primeiro dias. Acenda incenso de prímula também. No amor: receberá convites para sair. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

12 – Peixes: excelente dia para recomeçar com atividades artísticas. No amor: leve a pessoa amada para um karaokê e solte sua voz. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.