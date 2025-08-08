Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o dia está maravilhoso para romances

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

08/08/2025 - 00h02
1 – Áries: ótimo dia para começar atividades intelectuais. Além disso, hoje receberá um presente. Acenda incenso de âmbar para a espiritualidade.

No amor: excelente dia para fazer atividades junto com a pessoa amada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

2 – Touro: hoje chamará a atenção onde passar. Mas cuidado: um parente está prestes a prejudicar você. Então fique de olho. Para proteção use incenso de sândalo. No amor: invista em conversas sensuais. Cor do dia: nude. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: o fato de ser uma pessoa expansiva e falar alto trará problemas para você. Então, se controle. No amor: a pessoa amada estará amarga. Portanto acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: sua família está incomodando você demais. Portanto, o negócio é dar umas voltas longe de casa. No amor: a pessoa amada estará no mundo da Lua. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não vá a bares e nem em baladas hoje porque haverá uma briga e você poderá ser preso. No amor: acenda um incenso de maçã para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

6 - Virgem: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem.

No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: existirão brigas com crianças e jovens da sua família por causa de festas e namorados. Então, use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. No amor: vá a um local diferente com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: o verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom. Isso é transmutação. Então acenda um incenso de violeta. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: você está passando por uma fase conturbada que pode ter: mudança de casa, troca de emprego e brigas familiares. Você precisa ter paciência e humildade. Aliás, sua situação só melhorará quando você parar de ser autoritário e querer mandar na vida dos outros.

Na saúde: precisa consumir azeite de oliva. Além disso, acenda um incenso de flor de oliva ou folha de oliva. No amor: você está sobrecarregando a pessoa amada. Cor do dia: verde-oliva. Perfume do dia: flor de oliva.

10 – Capricórnio: você está com fraqueza devido a um princípio de anemia. Portanto, consulte médicos, faça exames e tome sopa de feijão com legumes nesse inverno. No amor: compre roupas sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11- Aquário: se você sente cólicas, então use chá de prímula que notará a diferença nos primeiro dias. Acenda incenso de prímula também. No amor: receberá convites para sair. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

12 – Peixes: excelente dia para recomeçar com atividades artísticas. No amor: leve a pessoa amada para um karaokê e solte sua voz. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a terça é Marte. Portanto é preciso prestar muita atenção no trabalho

05/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje receberá elogios de um profissional importante. Então faça por merecer, pois o Universo está de olho. No amor: ofereça o lanche preferido para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Perfume do dia: âmbar. Cor do dia: mostarda.

2 – Touro: cuidado com pisos molhados e calçadas soltas porque poderá ter acidentes. No amor: um taurino com perfume de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: se você tem algum animal de estimação, ele pode fugir. Portanto, fique de olhos nos seus bichinhos. Acenda incenso de rosas para proteção. No amor: dance com a pessoa amada, em casa mesmo, e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: não pegue nada que achar na rua porque tem energias negativas. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da criatura e principalmente se ela tem passagem pela polícia. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: cuidado ao atravessar as ruas e ao dirigir carros porque corre o risco de acidentes. Acenda incenso de benjoin para proteção. No amor: não se envolva com ninguém do trabalho. Lembre-se do ditado:

“ – Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: tentarão passar golpes financeiros em você. Portanto, não assine nenhum documento importante hoje. No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: cuidado com assaltos e roubos. No trabalho: haverá intriga por causa de inveja. Então acenda um incenso de arruda. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: tífani. Perfumem do dia: gardênia.

9 – Sagitário: hoje não entre em contato com parentes narcisistas e nem com ex colegas de trabalho tóxicos. Se quiser ter prosperidade acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou num vaso porque eles atraem prosperidade. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

10 – Capricórnio: hoje não force a coluna porque poderá ter problemas. Aliás, acordará com dores lombares. Portanto, procure um massagista. No amor: peça uma massagem para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: poderá ter algum problema na área dentária. Hoje acordará tossindo e com a garganta raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: não alimente falsas esperanças. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o astro que rege a segunda é a Lua. Portanto, é um excelente dia para apresentar novos projetos

04/08/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para apresentar novas ideias para a sociedade. Acenda incenso de benjoin para ajudar no incentivo. No amor: use preservativo, se tiver relações íntimas. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: receberá elogios de chefes, patrões e clientes. Acenda um incenso de sândalo para força interior. No amor: excelente dia para declarações sem riscos de rejeições. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: um cliente ou colega de trabalho fará escândalo. Mas fique calmo e acenda um incenso de lavanda. No amor: cante a música preferida da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite alimentos com excesso de sal porque você pode sofrer com a pressão alta. No amor: quando alguém diz não é porque, simplesmente, a resposta é não. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, não force a coluna e faça massagens com um profissional. Acenda um incenso de sete ervas para expulsar energias ruins. No amor: gritar não é uma boa saída. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

6 – Virgem: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar, trará uma mensagem para você. Acenda um incenso de violeta para transformar o que é ruim em bom. Pois isso é o segredo da Magia. No amor: não se declare diretamente porque corre o risco de rejeição. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: agiotas, amigos, conhecidos e comerciantes para quem você está devendo cobrarão suas dívidas. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada de suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

8 – Escorpião: cuidado com assaltos silenciosos no seu local de trabalho, pois os ladrões são espertos. No amor: vista uma roupa sensual para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: hoje você acordará com um pouco de tristeza, portanto, acenda incenso de alecrim. Aliás, seu sonho de morar ou estudar no exterior está cada vez mais perto, só falta perder o medo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: acenda um incenso de pêssego para tudo ficar mais leve ao seu redor. Hoje é excelente dia para fazer parcerias e investir em investimentos financeiros seguros. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar golpes. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

11- Aquário: nessa segunda-feira acenda o incenso chamado Chama Dinheiro para a semana ser próspera. No amor: alguém relacionado ao seu trabalho está interessado em você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 - Peixes: se você faz serviço voluntário, receberá destaque e poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada estará amarga, portanto, acenda incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

