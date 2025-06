Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de junho de 2026. Leia seu signo

Astral

A Lua está crescente, o Sol está em gêmeos e o astro que representa a quinta-feira é Júpiter, então hoje será um dia dinâmico para os signos

1 – Áries: hoje terá conflitos com: chefes, clientes, patrões e vizinhos. Mas tenha calma e acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho, assim tudo se acalmará. No amor: estará sensual e sedutor. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

2 – Touro: colegas invejosos aprontarão novamente no ambiente de trabalho. Acenda um incenso de arruda para proteção. No amor: tome a iniciativa antes que seja tarde demais. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: nessa quinta-feira a concorrência tentará atacar você. Mas tenha calma e acenda um incenso de lavanda. No amor: mantenha o silêncio quando seu companheiro estiver nervoso. Perfume: lavanda. Cor do dia: lavanda.

4 – Câncer: crianças da sua família terão sonhos reveladores. Hoje também faça as tarefas de casa com filhos ou netos porque será gratificante. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: hoje você confundirá documentos no seu ambiente de trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: use proteção na hora de relações íntimas para evitar infecções. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: pergunte aos filhos ou aos netos sobre como foi o dia deles na escola e faça as tarefas escolares junto com eles porque trará paz de espírito para você. No amor: receberá um convite para sair. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: se você é mulher está tendo problemas com cólicas e tensão pré-menstrual. Então tome chá de prímula durante três meses e no primeiro mês já verá o resultado. No amor: cante a canção preferida da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor: carmim. Perfume do dia: prímula.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira não dirija carros porque corre o risco de acidentes. No amor: não elogie ninguém hoje para evitar problemas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: se você tem folga nessa quinta-feira, arranje logo um bico ou comece um curso, pois é como diz o ditado:

“- Cabeça vazia é oficina do inimigo.”

No amor: declame o poema preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

10 – Capricórnio: não fique nervoso se o trabalho das pessoas não sai perfeito. Pois você precisa treinar a empatia. No amor: coloque a música preferida da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11- Aquário: você está trabalhando demais. Portanto precisa comer verduras e frutas. Além disso deve no mínimo fazer três refeições por dia. Para ficar com energia também acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: pessoas pessimistas e “reclamonas” estão ao seu redor hoje. Então se proteja com um incenso de mel. No amor: coloque mel na sobremesa de pessoa amada e terá uma surpresa maravilhosa. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.